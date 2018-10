Ajo të fut të dridhura dhe të bën ta ëndërrosh, sidomos kur e shikon majë biçikletës tek ekspozon format e saj superseksi. Por ajo të lë pa frymë edhe me gjoksin e saj bombastic, të cilin e bënë padyshim një nga ish-sportistet dhe modelet më seksi në botë…

Bëhet fjalë për modelen sllovake 26-vjeçare, Luçia Javorcekova, një ish-çikliste, që la biçikletën për t’iu përkushtuar modelingut dhe tashmë jeton në Milano, ku ka pozuar për kompani të ndryshme mode.







Në një intervistë për një revistë mode, Luçia, është shprehur se, pasionin për biçikletën e ka zëvendësuar me pasionin për futbollin, teksa tha se, bën tifo për futbollistët sllovakë.

“Ndjek shpesh ndeshje futbolli këtu në Itali. Hamsik është kapiteni i kombëtares, por mua më pëlqen më shumë Skriniar. Më ka bërë tifoze të Interit, ndoshta edhe pse jetoj në Milano”,- deklaroi Luçia.

Me fotogalerinë që po u sjellim më poshtë, po ju tregojmë një pjesë të aseteve të saj, që do t’u bëjnë me siguri të ëndërroni. Por kujdes! Sigurohuni të jeni vetëm, ose të paktën të keni partneren tuaj larg, kur të shikoni këto foto…/Mapo.al/