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Lista/ Dalin 1104 emrat që kanë fituar kredinë e butë nga Bashkia Tiranë

Plotë 1104 familje dhe çifte të reja çifte të reja dhe të pastreha të Tiranës, do të kenë mundësi që përmes programit të kredisë së butë të sigurojnë një shtëpi duke i dhënë zgjidhje strehimit të tyre.

Lajmin e dha kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit Bashkiak, teksa deklaroi se nuk do jetë 500 familje që do përfitojnë kredi me interesa të ulëta, por 1104 të tilla.



“Lajmi besoj më i gëzueshëm është miratimi me votën e sotme, tani më ka ardhur shifra e saktë, 1104 familje që marrin kredi të buta, falë projektit të Bashkisë së Tiranës për t’i ndihmuar familjet e reja me shtëpinë e tyre të parë”, tha kryetari i Bashkisë së Tiranës. Ai gjithashtu bëri të ditur se mes përfituesve janë edhe disa prej familjeve të zonës së Astirit që preken nga projekti i Unazës së Re.

“Mes këtyre familjeve që ne kualifikojmë sot janë edhe familjet e prekura nga projekti I Unazës së Re që I kanë besuar vizionit të Bashkisë së Tiranës edhe për të zhvilluar qytetin por edhe për t’u siguruar atyre një strehim dhe ndërkohë kemi edhe një vendim tjetër numër 13 për sistemin e familjeve në banesat sociale në Shkozë që po ashtu janë prekur nga projekti I Unazës së Re.

I kam vizituar personalisht familjet dhe i kam parë si i kishin kushtet. Ju garantoj që janë më mirë në banesat sociale se sa me kasolle, mbi kanalin dhe pusetat e ujërave të zeza aty ku ishin strehuar në 20 e ca vitet e fundit. Siç jeni dëgjuar vetë nga ata, dita me natën”, shtoi Veliaj.

Fituesit që kanë plotësuar kriteret e përcaktuar me vendim të Këshillit Bashkiak, do të përfitojnë kredi me interesa të buta për të blerë shtëpi, falë programit më ambicioz që ka aplikuar ndonjëherë Bashkia e Tiranës, duke dhënë një model realist dhe efikas për zgjidhjen e problemit të strehimit në qytetin e Tiranës.

