Për analistin Fatos Lubonja, momentet kur kryeministri Rama shfaqet agresiv me gazetarët, ndodhin pasi kreu i qeverisë humb kontrollin dhe nuk e bën me qëllim, si një lojë politike.

“Propaganda është shpifja më e madhe”, tha Lubonja në emisionin “Të Pa Ekspozuarit” në News 24.







“Ky kryeministri ynë që ka një mendje totalitare del se puna më e madhe e tij është propaganda, investon jo brenda, por edhe në gazetarinë jashtë. E bën jo për zhurmë, por i tronditet kjo e vërteta që ka ngritur dhe i tronditet psikologjiskëshit gjithë sistemi dhe tronditet vetë edhe ai. Më shqetëson në shumë akti se Rama ka marrë përsipër me gjithë strukturat mediatiko-propagandistike ka marrë përsipër të mbulojë interesa e çfarë përfaqëson, një ekonomi kriminale, që ka kapur krimi ekonominë. Bërtet kur e kap klimaksi i krizës, se bën me gjakftohtësi. Kam frikë se kemi të bëjmë me një kalim nga krimi në krim. Hajduti kut s’të gjen në shtëpi, të vjedh dhe ikën. Kur e shef duhet të mbulojë që ti e pe, mund të të vrasi. Kjo është tentativa që mos të zbulohet çfarë ndodh në këtë vend. Qoftë çështja e Tahirit, qoftë e Ballës, ore a je në terezi, me gruan tënde a bën 52 udhëtime…”, arsyetoi Lubonja.