POSTIMI I PLOTË

-Pergjigje Romeo Kara, vellezerve te tij Ismet dhe Iljaz Hazhiaj dhe Krye kriminelit qe i mbushi me para mire keta te paret,Sali Ram Berisha!

More brumbull i peshtire, Romeo Kara, qe me je bere si Berisha ne nivelin e shpifjeve te pafytyra e te pander!! Po me ke me ngatrron ti mua , more rrugaç lagjeje?

Harrove qe me kontaktove vete dhe me luteshe si pusht per te te dhene ndonje informacion per Berishen, ndaj erdhe ne Turqi te me takoje, per dosjen ku ishe perfshire ti! Per t u publikuar me mua…Harron ti se si me luteshe si zagar per pak reklame dhe mbrojtje? Po ti je nje shpifes i neveritshem, nje hajdut ordiner! Qe i vodhe shtetit( Ministrise Energjitike) 300 € fakture gjasme taksie per te ardhur nga aeroporti ne hotel, nderkohe qe more servisin publik te transportit, qe te kushtoi vetem 5 €. I ka ministria keto fatura..

Sa per ish-vellezerit e mi, ne 2001, duhet te t a kete treguar Ismet flokelyeri qe beri marreveshje me Shikun, dhe me kerkuan edhe mua te beja marreveshje, dhe si shperblim , ishte lirimi i vellezerve dhe sistemimi im ne Amerike! Por, une nuk jam njeri i marreveshjeve me askend, more horr, per asnje cmim ne bote! Vetem me te verteten!

Sheflie Demiri, te thote gje? Eshte ajo gjyqtarja qe m u lute t i kundervihesha( eshe pse s me takonte) dhe une bera status, te cilin ti e prezantove ne gjyq ku ishe i akuzuar, per t u mbrojtur!

Ai gjakhelmuari Ismeti qe te del krahe e tradheton gjakun e tij, nga i gjeti ato 60 milione qe kishte ne shtepi kur e arrestuan(qe ja mori gruaja kur i iku dhe e la si te menderosur) Nga i gjeti, nga puna si polic trafiku? Keshtu jane edhe ato ” kursimet e tua 3 vjecare” more vjadhacak hardhuce! Hajdute me çizme!

Po Kastriot Ismailaj te mbajti me buke se zhgrryheshe rrugeve si zagar, dhe ti i vodhe dokumente kompromentuese dhe i kerkove 500 mije euro gjobe, qe mos e denoncoje! Ai s ti dha, dhe ti e denoncove! Vemje obez i peshtire!

Ti je bere vella gjaku me Ismet e Iljaz Haxhine, qe mallkuar j u qofte gjaku qe na lidhte! Sepse tani, jane armiq! Ju i keni marre me dhune avokatit tim kopjen e dosjes time te mbrojtjes,per te kompromentuar mbrojtjen time! Por une j u dal per Zot te gjithave!Ato fotokopjet e dosjes time, i ke bere ne zyrat e shtetit, pa asnje lek, more kerme! Dmth, prape ke vjedhur shtetin e ke shkelur ligjin! E megjithate, meqe po i permend, do te t i kthej se kam hall se me mbetesh ne dore, dhe s kam ndermend te ndyj ndergjegjen time me ty! As frike, mos ki, se kam plane te bukura per jeten time, s kam ndermend te futem ne ujera te zeza duke u marre me ty, more diarré njeri!Dhe pervec atyre qe jane ne dosje, kam supriza llahtarisht te pakendshme, thuaju vellezerve te tu te qelbsillikut! Ju j a kaluat edhe Berishes, qe s kishte njeri ne bote qe j a kalonte per shpifjet dhe tradhetite e tij! Po aq sa ai qen, do j u kursej edhe juve, legena! Une s heq dore sa te kem fryme nga lufta me Berishen, per jete a vdekje!!