Lista e Fituesve te Programit te “Subvencionimit te Interesave te Kredise” 2018

Nr.       Emer    Atesia  Mbiemer  Struktura  Shuma qe përfiton

1          Emanuela  Urim    Naqellari   1+1  5,348,220

2          Blerin  Astrit   Lutaj    2+1      7,130,960

3          Ndriçim  Zeqir    Doka   1+1      5,348,220

4          Esmerin  Sulo     Basha  1+1      5,348,220

5          Ali   Enver   Kurti    1+1      5,348,220

6          Çizano Shkelqim   Goli     1+1      5,348,220

7          Maltina  Ismet   Murati 1+1      5,348,220

8          Altin    Gjin     Mehmeti          1+1      5,348,220

9          Altin    Simon  Spirollari          1+1      5,348,220

10        Erlis     Kujtim Xhaho 1+1      5,348,220

11        Zhuli    Çlirim  Musli   1+1      5,348,220

12        Bino    Hamet Abazaj 2+1      7,130,960

13        Erald   Ferit     Bali      2+1      7,130,960

14        Suzana Laze    Shabani   1+1      5,348,220

15        Adjona            Kastriot           Avdolli    1+1      5,348,220

16        Egion   Luan    Tela     1+1      5,348,220

17        Alsid   Albert  Babameto        1+1      5,348,220

18        Ervin   Gëzim  Lusha  1+1      5,348,220

19        Ervis    Pandeli    Doko   2+1      7,130,960

20        Bledar Hajredin   Hysa    1+1      5,348,220

21        Blerand   Fidari   Kajaçka 2+1      7,130,960

22        Rosi     Mustafa   Mustafaj   1+1      5,348,220

23        Ermal   Lavdërim   Vija     1+1      5,348,220

24        Dritan  Besim  Mija     2+1      7,130,960

25        Besmir Pal    Matoshi     2+1      7,130,960

26        Loziana    Behar   Prifti    1+1      5,348,220

27        Hajri    Veip    Abedini    1+1      5,348,220

28        Benard  Ndrec  Lekgegaj  2+1      7,130,960

29        Edmond   Prend   Frroku 2+1      7,130,960

30        Luan   Ramazan  Çurri    2+1      7,130,960

31        Arbiana     Gavrosh   Bekolli 2+1      7,130,960

32        Ismail  Haki    Duka   1+1      5,348,220

33        Romeo Vasillaq           Gjika   1+1      5,348,220

34        Erind   Tahir    Sula     1+1      5,348,220

35        Sandeljana       Syti      Kunxhiu          1+1      5,348,220

36        Ahmet             Ramiz  Grrica  1+1      5,348,220

37        Vladimir          Kujtim Balla    1+1      5,348,220

38        Mirfan Gjolek Mema  2+1      7,130,960

39        Fatri     Xhemal            Shera   1+1      5,348,220

40        Margarita         Baki     Laka    1+1      5,348,220

41        Angela Rxhep  Stojna  1+1      5,348,220

42        Albert  Bajram Kataroshi         2+1      7,130,960

43        Erjola   Gjon    Frroku 2+1      7,130,960

44        Edrina             Xhelal Caca    1+1      5,348,220

45        Taulant            Xhemal            Zhupani           1+1      5,348,220

46        Gentjan           Xhemal            Zhurda            2+1      7,130,960

47        Melsian            Bexhet Bregasi            2+1      7,130,960

48        Armand           Sihat    Shehu  2+1      7,130,960

49        Dashamir         Ismail  Masha  Gasionere        4,456,850

50        Luis     Hektor Ylli      Gasionere        4,456,850

51        Ervin   Ruzhdi            Banaj   Gasionere        4,456,850

52        Marjo   Arjan   Duqi    1+1      5,348,220

53        Geraldo           Gjoni   Ziaj      Gasionere        4,456,850

54        Ilir       Neim   Dedej  1+1      5,348,220

55        Besnard           Besim  Ranushja         1+1      5,348,220

56        Briselda           Eduard            Hoxhallari       1+1      5,348,220

57        Armando         Haki    Canollari          1+1      5,348,220

58        Edjona Niko    Dano   Gasionere        4,456,850

59        Shkelzen          Fiqiri    Lamuça           2+1      7,130,960

60        Florjan Luan    Toska   Gasionere        4,456,850

61        Ilirjan   Xhemali           Hodaj  1+1      5,348,220

62        Redion            Myrto  Azisllari           1+1      5,348,220

63        Endrit  Ylli      Filaj     1+1      5,348,220

64        Florenc            Hasan               Boshnjaku      Gasionere        4,456,850

65        Altjon  Behar   Musaj  1+1      5,348,220

66        Alsid   Kastriot           Lusha  2+1      7,130,960

67        Marsel Dylber Mihaj   1+1      5,348,220

68        Eugent Ramadan         Bytyçi 1+1      5,348,220

69        Saimir  Ibrahim            Braho  1+1      5,348,220

70        Besard Shefkedin       Berjolli            1+1      5,348,220

71        Ardit   Bejko   Sinani  1+1      5,348,220

72        Silvana            Naun   Kici     1+1      5,348,220

73        Gledis  Uran    Hoxha 1+1      5,348,220

74        Aida    Ismail  Nurkaj             1+1      5,348,220

75        Shkelzen          Selim   Osmaj  2+1      7,130,960

76        Eugent Safet    Kapaj   1+1      5,348,220

77        Ervis    Luan    Noku   1+1      5,348,220

78        Endrit  Astrit   Kodra  1+1      5,348,220

79        Adiol   Andrea            Bushi   1+1      5,348,220

80        Elton   Mark    Vorfi   Gasionere        4,456,850

81        Edlir    Abaz    Vogli   1+1      5,348,220

82        Elena   Josif     Goksel 1+1      5,348,220

83        Belinda            Agim   Meraj   1+1      5,348,220

84        Ervet   Nexhdet          Kaça    1+1      5,348,220

85        Gëzim  Qemal Bega    2+1      7,130,960

86        Dolores            Misir    Behari  1+1      5,348,220

87        Çaush  Simon  Doçi    1+1      5,348,220

88        Ervis    Hasan  Beçoku            1+1      5,348,220

89        Stelia   Stefan  Mema 1+1      5,348,220

90        Elda     Sazan   Metaj   1+1      5,348,220

91        Ervis    Surja    Vrenjo 1+1      5,348,220

92        Ermir   Partizan           Petoshati         1+1      5,348,220

93        Leonora           Hekuran          Çapja   1+1      5,348,220

94        Andi    Kristaq            Marini  1+1      5,348,220

95        Vilma  Fatmir Gjoni   2+1      7,130,960

96        Denis   Zenel   Beta     2+1      7,130,960

97        Iskra    Maksim           Braçe   1+1      5,348,220

98        Roland            Sefer    Roçi     1+1      5,348,220

99        Agrikeno         Halil    Muça   1+1      5,348,220

100      Klodian           Gjevalin           Frroku 1+1      5,348,220

101      Edmond          Hasan  Sakaj   2+1      7,130,960

102      Eriola   Mina    Petro    Gasionere        4,456,850

103      Enkelejda        Barja    Hysaj   1+1      5,348,220

104      Valmir Kastriot           Rodi    2+1      7,130,960

105      Dashnor           Gafurr Panavija           1+1      5,348,220

106      Elmira  Bedri   Gjerga 2+1      7,130,960

107      Olsi      Lako    Brahimi           2+1      7,130,960

108      Keidi   Faik     Kambo            2+1      7,130,960

109      Jolanda            Drini    Bogdani          1+1      5,348,220

110      Mukades         Shaban            Sheqeri            2+1      7,130,960

111      Ardit   Andrea            Rrushi  1+1      5,348,220

112      Shkelqim         Bukuri Bishani            1+1      5,348,220

113      Gentian           Elmas  Musta  1+1      5,348,220

114      Ermal   Niko    Radomi           1+1      5,348,220

115      Orges   Hamdi Osmanlli          2+1      7,130,960

116      Armir   Eqerem            Çaushi 2+1      7,130,960

117      Rezarta            Shefqet            Hoxha 2+1      7,130,960

118      Eltino  Xhezair            Karafili            2+1      7,130,960

119      Eduard            Latif    Haka    2+1      7,130,960

120      Arbër   Bashkim          Meço   2+1      7,130,960

121      Evis     Bilbil   Mërtiri 1+1      5,348,220

122      Blerina Riza     Laze    1+1      5,348,220

123      Fjoralb Edmond          Levanaj           1+1      5,348,220

124      Juljan   Shefqet            Dogani            1+1      5,348,220

125      Edmond          Neki    Malaj   1+1      5,348,220

126      Nertila Lulzim Sadedinaj        1+1      5,348,220

127      Marinela          Hysni   Troshku           1+1      5,348,220

128      Admir  Imer     Kraja   2+1      7,130,960

129      Sokol   Rrok    Rrihna 2+1      7,130,960

130      Gerhard           Ethem  Baka    2+1      7,130,960

