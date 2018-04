Luan Rama “kap mat” Vlahutin: Ja çfarë nuk dini ende për Shqipërinë

“Lufta ndaj drogës dhe Kryeministri: Një fakt që nuk e di zonja Vlahutin!”, kështu nis postimi i bërë nga deputeti i LSI, Luan Rama, në profilin e tij të Facebook-ut.

Rama shkruan se “në vitin 2001, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar që të “Krijohet Komiteti Kombëtar i Bashkërendimit të Luftës Kundër Drogës, nën drejtimin e Kryeministrit”, por ky Komitet nuk është krijuar zonja Vlahutin, e për rrjedhojë, gjendemi përpara faktit që qeveria shqiptare e më drejtpërdrejtë Kryeministri, nuk ka përmbushur detyrimet e ligjit!”.







“Arroganca dhe mospërfillja e institucioneve, mungesa e respektit dhe e edukatës së zbatimit të ligjit, nuk kanë asgjë të përbashkë me shtetin e së drejtës dhe as me Europën e vlerave, në udhën drejt së cilës presim të na çelen negociatat.

Në përfundim, lufta kundër drogës dhe të gjitha implikacioneve kriminale ose jo të saj, eshtë detyrim, është sfidë e të gjithë shoqërisë shqiptare, por mbi çdo gjë, është përgjegjësi e qeverisë dhe e kryeministrit! Kështu thotë ligji, edhe pse Kryeministri nuk e ka zbatuar atë!”, shkruan Rama më tej.