Në nevojë pikësh për të qëndruar në Serinë A, klubi i Kievos ka nxjerrë në shitje biletat e sfidës kundër Krotones me koston simbolike prej 1 euro.

Verdheblutë dëshirojnë një stadium të stërmbushur, por ajo që nuk pritej ishte dyndja e tifozëve të Krotones. Miqtë do të nisen drejt Veronës me mundësinë për të blerë bileta edhe në sektorët e tjerë, me Kievon që ka realizuar kështu një autogol të bujshëm.