131      Robert Besim  Dogjani           2+1      7,130,960

132      Eduart Esat     Spahiu 2+1      7,130,960

133      Roland            Mahmud          Karami            2+1      7,130,960

134      Oligert Ymerzan          Likollari           2+1      7,130,960

135      Alfred             Nikoll  Çupi    1+1      5,348,220

136      Xhaferr            Agim   Çelniku            1+1      5,348,220

137      Klaudio           Sami    Thartori           Gasionere        4,456,850

138      Elton   Hysni   Balla    1+1      5,348,220

139      Albina Bardhyl           Ymeraj            Gasionere        4,456,850

140      Ernest  Sokrat Mema  Gasionere        4,456,850

141      Gjon    Nikolin            Përpepaj          1+1      5,348,220

142      Krenar Xhevair           Jaupaj  1+1      5,348,220

143      Oltjon  Agron  Basha  Gasionere        4,456,850

144      Ledio   Arben  Mero    1+1      5,348,220

145      Helion Luan    Aliaj    2+1      7,130,960

146      Xhemile           Sali      Vukaj  1+1      5,348,220

147      Hazis   Dino    Idrizaj  1+1      5,348,220

148      Marjus Gramos            Karafilaj          1+1      5,348,220

149      Ylli      Shezai  Muçaj  1+1      5,348,220

150      Julian   Lutfi    Uzeir   1+1      5,348,220

151      Neritan            Maksim           Hysenj Gasionere        4,456,850

152      Alket   Barjam Sejati   1+1      5,348,220

153      Mirjan  Dashnor           Aliko   1+1      5,348,220

154      Oltion  Ali       Salillari            1+1      5,348,220

155      Rafael  Flamur Brami  Gasionere        4,456,850

156      Novruz            Jake     Duro    Gasionere        4,456,850

157      Erlis     Veledin           Beqiraj Gasionere        4,456,850

158      Ardi     Qemal  Hasko  1+1      5,348,220

159      Enea    Shaban            Demollari        1+1      5,348,220

160      Lutina  Ilir       Hysko  1+1      5,348,220

161      Gentian           Mark    Gjonaj 1+1      5,348,220

162      Rrapo  Bexhet Mehmetaj        1+1      5,348,220

163      Denisa Tefik    Ruzi     1+1      5,348,220

164      Erblend           Mexhit Shehu  2+1      7,130,960

165      Klajdi  Agim   Kurti    Gasionere        4,456,850

166      Besmir             Gani    Çajka   1+1      5,348,220

167      Etleva  Zylyftar           Shabani           1+1      5,348,220

168      Mario   Islam   Sejdo   1+1      5,348,220

169      Albi     Skënder           Alikaj  1+1      5,348,220

170      Dritan  Tefik    Qefalia            1+1      5,348,220

171      Ardino Pullumb           Halimi 1+1      5,348,220

172      Rizjon  Sami    Grumira           1+1      5,348,220

173      Enea    Lulzim Ahmetllari       1+1      5,348,220

174      Albert  Banush            Shkalla            1+1      5,348,220

175      Dorian Meriton           Hazizaj            1+1      5,348,220

176      Atland Igli       Topallaj           1+1      5,348,220

177      Rezmi  Beqo    Mirtaj  1+1      5,348,220

178      Nikolla            Vasil    Heqimi            1+1      5,348,220

179      Erjon   Islam   Demushi          1+1      5,348,220

180      Florian Dhimitër          Vero    1+1      5,348,220

181      Eri       Bedri   Istrefi  1+1      5,348,220

182      Xhafer Bujar   Beqiri  1+1      5,348,220

183      Bledjan            Robert Hasko Malindi            1+1      5,348,220

184      Eklind Lulzim Vejsiu  1+1      5,348,220

185      Bukurosh         Sabri    Picrri    1+1      5,348,220

186      Thimi   Roland            Samarxhiu       2+1      7,130,960

187      Alfred Ismail  Ismaili 1+1      5,348,220

188      Florianc           Besnik Kurti    1+1      5,348,220

189      Irena    Pellumb           Lybeshari        1+1      5,348,220

190      Etnor   Niko    Duka   1+1      5,348,220

191      Visar    Besnik Thikaxhija       1+1      5,348,220

192      Nertil   Beliman          Mango 2+1      7,130,960

193      Leonarda         Dilaver            Varfi(Muha)    1+1      5,348,220

194      Dorina Osman Gjini    1+1      5,348,220

195      Brikena            Vladimir          Koprencka       1+1      5,348,220

196      Fllanxa            Hysen  Tarja    1+1      5,348,220

197      Ermond           Qemal  Jahja    1+1      5,348,220

198      Sokol   Petrit   Prendi  1+1      5,348,220

199      Arjan   Sulejman         Çeka    1+1      5,348,220

200      Zerina  Adriatik           Kaloshi            1+1      5,348,220

201      Alban  Zamir   Canaj   2+1      7,130,960

202      Eraldo Arjan   Çaushllari        Gasionere        4,456,850

203      Marjus Agim   Buzi     1+1      5,348,220

204      Kastriot           Batjar  Qëndro            2+1      7,130,960

205      Elton   Shefqet            Karaj   2+1      7,130,960

206      Zhani   Stefan  Lule     1+1      5,348,220

207      Anduela          Ylli      Zeka    1+1      5,348,220

208      Eriban  Bashkim          Muka   1+1      5,348,220

209      Julian   Faik     Braho  1+1      5,348,220

210      Edvin  Petraq  Çina     1+1      5,348,220

211      Ermir   Vesel   Balla    1+1      5,348,220

212      Gjergji             Kristaq            Dano   3+1      8,913,700

213      Ermir   Flamur            Hysenllari        1+1      5,348,220

214      Marenglen       Kudret Dervishi           2+1      7,130,960

215      Gani    Hekur  Çekrezi            1+1      5,348,220

216      Genc    Faik     Qoka   Gasionere        4,456,850

217      Almira Rushit  Heqimi            1+1      5,348,220

218      Flogerta           Faris    Koçi    1+1      5,348,220

219      Ardit   Dylber Baci     2+1      7,130,960

220      Naustika          Nok     Marena            1+1      5,348,220

221      Lindita            Ferrik   Lalaj    1+1      5,348,220

222      Eliona  Çesk    Peci     1+1      5,348,220

223      Raimonda        Halil    Duki    1+1      5,348,220

224      Fatbardha        Xhavit Muda   1+1      5,348,220

225      Lumturie         Isa       Bisheva           1+1      5,348,220

226      Dorina Ilmi      Koçi    1+1      5,348,220

227      Fatmir  Haziz   Dani    1+1      5,348,220

228      Edvin  Qamil  Bregasi            1+1      5,348,220

229      Julind  Bezat   Haka    2+1      7,130,960

230      Fatmir  Xhavit Daka    2+1      7,130,960

231      Arjan   Avni    Çollaku            2+1      7,130,960

232      Mirand            Ruzhdi            Stafa    1+1      5,348,220

233      Mariglen          Adriatik           Beka    1+1      5,348,220

234      Ervin   Baftjar Hida    1+1      5,348,220

235      Jetmir  Zyber   Koçi    1+1      5,348,220

236      Majlinda          Nevrus Tarko   1+1      5,348,220

237      Kristi   Leonard           Mihalçka         1+1      5,348,220

238      Ahmet Xhemal            Jazi      1+1      5,348,220

239      Marsel Xhelil  Mesiti  1+1      5,348,220

240      Eduard            Fatmir  Rama   1+1      5,348,220

241      Eralda  Gjovalin          Prendi  1+1      5,348,220

242      Erjon   Dervish            Xhoku 1+1      5,348,220

243      Ardiol  Erdinand         Hoxha 1+1      5,348,220

244      Kadri   Muhamet         Manaj  1+1      5,348,220

245      Orgest Mersin             Maknori           1+1      5,348,220

246      Arlinda            Behari  Sinamataj        1+1      5,348,220

247      Endrit  Medi    Kalemi 1+1      5,348,220

248      Robert Shpetim           Alizoti 1+1      5,348,220

249      Klaudio           Trifon  Malaj   1+1      5,348,220

250      Fatos   Nazmi  Poçi     1+1      5,348,220

251      Dardan            Rakip   Dema   1+1      5,348,220

252      Eriseld             Arben  Fetahaj            1+1      5,348,220

253      Suela   Ndriçim           Cfarku 1+1      5,348,220

254      Albion Femi    Murja   1+1      5,348,220

255      Atnand            Dylejman         Lata     1+1      5,348,220

256      Marjus Afron  Braculla           1+1      5,348,220

257      Erzen   Qerim  Carja    1+1      5,348,220

258      Lorenc Vasillaq           Gjika   1+1      5,348,220

259      Donald            Bektash           Muhamuçi       1+1      5,348,220

260      Merlin  Skënder           Trimi    1+1      5,348,220