Ama, dije mire, qe po kaq kam per te hequr dore edhe nga ty Romke, edhe nga ty Ismet flokelyeri, edhe nga ty Iljaz tradhetar i qelbosur qe e paske falenderuar Romken per keto qe shpif si prostitute, ndaj ish- vellait tend te nje gjaku! Harram qumeshti i nenes time qe j u ka mekuar edhe juve, more te pabese, te shitur te Berisha per te me kalbur mua ne burg! Gjyqi do behet! Sepse jam me te verteten dhe Zotîn! Njehere, ka per te ardhur nje Prokuror, per te me degjuar! Edhe per ato gjera te pazbuluara! Berisha- pa asnje meshire! Ju- pa asnje meshire!

Dhe tani, me degjo mire more zagar: meqe prape permend te dashuren time, qe eshte gruaja ime dhe gjithcka, dmth prape me permend familjen dhe sulmon femra, po te them vetem dicka: Nuk e kam per detyre te te jap shpjegime ty, por t a kesh te sigurte si vdekja qe marredhenia ime me Erjonen, eshte po aq virtuale, sa ishte marredhenia jote me gruan e pare, ne dt 16 a 17 mars, ne hotelin Ilajda Avant- garde, kati i trete, dhoma 302. Ne qytetin ku ndodheshim, nuk ekziston asnje sherbim specialist per kancer, qe ti pretendon se ishte arsyeja qe ishe me te. Mashtrues ordiner! Me perdore si mburoje mua, kur te telefonoi gruaja e dyte, qe rastesisht j a kishte thene nje shoqja e saj qe te kishte pare ne aeroport me gruan e pare! Por kur genjen edhe gruan, imagjino cfare i degjeneruari je ti!! Une as e kisha idene qe ti kishe grua te dyte, sepse ate tjetren m a prezantove si gruan tende! ME DETYROVE TE FLAS, SEPSE PRAPE U MORE ME DASHURINE DHE GRUAN TIME TE JETES!!! Pis burre!

Tani, per ate burrerine tende qe po te dola para, te te rruaj trapin, problemi qendron ketu: se ti je trap nga koka tek kembet dhe s kam ku gjej gjithe ato brisqe..!!!! Duhen shume se je dhe si komardare, per marshalla!

( Ishala te eshte kthyer gruaja ne shtepi!) Do takohem me Berishen gjalle a vdek! Njesoj edhe me ty!! Njesoj edhe me Ismet e Iljaz Haxhiaj!

Izet Haxhia.

Burgu 302, Tirane!

Ps: ky ishte shkrimi i Izetit, tani po them 2 fjale te vockla une, Erjona, meqe prape me permende mua dhe familjen time. Kam msg e tua kercenuese per padi, kam msg kercenuese te shume prej jush, kam shpifje me tonelata ndaj meje.. Me emer dhe mbiemer per secilin! dhe komentet… Apo c po del dhe ky ligji per shpifjet🌚🌚🌚

Sa per vetedorezimin e Izetit, une kam ne telefonin tim biseda te panderprera me te, qe kur u paraqit ne komisariat pardite, kur une ulerija qe te kthehej, kur policet i thonin , ik se na hap pune.. Dhe Izet Haxhia, nuk iku! J u kembenguli policeve telefononi Ankarane, dhe ka pritur i lire ne komisariat 3-4 ore, deri sa ata u njoftuàn kush ishte Izeti! Deri ne momentin e burgimit ka patur telefonin, ne oren 8 e gjysem ne darke! Kam gjithe msg dhe bisedat! Edhe Iljazi, i vellai i ka… se edhe me ate ka folur deri vone…por ai paste faqen e zeze…!

Dhe mos harro: kur dikush eshte kaq i shemtuar sa ti, s mund te kete luksin te jete edhe i lig e idiot.. Se s ja perballojme dot te gjitha.. 😂😂

C’thot’ ky popull per majmune:

” T a kesh mik te prish pune,

t a kesh hasem, te ha mune”

Izet Haxhia, ylli im, i bukuri im, kur t i ka fal Zoti te gjitha, s ke c te thuash vec” Faleminderit Zot!” Drite, drite, drite E di qe me do, po aq pakthyeshmerisht, sa edhe une❤