Luka Modric, i pari kroat fituesi i ‘Topit të Artë’. Në podium edhe…

Luka Modric fitoi “Topin e Artë” për vitin 2018, duke i dhënë fund hegjemonisë së Cristiano Ronaldos dhe Leo Messit. Kroati la pas në votime pikërisht portugezin dhe francezin Antoine Griezmann. Mesfushori i Realit është futbollisti i parë kroat që fiton Topin e Artë.

Kapiteni i Kroacisë nënkampione bote dhe ylli i mesfushës së Realit të Madridit, kampion Europe, Luka Modriç është fituesi i Topit të Artë 2018.







Mesfushori bëhet kroati i parë në histori që arrin të fitojë trofeun më prestigjoz individual dhe e bën këtë duke thyer një hegjemoni 10-vjeçare të dyshes Messi-Ronaldo.

“Është një ëndërr e realizuar për mua dhe falënderoj të gjithë trajnerët e mi, shokët e skuadrës, klubin e Realit të Madridit dhe të gjithë te përfaqësuesja kroate, por mbi të gjitha familjen time. Të gjithë kemi ëndrra të fitojmë trofe të rëndësishëm dhe Topi i Artë ishte më shumë se një ëndërr, ndaj jam vërtetë i nderuar që marr këtë trofe”, deklaroi Modriç gjatë marrjes së çmimit.

Luka Modriç udhëhoqi Kroacinë në botërorin “Rusi 2018”, duke e çuar në vendin e dytë, ndërsa ishte një nga liderët e Realit të Madridit, që arriti të fitojë 3 herë radhazi Ligën e Kampionëve.

Ylli kroat arriti të marrë 753 pikë, i ndjekur nga Cristiano Ronaldo me 476 dhe Antoinne Griezmann me 414 pikë, ndërsa Kylian Mbappe fitoi Topin e Artë për të rinj, ose trofeun Kopa.

Brazilianin Ricardo Kakà, me “Topin e Artë” të fituar në vitin 2007, ishte fituesi i fundit i këtij trofeu, për t’i lënë më pas radhën dyshes së Barçës e Realit në vitet që fituan trofetë.

Por, të gjitha rrugët sot të çojnë te Luka Modriç. Mesfushori kroat i Realit të Madridit është favoriti i madh për të fituar këtë trofe prestigjioz, që do të ishte i treti radhazi pas çmimeve që mori nga FIFA, si “Lojtari më i mirë i Botërorit Rusi 2018”, dhe “FIFA Best Player”.

Mbetet për t’u parë se cilët do të jenë ata që do të plotësojnë podiumin, mes Ronaldos dhe 3 kampionëve të botës, Varane, Mbappe e Griezmann.

Në rast se Modriç triumfon sot, Reali i Madridit do të lërë pas Juventusin dhe do të bëhet klubi me shumë lojtarë që kanë fituar “Topin e Artë”, plot 9 të tillë.

Në Paris do të ndahen edhe disa çmime nga revista prestigjioze “France Football”, e cila është organizatorja e kësaj ceremonie. Sigurisht do të nderohet edhe Kylian Mbappe, i cili do të shpallet “Lojtari më i mirë i vitit 2018, nën moshën 21-vjeç”.

Renditja finale

1° Luka Modriç (KRO / Real Madrid)

2° Cristiano Ronaldo (POR / Juventus)

3° Antoinne Griezmann (FRA / At. Madrid)

4° Kylian Mbappe (FRA / PSG)

5° Lionel Messi (ARG / Barcellona)

6° Mohamed Salah (EGY / Liverpool)

7° Raphael Varane (FRA / Real Madrid)

8° Eden Hazard (BEL / Chelsea)

9° Kevin De Bruyne (BEL / Manchester City)

10° Harry Kane (ANG / Tottenham)

11° N’Golo Kanté (FRA / Chelsea)

12°: Neymar (BRA / PSG)

13° : Luis Suarez (URU / Barcellona)

14° : Thibaut Courtois (BEL / Real Madrid)

15°: Paul Pogba (FRA / Manchester United)

16°: Sergio Aguero (ARG / Manchester City)

17° : Gareth Bale (UEL / Real Madrid)

17° : Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

19°: Roberto Firmino (BRE / Liverpool)

19°: Ivan Rakitic (KRO / Barcellona)

19°: Sergio Ramos (SPA / Real Madrid)

22° : Edinson Cavani (URU / PSG)

22° : Sadio Mané (SEN / Liverpool)

22° : Marcelo (BRA / Real Madrid)

25° : Alisson Becker (BRA / Liverpool)

25° : Mario Mandzukic (KRO / Juventus)

25° : Jan Oblak (SLO / Atlético Madrid)

28° : Diego Godin (URU / Atlético Madrid)

29° : Isco (SPA / Real Madrid)

29° : Hugo Lloris (FRA / Tottenham)