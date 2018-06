Luka Modriç turpëron Argjentinën e Messi-t… dyfishon rezultatin për Kroacinë

Dyfishohet rezultati për Kroacinë që ka shënuar plot 2 gola ndaj Argjentinës së Lionel Messit ne “Rusia 2018”.

Pas barazimit në takimin e parë ndaj Islandës, u mendua se skuadra e udhëhequr nga Messi do të reflektonte ndaj kroatëve, por kur kanë mbetur minutat e fundit të ndeshjes rezultati është mbërthyer 0-1.







Një gafë e pafalshme e portierit Caballero është shfrytëzuar maksimalisht nga Rebiç në minutën e 53, duke kaluar në avantazh Kroacinë.

Në rast se deri në fundin e takimit nuk do të ketë gol, atëherë Kroacia siguron vendin e parë, ndërsa gjithçka për Argjentinën më pas do të jetë e varur nga ndeshja e fundit me Nigerinë, por edhe nga ecuria e takimit Islandë-Nigeri dhe Kroaci-Islandë./Mapo.al/