Lu flet për detyrën e re: “Do punoj fort për gjyqësor të pavarur dhe shtet ligjor”

Ambasadori në detyrë i SHBA-së në Tiranë, Donald Lu foli sot para senatit të SHBA-së në lidhje me detyrën e re që i është caktuar, atë të ambasadorit në Kirgistan.

Në seancën në Komitetin për Çështjet e Jashtme, Donald Lu tha se, nëse do të konfirmohej në këtë detyrë do të punonte me qeverinë e Kirgistanit për një gjyqësor të pavarur.







“Për 3 vjet kam punuar si shef i misionit në Kirgistan. Jam i nderuar që u caktova ambasador i ri i këtij vendi. Nëse konfirmohen, do të punoj për interesat e SHBA.

Unë besoj në një dialog konstruktiv me qeverinë e Kirgistanit, dhe besoj se do të punojmë fort për një gjyqësor të pavarur dhe shtet ligjor”.