Lulzim Basha refuzon Ermal Mamaqin

Intervistën me Kryeministrin Rama dhe atë me ish-kryeministrit Berisha, moderatori Ermal Mamaqi pranon se janë dy nga më të realizuarat në “Xing me Ermalin” dhe se do kishte dëshirë t’i kishte sërish në emision.

I pyetur nga televizioni T7 nëse ka një ftesë për kryetarin aktual të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, Mamaqi është shprehur se e ka ftuar disa herë, por ai e ka refuzuar pa i dhënë arsye.



Gjithashtu ka patur raste edhe në anulimin në çastin e fundit kur do të realizohej intervista dhe në këtë rast Ermali nuk nguron të japë emra, raporton Expres. Sipas tij balerina Klaudia Pepa dhe sopranoja Inva Mula kanë qenë dy personazhet që pasi kanë pranuar ftesën për të qenë në emision kanë ndërruar mendje.