Luftë e brendshme? Edi Rama me qitje të largët për Qorrin dhe punistët

Kryeministri Edi Rama po kalon ditë të vështira në pushtet. I gjendur përballë një proteste që u duk sikur doli nga hiçi, ai po tenton që kuptojë se cilët janë armiqtë e vërtetë dhe po lëshon mesazhe nga larg.

“Nuk jam më ai që isha,” ka paralajmëruar Edi Rama sonte.







Ndërkohë në Kuvend, ai barazoi dy opozitarët Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi me Arlind Qorrin, pedagogun që nuk është se po duket shumë në këtë protestë.

Por a ka gisht Qorri dhe ‘nukli’ i dikurshëm i Mjaft-it të Erion Veliajt në nxitjen e protestave? Dikur Rama ishte aleat i fshehtë i tyre në betejën e brendshme kundër Fatos Nanos. A kanë ndryshuar gjërat?

Edi Rama ka folur me mesazhe të koduara deri më tani, por fakt është se ai e ndjen që një valë ‘punizmi’ e rrezikon vendin.

“Më falni shumë, por kur kam parë dje, një video nga diskutimi në Fakultetin Ekonomik, që studentët e mbledhur aty kërkonin të binin dakord e të kishin konsensus për të hapur dialogun dhe studentëve ju fliste një fantazmë e Partisë së Punës, e pjesës më vulgare të Partisë së Punës, një doktor shkencash që doktoratën e ka bërë me titullin “efiçensa e kalit në ekonomi”, – është titull doktorature nuk është poezi satirike. Një personazh që nuk kam asgjë personale, por unë e dija tanimë në botën tjetër dhe aq shumë u habita, sa besova që më bënin sytë. Një personazh që përfaqëson gjithçka që ne nuk mund ta gëlltisnim më, kur dolëm në vitin ’90-të kundër regjimit. Fytyra e mediokritetit dhe e gjithë hipokrizisë dhe e gjithë farsës së atij regjimi ju flet studentëve, sot, me megafon dhe ju thotë pse nuk duhet të dialogoni me Kryeministrin e vendit. O Zot, nuk është sot ditë për të kërkuar dialog, sot është ditë për t’u lutur për studentët, për t’u lutur që këta djaj me brirë të mos bëjnë më aq dëm, sa kanë bërë gjithë këto vite! Kryetari i Komitetit Kombëtar të Turizmit, një i nxjerrë nga ato kallëpet e djathit kaçkavall si komunist e i kthyer në socialist, që çonte letra sekrete për të stimuluar prodhimin e bulmetit në hotel-turizëm dhe orientonte hotel-turizmin që t’i blinin produktet tek vëllai i vet në Përmet. Letër sekret! I kam dëshmitarët për këtë, i kam dëshmitarët kryeministra,” tha kryeministri.

Askush nuk di të thotë me saktësi se si do shkojë kjo protestë, por duket se Rama është i vendosur që të mos jetë më si më parë.

“Ata që kanë kujtuar dhe kanë bërë çmos që gjithë atë situatë aspak të këndshme të studentëve ta kthejnë në një zjarr për të nxjerrë gështenjat për pushtetin e tyre do të humbasin këtë radhë më keq seç humbën në 2017-ën dhe më keq seç kanë humbur në çdo zgjedhje. Këtë radhë, kjo nuk është me vota. Këtë radhë nuk mund të thonë, “i bletë votat”. Këtë radhë është kush fiton zemrat e studentëve,” tha Rama sot.