261      Ervis    Gëzim  Çela     1+1      5,348,220

262      Bora    Urim    Mustafaraj       1+1      5,348,220

263      Alban  Mentor            Feti      1+1      5,348,220

264      Aldi     Ismet   Zani    1+1      5,348,220

265      Gerind Ndue   Gjaci    1+1      5,348,220

266      Elvis    Thanas Doni    1+1      5,348,220

267      Ylmi    Jemin   Fejza    1+1      5,348,220

268      Elvis    Mustafa           Saraçi  1+1      5,348,220

269      Keli     Fatmir  Mustafaraj/Muhametaj            1+1      5,348,220

270      Anxhela           Xhevdet          Buhali  1+1      5,348,220

271      Ledion Arjan   Azuni  1+1      5,348,220

272      Taqo    Gore    Kole    1+1      5,348,220

273      Jona     Albert  Meçollari         1+1      5,348,220

274      Denaldo          Flamur Taçe     1+1      5,348,220

275      Emiljan            Shaban            Gjura   1+1      5,348,220

276      Lisjon  Shefqet            Bejko   1+1      5,348,220

277      Franci  Andon Dema   1+1      5,348,220

278      Kreshnik          Ndokë Malaj   1+1      5,348,220

279      Erjol    Mustafa           Haxhiu            1+1      5,348,220

280      Gledja Agron  Selimllari         1+1      5,348,220

281      Gerti    Stefan  Sqapi   1+1      5,348,220

282      Indrit   Fiqiri    Cengu  1+1      5,348,220

283      Klodian           Hysni   Cenko  1+1      5,348,220

284      Jetnor  Rexhep            Shira    1+1      5,348,220

285      Ilir       Pjetër   Ndoj    1+1      5,348,220

286      Albip   Hatem Bramo 1+1      5,348,220

287      Erald   Xhevdet          Hadaj  1+1      5,348,220

288      Egland Fatmir  Hoxhallari       1+1      5,348,220

289      Dorian             Ferit     Osmani           1+1      5,348,220

290      Emanuel          Ndue   Gjonaj 1+1      5,348,220

291      Bilbil   Asim    Kapllanaj         1+1      5,348,220

292      Armand           Faik     Dorzi   1+1      5,348,220

293      Endrit  Kastriot           Veli     1+1      5,348,220

294      Iliada   Milo     Kule    1+1      5,348,220

295      Elidon Dule    Shehu  1+1      5,348,220

296      Alfred Feimi   Çiko    1+1      5,348,220

297      Olsi      Alfredi            Teneqexhi        1+1      5,348,220

298      Enida   Gëzim  Dika    1+1      5,348,220

299      Arjan   Xhemil            Dalipaj 1+1      5,348,220

300      Aurel   Bezat   Çako    1+1      5,348,220

301      Matilda            Emin    Pellumbi          1+1      5,348,220

302      Albano            Arqile  Dine    1+1      5,348,220

303      Lorela              Arqile  Rrodhe            1+1      5,348,220

304      Vjola   Ilija      Kadiu  1+1      5,348,220

305      Xhevahir         Skënder           Qevani 1+1      5,348,220

306      Suela   Vangjel            Shtëmbari        1+1      5,348,220

307      Ardit   Jashar  Gjoka  1+1      5,348,220

308      Dylber             Hasan  Balla    1+1      5,348,220

309      Olti      Suat     Xhihani           1+1      5,348,220

310      Afërdita          Sotir    Dinaku            1+1      5,348,220

311      Alban Albert  Gusho  1+1      5,348,220

312      Kreshnik          Isuf      Delibashi         1+1      5,348,220

313      Olsi      Pellumb           Lamçellari       1+1      5,348,220

314      Morena            Viljon  Muka   1+1      5,348,220

315      Ergent Ibrahim            Rrahmani         1+1      5,348,220

316      Denis   Naun   Bllamo 1+1      5,348,220

317      Kreshnik          Ded     Moriseni          1+1      5,348,220

318      Isa       Qemal Disha   1+1      5,348,220

319      Prizren Lit      Ismalaj 1+1      5,348,220

320      Jetjon   Besnik             Xhaferaj          1+1      5,348,220

321      Ervin   Gezim  Zekollari          1+1      5,348,220

322      Klodiana         Shefqet            Bici      1+1      5,348,220

323      Erind   Pëllumb           Meletaj            1+1      5,348,220

324      Julian   Pandeli            Ceroni 1+1      5,348,220

325      Aldi     Fatmir  Toska   1+1      5,348,220

326      Besmira           Ismail  Duro    1+1      5,348,220

327      Oraldo Ajet     Pajo     1+1      5,348,220

328      Marlin  Rustem            Braçellari         1+1      5,348,220

329      Jeton    Haki    Dapi    1+1      5,348,220

330      Albana Bujar   Mingaj 1+1      5,348,220

331      Eneorado         Petrit   Hoxha 1+1      5,348,220

332      Vilson  Ferdi    Troka   1+1      5,348,220

333      Silva    Theodhor         Gjeçaj  1+1      5,348,220

334      Nertil   Ramadan         Ramolli            1+1      5,348,220

335      Albano            Sotiraq Pina     1+1      5,348,220

336      Jonida  Meriman          Lleshi  2+1      7,130,960

337      Ermir   Zenel   Xama   1+1      5,348,220

338      Dashamir         Hajdar             Isufi     1+1      5,348,220

339      Ermal   Besim  Hodaj  1+1      5,348,220

340      Leonard           Shahip Hajdaraj          1+1      5,348,220

341      Erlin    Jorgo   Milo     1+1      5,348,220

342      Taulant            Reshat Nikaj   1+1      5,348,220

343      Arbër   Milto   Kule    2+1      7,130,960

344      Bjolanda          Hasan  Cuku   2+1      7,130,960

345      Angelo            Shaban            Milushi            1+1      5,348,220

346      Valbona           Shaqir  Qarri    1+1      5,348,220

347      Eraldo Llazar  Vrushaj            1+1      5,348,220

348      Madaela          Dasho  Dashaj 1+1      5,348,220

349      Sokol   Selman            Ibraj     1+1      5,348,220

350      Georgjios         Kristo  Macoli 1+1      5,348,220

351      Oltjon Spiro    Andoni            1+1      5,348,220

352      Martin Muhamet         Zade    2+1      7,130,960

353      Najada Astrit   Balliu   2+1      7,130,960

354      Selami             Sabri    Hila     1+1      5,348,220

355      Marjola            Haki    Hodaj  1+1      5,348,220

356      Gizdar Mustafa           Xhaferi            1+1      5,348,220

357      Albiona           Maliq   Hoxha 1+1      5,348,220

358      Marjana           Mihal   Balliu   1+1      5,348,220

359      Erjon   Besnik Milori  1+1      5,348,220

360      Alban  Agim   Sako    1+1      5,348,220

361      Fatjon  Sadedin           Beqiri  1+1      5,348,220

362      Valmir Shkelzen          Gjoka  2+1      7,130,960

363      Genti   Dhimitraq        Kana    1+1      5,348,220

364      Ledian Leksi   Semeu 1+1      5,348,220

365      Gazmir            Sadik   Islami  1+1      5,348,220

366      Endrit  Halit    Cengu  1+1      5,348,220

367      Malvina           Sadik   Bregasi            1+1      5,348,220

368      Nevil   Mark    Prenga 1+1      5,348,220

369      Edlir    Spartak            Memaj 1+1      5,348,220

370      Gerond            Bestar  Saliasi  2+1      7,130,960

371      Bledar Dhoskë            Ilia       1+1      5,348,220

372      Arisela Xhabir Hebovija          1+1      5,348,220

373      Anduel            Pandeli           Cauli    1+1      5,348,220

374      Bledar             Kujtim Shehu  1+1      5,348,220

375      Amarildo         Dashamir         Isaraj   1+1      5,348,220

376      Julian   Bilbil   Xhako 1+1      5,348,220

377      Ronald            Fatmir  Bushi   2+1      7,130,960

378      Valbona           Simon  Durmishi         1+1      5,348,220

379      Matilda            Qemal  Sulaj    1+1      5,348,220

380      Artemisa          Arben  Stefani 1+1      5,348,220

381      Emiljan            Muharem         Hoxha 1+1      5,348,220

382      Olsi      Genc    Xhelili             1+1      5,348,220

383      Vasil    Llukan Kristo  2+1      7,130,960

384      Saimir  Zejnel  Tershalla          2+1      7,130,960

385      Leonidha         Jorgo   Rroshi  1+1      5,348,220

386      Elona   Ylli      Alika   1+1      5,348,220

387      Granil  Islam   Ukperaj           2+1      7,130,960

388      Miranda           Qazim  Alibehaj           1+1      5,348,220

389      Gentjan           Hajri    Ahmetaj          1+1      5,348,220

390      Ermelinda        Bashkim          Durmishi         1+1      5,348,220

391      Bledar Sabri    Lami    2+1      7,130,960

