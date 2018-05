Loja dhe rezultatet që nuk të japin “Shpresat”, Bosnja na nxjerr kokulur

Testi i parë, nga 3 të tillë të programuar në këtë fillim vere, për Kombëtaren Shpresa dështoi në “Elbasan Arena”. Kuqezinjtë e trajnerit Alban Bushi shfaqën një lojë të vakët dhe merituan humbjen 0-2 në derbin ballkanas kundër Bosnjes, në një 90-minutësh ku tekniku eksperimentoi me formacionin dhe ndërrimet.

Dujakoviç i dha epërsinë miqve, në një kundërsulm të shpejtë që u finalizua në portën e Selmanit, e me këtë rezultat skuadrat shkuan në pushim.







Për t’u shënuar në fraksionin e parë edhe shtylla e talentit shkodran, Rubin Gebaj.

Kombëtarja shqiptare dështoi të finalizonte aksionet sulmuese, duke lënë hapësira në prapavijë dhe Bosnja shënoi dhe golin e dytë me Kuzmanoviç, rrjetë e cila vulosi dhe suksesin e miqve.

Pas përballjes me Bosnjen, Shqipëria e 21-vjeçarëve do të luajë më 5 dhe më 8 qershor, me Bjellorusinë.