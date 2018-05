Mandati i katërt për Dakon, Sejdinin dhe Mziun? Balla u lë “shtegun” hapur

Ndonëse flitej se për pesë kryebashkiakë socialistë dhe dy demokratë që kanë nga tre mandate të zgjedhur do u vinte “fundi qeverisës” me kushtetutë, kjo mund të mos ndodhë. Në këtë mënyrë të paktën tre emra Vangjush Dako, Qazim Sejdini dhe Xhelal Mziu që drejtojnë bashkitë e mëdha të vendit, mund të rikonfirmohen në një mandate të katërt. Numri dy i PS, Taulant Balla ju përgjigj pyetjes së Report TV për Vangjush Dakon dhe Qazim Sejdinin, duke iu a lënë derën e hapur.

“Jam një prej atyre që kam votuar ligjin në 2014 dhe ju të gjithë e dini që kultura juridike dhe jurisprudenca është e qartë që asnjë ligj nuk ka fuqi prapavepruese. Ligji është miratuar në vitin 2014, njësitë administrative të këtyre bashkive kanë qenë të ndryshme nga ato që janë aktualisht e për rrjedhojë edhe sqarimi që është bërë në vitin 2014 ka qenë i qartë, që prej sot e tutje fillon numërimi i mandateve”-deklaroi Balla.







Ndërsa la të kuptohej se një vijimësi e kryebashkiakëve jetëgjatë mund të ndodhë edhe në zgjedhjet e ardhshme lokale. “Të gjithë kanë të drejtë të garojnë, por do të jetë PS dhe strukturat e saj ajo që do vlerësojë se kush do tëketë nderin të përfaqësojë kombëtaren e PS-së në zgjedhjet e 2019”-shtoi Balla.