392      Festim Mehmet           Sylshabanaj     2+1      7,130,960

393      Amanda          Sotir    Dako   Gasionere        4,456,850

394      Altina  Elmas  Mollanji           Gasionere        4,456,850

395      Mirjeta Lin       Shahinaj          Gasionere        4,456,850

396      Aleziana          Fadil    Hitaj    Gasionere        4,456,850

397      Entela  Asllan  Lami    Gasionere        4,456,850

398      Ilda      Dhimitrov        Qëndro            Gasionere        4,456,850

399      Dorina             Reshit  Bedhia Gasionere        4,456,850

400      Arjeta  Skender          Hajdaraj          Gasionere        4,456,850

401      Vilma  Fiqiri    Didati  Gasionere        4,456,850

402      Elira     Piro      Shyti    Gasionere        4,456,850

403      Aseda Luan    Osmanaj          Gasionere        4,456,850

404      Jetmira Përparim          Malaj   Gasionere        4,456,850

405      Aida    Pal       Prenga Gasionere        4,456,850

406      Angjelina         Sokrat Veraj   Gasionere        4,456,850

407      Arjola Afrim Guhaçaj           Gasionere        4,456,850

408      Alketa             Qenam Guri     1+1      5,348,220

409      Armanda         Nehim Stërniqi            1+1      5,348,220

410      Marjana           Xhoxhi            Mita     1+1      5,348,220

411      Klodeta           Kreshnik          Dervishi           1+1      5,348,220

412      Geranda          Pjeter   Gjeta   1+1      5,348,220

413      Miranda           Gani   Allkja  1+1      5,348,220

414      Vilma  Vesel   Myftaraj          1+1      5,348,220

415      Holta   Maksim           Çopani 1+1      5,348,220

416      Anila   Ajet     Kostreni          2+1      7,130,960

417      Ervis    Ferat    Drago  2+1      7,130,960

418      Valentina         Muhamet         Fejzaj   2+1      7,130,960

419      Mirela  Sako    Lleshi  Gasionere        4,456,850

420      Florensa           Enver   Rryta   2+1      7,130,960

421      Xhevahir         Jakup   Kamberi          2+1      7,130,960

422      Sokol   Mark    Kolndreu         3+1      8,913,700

423      Ervin   Abdulla           Daja     1+1      5,348,220

424      Bekim  Eqerem            Vranezi            1+1      5,348,220

425      Artur   Mustafa           Pirraçi  1+1      5,348,220

426      Gert     Roland            Sulaj    1+1      5,348,220

427      Drinalda          Vani    Asllani 1+1      5,348,220

428      Denis   Arben  Leskoviku       1+1      5,348,220

429      Mondi Çelnik  Jaçellari           2+1      7,130,960

430      Elton   Mitat   Bramo 2+1      7,130,960

431      Gentiana          Qemal  Rrapaj  1+1      5,348,220

432      Florenc            Xhavit Shaphasa         1+1      5,348,220

433      Gentjan           Asllan  Deda   1+1      5,348,220

434      Silvana            Cel       Kasmi  1+1      5,348,220

435      Suela   Besnik Lika     1+1      5,348,220

436      Edmond          Hekuran          Fejzaj   1+1      5,348,220

437      Vilma Xhafer Sula     1+1      5,348,220

438      Juljan   Zarif    Bufi     2+1      7,130,960

439      Astrit   Muharem         Xhallari           1+1      5,348,220

440      Klodiana         Kujtim             Mborja             1+1      5,348,220

441      Klement          Luman Muçollari         1+1      5,348,220

442      Guxim Mustaf Mekshiqi         1+1      5,348,220

443      Ferdinand        Izet      Çela     1+1      5,348,220

444      Edmond          Hysen  Berberi            1+1      5,348,220

445      Donald            Robert Bushati            2+1      7,130,960

446      Admir  Pellumb           Flamuraj          1+1      5,348,220

447      Ilirjan   Fejzi    Hoxha 1+1      5,348,220

448      Genci   Nazmi  Rexhepi           2+1      7,130,960

449      Kimete            Xhavit Zeneli  2+1      7,130,960

450      Arjan   Mehdi  Brama  1+1      5,348,220

451      Rabihan           Shefki  Shane  1+1      5,348,220

452      Majlinda          Preng   Pervataj           2+1      7,130,960

453      Ulvi     Hamedan         Isaku   2+1      7,130,960

454      Ajet     Astrit   Dako   1+1      5,348,220

455      Andi    Batjar  Qëndro            2+1      7,130,960

456      Engjellushe      Defrim Bakiu   1+1      5,348,220

457      Arben  Selim   Ibrahimi           1+1      5,348,220

458      Ejgi      Hektor Çabeli  1+1      5,348,220

459      Marsela            Viktor  Shatra  1+1      5,348,220

460      Olson   Xhevdet          Hadaj  1+1      5,348,220

461      Sokol   Sami    Dardha            2+1      7,130,960

462      Klementin       Frang   Syla     1+1      5,348,220

463      Kreshnik          Bari     Hodaj  2+1      7,130,960

464      Erjola   Agim   Veizaj  1+1      5,348,220

465      Taulant            Ramazan         Kullolli            1+1      5,348,220

466      Albana Isuf      Dama   1+1      5,348,220

467      Teuta   Demir  Bushi   1+1      5,348,220

468      Aurela Ahmet Hoxha Gasoniere        4,456,850

469      Rakela Kujtim Mulita  Gasoniere        4,456,850

470      Irida    Vladimir          Muca   2+1      7,130,960

471      Gladiola          Agur    Cela     1+1      5,348,220

472      Arjan   Agur    Cela     1+1      5,348,220

473      Bledar Gezim  Xhebexhija      2+1      7,130,960

474      Erjon   Luan    Caslli   1+1      5,348,220

475      Mustafa           Xhelal  Vodha 1+1      5,348,220

476      Anjola Fatmir  Kuliçi  1+1      5,348,220

477      Ermal   Ramadan         Malo    1+1      5,348,220

478      Elidon Gësim  Buçpapaj         1+1      5,348,220

479      Asllan  Mustafa           Brahja  1+1      5,348,220

480      Albina Jani      Tarifaj  1+1      5,348,220

481      Blerina Sure     Moka   1+1      5,348,220

482      Ardian Hasan  Peka    2+1      7,130,960

483      Ferdinant         Haki    Hala     1+1      5,348,220

484      Denis   Skënder           Xhaja   Gasoniere        4,456,850

485      Ledian Kasem Troka   1+1      5,348,220

486      Elton   Sami    Spaho  1+1      5,348,220

487      Bedri   Hamdi Omuri  2+1      7,130,960

488      Kristian           Tonin   Gjini    1+1      5,348,220

489      Alban  Xhevat            Haxhillari        2+1      7,130,960

490      Gentian           Robert Balliu   Gasoniere        4,456,850

491      Erald   Lytfi    Çoçka  1+1      5,348,220

492      Ajet     Veli     Shehaj 1+1      5,348,220

493      Orlando           Kasem Nako   1+1      5,348,220

494      Alberina          Veli     Methohoxha    Gasoniere        4,456,850

495      Aida    Xhavit Sula     Gasoniere        4,456,850

496      Ermelinda        Xhevit Kalemaj           2+1      7,130,960

497      Ervis    Agron  Hita     1+1      5,348,220

498      Erida   Thoma Mita     1+1      5,348,220

499      Altin    Bashkim          Hazizaj            2+1      7,130,960

500      Marjan Nikoll  Meta    1+1      5,348,220

501      Valbona           Ditar    Zekaj   2+1      7,130,960

502      Mentor            Osman Kurti    1+1      5,348,220

503      Besmir Aleksander      Skenderi          1+1      5,348,220

504      Fatmir  Qani    Allkaj  1+1      5,348,220

505      Enxo    Flamue            Ruçaj   1+1      5,348,220

506      Xhana  Kujtim Shqypi 2+1      7,130,960

507      Doloreza          Esat     Fekaj   1+1      5,348,220

508      Adela  Kujtim Boriçi  Gasoniere        4,456,850

509      Dhimer            Janaq   Vllahu 1+1      5,348,220

510      Leonard           Kostandin       Ndrio   2+1      7,130,960

511      Ardit   Brahim            Dashi   1+1      5,348,220

512      Ramadan         Ali       Kamberi          2+1      7,130,960

513      Besiana            Nexhat            Hasani Gasoniere        4,456,850

514      Sandër             Prënd   Qehaja Gasoniere        4,456,850

515      Elis      Nazmi  Hoxha Gasoniere        4,456,850

516      Vjola   Arshin Ismailaj            2+1      7,130,960

517      Klajdi  Foti      Bakiasi            1+1      5,348,220

518      Bashkim          Nuri     Allushi 1+1      5,348,220

519      Lorena             Kujtim Xhezairi           1+1      5,348,220

520      Eralo    Lutfi    Cocka  1+1      5,348,220

