Mali i Zi gardh me Shqipërinë? Ja përgjigja e kryeministrit malazez…

Gardhi kufitar hungarez që shkaktoi mjaft polemika në Evropë solli frymëzim edhe në qarqet politike brënda Malit të Zi.

Vojisllav Dragovic, shef i departamentit për mbikëqyrje të kufirit shtetëror në Malin të Zi, tha pak kohë më parë se gardhi me tela është një mundësi reale me Shqipërinë, në rast se do të ketë një fluks më të madh refugjatësh.







Por a është e gatshme Mali i Zi të ngrejë një gardh të tillë?

Kjo pyetje iu drejtua edhe Kryeministrit të Malit të Zi, Dushko Markoviç, në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama. Markovic tha se në vitin 2015 Mal i Zi ka miratuar një plan veprimi operacional për këtë cështje, porse ngritja e gardhit nuk do të ndodhë. “Kjo nuk do të ndodhë… Nuk parashikojmë ngritjen e gardheve…”, u përgjigj ai.