Magjistari i bën të papriturën vajzës në rrugë

Magjistari Ryan Tricks vuri re një trend ndërsa po qëndronte në rrugë. Kështu njerëzit i besonin gjërat personale, të cilat nuk do ia dorëzonin një të huaji.

Një ditë, Tricks vendosi që të ndërgjegjësonte njerëzit. Ai shkoi te disa vajza dhe u tha që është magjistar dhe i kërkoi njërës unazën e shtrenjtë që mbante në dorë.







Pas kësaj, e hodhi në një pusetë aty pranë dhe i tha se nuk duhet ti besonte gjërat me vlerë cdo personi që i del për ti thënë se është magjistar.

Kur vajza filloi të qante, Tricks e qetësoi duke i shfaqur unazën në vitrinën e një dyqani, së bashku me emrin e saj lart. Fakti që mendoi se nuk do e merrte më kurrë sendin e saj, e bëri që të fillojë të reflektojë për veprimet që bën me të panjohurit në rrugë.