521      Elberta Kujtim Spaho  Gasoniere        4,456,850

522      Drinola            Osman Osmani            1+1      5,348,220

523      Enkelejda        Kujtim Lusha  1+1      5,348,220

524      Florenc            Manol  Kotolloshi       1+1      5,348,220

525      Loren   Nazmi  Senja   1+1      5,348,220

526      Bemira Ramiz  Pelushaj           2+1      7,130,960

527      Vjollca Halil    Hasanpapaj      1+1      5,348,220

528      Gresiana          Trifon  Sejko   1+1      5,348,220

529      Enkelejda        Kadri   Bashkalliu       Gasoniere        4,456,850

530      Ilirjan   Mustafa           Xhafa  2+1      7,130,960

531      Borana Hysen  Merjemaj         1+1      5,348,220

532      Eni       Kujtim Kumerxhi        Gasoniere        4,456,850

533      Ilir       Rizvan Rizvani            2+1      7,130,960

534      Rudi    Kastriot           Xhoxhaj          1+1      5,348,220

535      Pullumb           Ibrahim            Caca    1+1      5,348,220

536      Barsela            Petrit   Goga   Gasionere        4,456,850

537      Elda     Besim  Rami    1+1      5,348,220

538      Emiljan            Myqerem         Kaçeli  1+1      5,348,220

539      Alida   Sokol   Bushgjoka       Gasoniere        4,456,850

540      Anila   Rifat    Miluka 1+1      5,348,220

541      Krenar Beqir   Mane   1+1      5,348,220

542      Lorenc Xhevdet          Shkurti            1+1      5,348,220

543      Adrian Agron  Bixheku           1+1      5,348,220

544      Irfan    Sheme Toçaj   1+1      5,348,220

545      Armando         Gjergji Belloruda        Gasoniere        4,456,850

546      Esmeralda       Ramazan         Brati    1+1      5,348,220

547      Lediana           Resul   Miri     1+1      5,348,220

548      Drini    Flamur Kodra  1+1      5,348,220

549      Arjan   Luigj    Tushaj  Gasionere        4,456,850

550      Johan   Dino    Seitaj   Gasionere        4,456,850

551      Genti   Kristo  Koti     1+1      5,348,220

552      Justina Zef      Jaku     Gasionere        4,456,850

553      Besian Ragip   Selimaj            1+1      5,348,220

554      Zhisketa          Fatosh             Birçaj   1+1      5,348,220

555      Sabri    Sefedin            Kasemi            1+1      5,348,220

556      Altin    Novrus            Liço     1+1      5,348,220

557      Elton   Selim   Lumani            1+1      5,348,220

558      Gentian           Nexhip            Caca    1+1      5,348,220

559      Rozalin            Harilla Ymeri  1+1      5,348,220

560      Irena    Mdin   Andoni            1+1      5,348,220

561      Shkelqim         Maxhun           Bardhoshi        2+1      7,130,960

562      Amarilda         Pandeli            Gjata   2+1      7,130,960

563      Florand            Nezir   Neziri  2+1      7,130,960

564      Arjana Sami    Pitarka 2+1      7,130,960

565      Astrit   Halil    Abazi   1+1      5,348,220

566      Brunilda          Nosi     Peqini  2+1      7,130,960

567      Arjan   Neshet Pajo     1+1      5,348,220

568      Halit    Demir  Dusha  1+1      5,348,220

569      Mimoza           Rifat    Çoku   1+1      5,348,220

570      Ylber   Nezir  Shahini            2+1      7,130,960

571      Arben  Gani    Koçiu  1+1      5,348,220

572      Markelian        Ymerli Hoxha 1+1      5,348,220

573      Shkëlqim         Sherif  Tila      1+1      5,348,220

574      Ilir       Gani    Xheka  1+1      5,348,220

575      Romeo Lefter  Çiçolli  2+1      7,130,960

576      Fatbardha        Bajram Osmani            2+1      7,130,960

577      Petrit   Shkurt             Çullhaj             1+1      5,348,220

578      Rexhep            Myslim            Muja    2+1      7,130,960

579      Lorin   Lulëzim           Juniku  1+1      5,348,220

580      Andi    Lavdimir         Bejo     2+1      7,130,960

581      Orald   Skënder           Karapici           2+1      7,130,960

582      Redona            Dashnor           Shehaj 2+1      7,130,960

583      Denajda           Fatlli    Xhaferaj          2+1      7,130,960

584      Arjana Besim  Çoço    1+1      5,348,220

585      Edvina Lutfi    Kalleshi           1+1      5,348,220

586      Artur   Xhezo  Dollani            1+1      5,348,220

587      Arben  Foti      Konomi           2+1      7,130,960

588      Arben Fadil    Demrozi          1+1      5,348,220

589      Martin Pëllump           Jano     2+1      7,130,960

590      Donika            Vasil    Nikollofski      Gasionere        4,456,850

591      Yllka   Hasan  Demollari        Gasionere        4,456,850

592      Fidane             Faslli    Zhuri   Gasionere        4,456,850

593      Dorina Bashkim          Binaj    Gasionere        4,456,850

594      Florinda           Islam   Dreni   Gasionere        4,456,850

595      Erta     Stavri   Nakuçi Gasionere        4,456,850

596      Nevila  Fredi    Bullari Gasionere        4,456,850

597      Mirjeta             Gjin     Mema  Gasionere        4,456,850

598      Eriola   Agim   Canga  Gasionere        4,456,850

599      Nensi   Artan   Hoxha Gasionere        4,456,850

600      Kamela            Kristofor         Papa    Gasionere        4,456,850

601      Maljueda         Rexhep            Lleshi  Gasionere        4,456,850

602      Fatmira            Ramazan         Zeqiri   Gasionere        4,456,850

603      Ermelinda        Kujtim             Milingu            Gasionere        4,456,850

604      Ada     Shaqir  Qarri    1+1      5,348,220

605      Fatjola             Agron  Zelia    1+1      5,348,220

606      Griselda           Selim   Begaj   1+1      5,348,220

607      Bora    Fatmir  Lako    1+1      5,348,220

608      Valbona           Nuri     Hoxhaj            1+1      5,348,220

609      Valentina         Abaz    Tafa     1+1      5,348,220

610      Ledja   Ilir       Sulaj    1+1      5,348,220

611      Anxhela           Qamil  Hoxha 1+1      5,348,220

612      Orsjola             Flamur Memaj 1+1      5,348,220

613      Oligerta           Jani      Ylli      1+1      5,348,220

614      Brixhida          Andrea            Xhuti   1+1      5,348,220

615      Anxhelina        Kristaq            Kano   1+1      5,348,220

616      Xhuljana          Viktor  Pëto     1+1      5,348,220

617      Eriona  Astrit   Gjonaj 1+1      5,348,220

618      Blerina Sofokli            Muçollari         1+1      5,348,220

619      Alketa Bashkim          Arapi   1+1      5,348,220

620      Orkela Fejzi    Braho  1+1      5,348,220

621      Zana    Azem   Vata    1+1      5,348,220

622      Anila   Kujtim             Rama   1+1      5,348,220

623      Adelina           Kadri   Tema   1+1      5,348,220

624      Jonuz   Rahmi  Kasi     1+1      5,348,220

625      Dashnor           Banush            Matuka            2+1      7,130,960

626      Mariglen          Muhamet         Mema  1+1      5,348,220

627      Olsi      Rexhep            Alla     1+1      5,348,220

628      Bardhyl           Jonuz   Misku  2+1      7,130,960

629      Elton   Gjergji Goga   2+1      7,130,960

630      Ervin   Beqir   Ndrukaj           2+1      7,130,960

631      Llambi Kristaq            Simsija 2+1      7,130,960

632      Majlinda          Thoma Dafa    1+1      5,348,220

633      Venetik           Vasil    Zoto    2+1      7,130,960

634      Marenglen       Riza     Bala     2+1      7,130,960

635      Andon Jani      Qemali 1+1      5,348,220

636      Eduart             Besim  Dibra   1+1      5,348,220

637      Etmond           Mustafa           Salliu   2+1      7,130,960

638      Rigelta Vilson  Koçi    2+1      7,130,960

639      Bujar   Murat Spahiu 1+1      5,348,220

640      Altin    Dilaver            Zharri  2+1      7,130,960

641      Manjola           Gëzim  Qazimi 2+1      7,130,960

642      Eva      Qemo  Çelaj    1+1      5,348,220

643      Adela  Preng   Zhivanaj          2+1      7,130,960

644      Aldo    Pashk   Shkurti            2+1      7,130,960

645      Ardian             Fatmir  Kurti    2+1      7,130,960

646      Artur   Sami    Xhixha            2+1      7,130,960

647      Artan   Tafil    Velaj    2+1      7,130,960

648      Johan   Pavllo  Katro   2+1      7,130,960

