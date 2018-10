Delinda Zhupa është një nga aktoret më të dashura të humorit dhe pëlqehet shumë nga publiku shqiptar.

Delinda është e njohur për personazhet e saj në Portokalli si ‘Psikologia’ apo ‘Çifti i lumtur’.







E ftuar në emisionin ‘Ditë e Re’ në Ora Nees, aktorja zbuloi ëndërrën e saj në sirtar.

“Në Shqipëri diçka më të madhe tek Portokallia besoj se nuk ka. Ndihem shumë mirë, përderisa publiku kërkon jo çdo sezon por çdo javë, të dijë se çfarë do të ndodhë me numrat, me karakteret që unë bëj.

Përderisa ndihem mirë, bëj profesionin që dua, padyshim që edhe shpërblehem nga ana monetare dhe kënaqësia që më jep publiku, unë jam në rregull.

Nëse do më thojë për në Hollywood po. Është ëndërr e mbetur në sirtar.”

