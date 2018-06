Një 25-vjeçar është përplasur nga një automjet në orët e mbrëmjes në Paskuqan dhe ndodhet në gjendje të rëndë në spital.

Sipas policisë, aksidenti ka ndodhur rreth orës 20:40, kur mjeti tip “Volksëagen” me targë AA 576 OH, me drejtues shtetasin G. P., ka aksidentuar këmbësorin E. R., rreth 25 vjeç.







I plagosuri është dërguar me urgjencë në spital, nga ku mësohet se ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.