649      Alma   Vasil    Kurti    2+1      7,130,960

650      Rolandi           Seit      Malaj   2+1      7,130,960

651      Niko    Qerim  Nuka   2+1      7,130,960

652      Aleksander      Musa   Xhafa  1+1      5,348,220

653      Albana Shaban            Morina 2+1      7,130,960

654      Luljeta Tosun  Caka    2+1      7,130,960

655      Selam Shyqo  Rukia   2+1      7,130,960

656      Gëzim  Sami    Tafa     2+1      7,130,960

657      Valbona           Reis     Hasa    2+1      7,130,960

658      Aleks   Sadik   Hoxhaj            2+1      7,130,960

659      Lindita            Hysen  Ogreni 2+1      7,130,960

660      Gjon    Mark    Preçi    1+1      5,348,220

661      Sabahet           Shemsi Salillari            1+1      5,348,220

662      Jurger  Luan    Shazivari         1+1      5,348,220

663      Rezart  Pilo      Marko  1+1      5,348,220

664      Hario   Astrit   Reçka  2+1      7,130,960

665      Franc   Albert  Zhurda            2+1      7,130,960

666      Rijana  Veli     Keçi     2+1      7,130,960

667      Shkelqim         Avni    Çollaku            2+1      7,130,960

668      Erjon   Agim   Kënga  1+1      5,348,220

669      Elida    Muhamet         Maloçali          2+1      7,130,960

670      Zhaneta           Hamza Shutina            2+1      7,130,960

671      Elton   Zeni     Jaupi    2+1      7,130,960

672      Glesilda           Gjergji             Limka  1+1      5,348,220

673      Migena            Qamil  Avdia  1+1      5,348,220

674      Ergys   Vasil    Dako   1+1      5,348,220

675      Rudina            Ibrahim            Sejdini 1+1      5,348,220

676      Teuta   Isa       Guri     1+1      5,348,220

677      Ariola  Xhevit Nurja   1+1      5,348,220

678      Manjola           Spiro    Kristo  1+1      5,348,220

679      Bardha            Shefqet            Mara    1+1      5,348,220

680      Anisa   Ferit     Caka    1+1      5,348,220

681      Elina    Sabri    Mukaj  1+1      5,348,220

682      Juliana             Merqez            Gaxha  1+1      5,348,220

683      Alba    Arben  Zhori   1+1      5,348,220

684      Nentorjada      Ferdi    Kasëmi            1+1      5,348,220

685      Oliana  Rajmondi        Gjergjefi          1+1      5,348,220

686      Adelina           Razmi  Qasolli 1+1      5,348,220

687      Joana   Mehmet           Çelaj    1+1      5,348,220

688      Elca     Rexhep            Kurti    1+1      5,348,220

689      Armela            Ylli      Mitku 1+1      5,348,220

690      Beneta Besim  Gjeta   1+1      5,348,220

691      Ornela Ismet   Ruçi     1+1      5,348,220

692      Eliverta            Luan    Ferati   1+1      5,348,220

693      Anisa   Leonard           Bika     1+1      5,348,220

694      Entela  Ajet     Zhula   1+1      5,348,220

695      Edvin  Besnik Zhupa  1+1      5,348,220

696      Sonila  Petrit   Hoxha 1+1      5,348,220

697      Elona   Sotir    Papa    1+1      5,348,220

698      Alba    Albert  Gjoshi  1+1      5,348,220

699      Enkeleda         Shyqyri            Pepa    1+1      5,348,220

700      Sani     Nezir   Islamaj 1+1      5,348,220

701      Blerina Dashamir         Zaimi   1+1      5,348,220

702      Anila   Gafur   Gishti  1+1      5,348,220

703      Elsa     Estref  Ibrushi 1+1      5,348,220

704      Marsela            Vasil    Biqiku 1+1      5,348,220

705      Klodiana         Pali      Deçe    1+1      5,348,220

706      Fatjona            Arjanit Muho   1+1      5,348,220

707      Eglantina         Enver   Zaimaj 1+1      5,348,220

708      Iliriana Shqipjon          Topulli 1+1      5,348,220

709      Elida    Jorgo   Gaqi    1+1      5,348,220

710      Edasarela         Bashkim          Mustafaraj       1+1      5,348,220

711      Artemis           Gerald Kito     1+1      5,348,220

712      Alba    Franklin           Malo    1+1      5,348,220

713      Nevin  Latif    Bilali    1+1      5,348,220

714      Blerina Llukan Toslluku          1+1      5,348,220

715      Marinela          Ardian Gjoka  1+1      5,348,220

716      Sonila  Robert Jashari 1+1      5,348,220

717      Albana Ismail  Velianj 1+1      5,348,220

718      Jonida  Islam   Tusha   1+1      5,348,220

719      Valmira           Fatmir  Arapi   Gasionere        4,456,850

720      Eralda  Shkëlqim         Lamçe Gasionere        4,456,850

721      Briken Lulzim Alushi  1+1      5,348,220

722      Edon   Nikolla            Simaku            2+1      7,130,960

723      Eduart Musa   Pulake Gasionere        4,456,850

724      Endrid Sezai    Kofina 2+1      7,130,960

725      Dorjan Vangjel            Kushi   2+1      7,130,960

726      Arben Mahmut           Meçi    2+1      7,130,960

727      Gentian           Ali       Balliu   2+1      7,130,960

728      Eduart Xhezmi            Blacëri 2+1      7,130,960

729      Leonard           Agim   Lile      2+1      7,130,960

730      Florian Mihal   Koraqe            2+1      7,130,960

731      Edison Fatmir  Kollarja           2+1      7,130,960

732      Jolka    Aleksandër      Papuçiu           1+1      5,348,220

733      Leonard           Kosta   Haxhiu            1+1      5,348,220

734      Brixhilda         Ymer   Daja     1+1      5,348,220

735      Florian Llukman          Hoxha 1+1      5,348,220

736      Eraldo Vasil    Stopani            2+1      7,130,960

737      Raimonda        Vezir   Toska   2+1      7,130,960

738      Dritan  Luan    Barhani            2+1      7,130,960

739      Altin    Sefedin            Shehu  2+1      7,130,960

740      Adrian Viron   Bizhga 1+1      5,348,220

741      Besnik Sadri    Elezaj  2+1      7,130,960

742      Igli       Çuman Muçaj  2+1      7,130,960

743      Kreshnik          Muhamet         Çobo   2+1      7,130,960

744      Ergys   Fatmir  Likaj    2+1      7,130,960

745      Edmond          Sadik   Muja    2+1      7,130,960

746      Luan    Haxhi  Haxhi  2+1      7,130,960

747      Naum  Vasil    Nikolla            2+1      7,130,960

748      Gjergji Thanas Zoto    2+1      7,130,960

749      Armando         Refat   Kosova            2+1      7,130,960

750      Altin    Agim   Koçi    2+1      7,130,960

751      Artur   Xhezmi            Duro    1+1      5,348,220

752      Sulejman         Avdulla           Tanushi            2+1      7,130,960

753      Enrjeta             Isuf      Nurellari          2+1      7,130,960

754      Gëzim  Mehmet          Mefaja 2+1      7,130,960

755      Destemon        Mane   Pazaj    2+1      7,130,960

756      Gjergj  Kol      Bushi   1+1      5,348,220

757      Mexhit             Qeram             Izetaj   1+1      5,348,220

758      Besnik             Mynyr             Arapi   1+1      5,348,220

759      Ina       Arben  Jakupaj            Gasionere        4,456,850

760      Anisa   Naim   Skënderi          1+1      5,348,220

761      Vitiona            Vlash   Dervishaj         1+1      5,348,220

762      Armando         Vangjel            Naska  1+1      5,348,220

763      Sara     Halil    Kosova            1+1      5,348,220

764      Endrit  Ylli      Bami    1+1      5,348,220

765      Albina Zef      Vocaj   1+1      5,348,220

766      Emiljano          Neim   Lame   2+1      7,130,960

767      Luljeta Neki    Çela     2+1      7,130,960

768      Klajdi  Ndriçim           Duka   2+1      7,130,960

769      Marvin             Agim   Zyberli 2+1      7,130,960

770      Brikena            Përparim          Muçaj  2+1      7,130,960

771      Besmir Fatmir  Agalliu            2+1      7,130,960

772      Artur   Sami    Guzina 2+1      7,130,960

773      Artan   Bashkim          Duva   2+1      7,130,960

774      Aurora Agron  Isallari 1+1      5,348,220

775      Ramadan         Selam  Ajasllari           1+1      5,348,220

776      Hair     Beqir   Beqo    2+1      7,130,960

777      Sevasti Llazar  Diamanti         2+1      7,130,960

778      Ermelinda        Albert  velo     1+1      5,348,220

779      Aurora Rafail  Bushi   1+1      5,348,220

780      Eduard            Mirash Mrishaj            1+1      5,348,220

781      Nertila Ridvan            Mulla   1+1      5,348,220

782      Antiola            Andon             Zotaj    1+1      5,348,220

783      Joana   Afrim  Mullara            2+1      7,130,960

784      Jurgen  Petrit   Muka   2+1      7,130,960

785      Kledion           Nevruz            Çullaj   1+1      5,348,220

786      Benard            Ali       Meneri 2+1      7,130,960

787      Viljand            Valjer  Peshkëpia        1+1      5,348,220

788      Esmeralda       Xhevair           Starova            2+1      7,130,960

789      Leonard           Zeqir    Lalaj    2+1      7,130,960

790      Junilda             Meçan Tice     2+1      7,130,960

791      Eljona  Lavdosh          Pulaj    1+1      5,348,220

792      Violeta            Salih    Paçuku            1+1      5,348,220

793      Albana Enver   Kongjoni         2+1      7,130,960

794      Shpresa            Fejzi    Dyrmishi         1+1      5,348,220

795      Edmond          Abdulla           Çoku   1+1      5,348,220

796      Pranvera          Ali       Golemi            1+1      5,348,220

797      Faik     Ali       Bitri     1+1      5,348,220

798      Xhevahire        Selim   Sinani  2+1      7,130,960

799      Klodiana         Haki    Danaj   Gasionere        4,456,850

800      Senada            Sparti   Jaho     Gasionere        4,456,850

801      Erleda  Gaqi    Xharo  Gasionere        4,456,850

802      Miranda           Mehmet           Goçi    Gasionere        4,456,850

803      Enkelana         Bashkim          Shala   Gasionere        4,456,850

804      Marsela            Vladimir          Çibukaj            Gasionere        4,456,850

805      Zegjine            Faredin            Kurti    Gasionere        4,456,850

806      Alma   Përparim          Tola     Gasionere        4,456,850

807      Erlin    Qatip   Myrtaj Gasionere        4,456,850

808      Mariglen          Agron  Mushgjata       Gasionere        4,456,850

809      Granit  Dalip   Sulko   Gasionere        4,456,850

810      Petrit   Shpëtim           Berati  Gasionere        4,456,850

811      Florida Avni    Vasjari Gasionere        4,456,850

812      Xheni  Bashkim          Tresa    Gasionere        4,456,850

813      Bledjan            Haxhi  Neli     Gasionere        4,456,850

814      Elsava  Sali      Dedja  Gasionere        4,456,850

815      Ana     Zija      Shkreta            Gasionere        4,456,850

816      Sokol   Myslym           Qaja     Gasionere        4,456,850

817      Amarilda         Arshin Braho  Gasionere        4,456,850

818      Iva       Esat     Balla    Gasionere        4,456,850

819      Dorina             Bujar   Begolli Gasionere        4,456,850

820      Ornel   piro      Tola     Gasionere        4,456,850

821      Brikena            Gjon    Çoku   Gasionere        4,456,850

822      Edlira  Xhemal            Midha  Gasionere        4,456,850

823      Erjon   Rrahim            Alliu    Gasionere        4,456,850

824      Eralda  Perparim          Hoxha Gasionere        4,456,850

825      Eriona  Agim   Goxha Gasionere        4,456,850

826      Enkeleida        Zenjel  Fejzo   Gasionere        4,456,850

827      Desara Vladimir          Qose    Gasionere        4,456,850

828      Ardit   Sazan   Miraçi  Gasionere        4,456,850

829      Anila   Bexhet Dukaj  Gasionere        4,456,850

830      Todi     Noikollaq        Karoli  Gasionere        4,456,850

831      Abedin            Bukurosh         Uka     Gasionere        4,456,850

832      Ulpiana            Flamur             Aliaj    Gasionere        4,456,850

833      Ezoarta            Gjergj  Vasiaj  Gasionere        4,456,850

834      Florenc            Kujtim             Çekrezi            Gasionere        4,456,850

835      Entela  Vangjel            Shano  Gasionere        4,456,850

836      Altjon Virjon  Lacaj   Gasionere        4,456,850

837      Enea    Agim   Kusaraj            Gasionere        4,456,850

838      Marin   Abdulla           Çeça    Gasionere        4,456,850

839      Amanda          Gjergji             Bellovoda        Gasionere        4,456,850

840      Matilda            Sul       Hidri    Gasionere        4,456,850

841      Harrjan            Edmond          Lila      Gasionere        4,456,850

842      Xhovan           Mihal  Kote    Gasionere        4,456,850

843      Vilma  Qemal Dashja Gasionere        4,456,850

844      Doned Fatmir  Hënaj   Gasionere        4,456,850

845      Ardita  Feriz    Avdiaj Gasionere        4,456,850

846      Eliana  Qemal  Tara     Gasionere        4,456,850

847      Halil    Ditar    Hodaj  Gasionere        4,456,850

848      Denisa Thoma Mihali  Gasionere        4,456,850

849      Armand           Iljas     Dervishi           Gasionere        4,456,850

850      Suela   Skënder           Rrapaj  Gasionere        4,456,850

851      Zamira Caf      Kodra  Gasionere        4,456,850

852      Klaudjana        Foto     Soko    Gasionere        4,456,850

853      Olti      Petrit   Nakaj   Gasionere        4,456,850

854      Viola   Shefqet            Softa   Gasionere        4,456,850

855      Elvira   Pullumb           Skenduli          Gasionere        4,456,850

856      Trendelina       Qerim  Hasanaj           Gasionere        4,456,850

857      Bledar Ymer   Xhizdari          Gasionere        4,456,850

858      Sonilda            Luan    Barjamaj          Gasionere        4,456,850

859      Kevin  Sherif  Kopani            Gasionere        4,456,850

860      Besmira           Hektor Hoxhaj            Gasionere        4,456,850

861      Blerta  Mitat   Cake    Gasionere        4,456,850

862      Vait     Hariz   Koshi   Gasionere        4,456,850

863      Neritan            Vangjel            Gjergo Gasionere        4,456,850

864      Donald            Festim Bajrami            Gasionere        4,456,850

865      Rezarta            Safet    Brahimi           Gasionere        4,456,850

866      Avushe            Sadik   Zhuka  Gasionere        4,456,850

867      Gert     Josif     Dajko  Gasionere        4,456,850

868      Kliton  Zamir   Sulejmani        Gasionere        4,456,850

869      Salion  Shuaip Duka   Gasionere        4,456,850

870      Jetmir  Gani    Kallollari         Gasionere        4,456,850

871      Oltjon  Hilmi  Balliu   Gasionere        4,456,850

872      Dorjan Xhevdet          Doka   Gasionere        4,456,850

873      Klejdi  Shpëtim           Guga   Gasionere        4,456,850

874      Erjona  Bajram             Balliu   Gasionere        4,456,850

875      Rediana           Xhaferr            Kalemi Gasionere        4,456,850

876      Dhimitrulla      Petro    Jorgo   Gasionere        4,456,850

877      Deivis  Hekuran          Veliu   Gasionere        4,456,850

878      Erjeta   Xheladin         Koçi    Gasionere        4,456,850

879      Erjona  Isa       Pemaj  Gasionere        4,456,850

880      Arsen   Astrit   Shehi   Gasionere        4,456,850

881      Irma     Fatmir  Nazari  Gasionere        4,456,850

882      Nevila  Kujtim             Roshi   Gasionere        4,456,850

883      Esmeralda       Përparim          Shehu  Gasionere        4,456,850

884      Njazi    Riza     Sita      Gasionere        4,456,850

885      Ardit   Ali       Hajdari            Gasionere        4,456,850

886      Egerin  Ilir       Braçe   Gasionere        4,456,850

887      Erion   Beslim Barxhani          Gasionere        4,456,850

888      Ermira Ylli      Zaçe    Gasionere        4,456,850

889      Herald Vasil    Hida    Gasionere        4,456,850

890      Elvira   Raif     Bardhi Gasionere        4,456,850

891      Alban  Nazmi  Veis     Gasionere        4,456,850

892      Besmir Medin  Karaj   Gasionere        4,456,850

893      Oltjan  Avdyl  Hamza Gasionere        4,456,850

894      Redi    Ymer   Ademaj           Gasionere        4,456,850

895      Andi    Rebani Kordha            Gasionere        4,456,850

896      Olta     Bilbil   Hadushaj         Gasionere        4,456,850

897      Luneda            Hajri    Lamaj  Gasionere        4,456,850

898      Nada   Arian   Zaimi   Gasionere        4,456,850

899      Elda     Shefqet            Ahmetaj          Gasionere        4,456,850

900      Jonida  Novruz            Halili   Gasionere        4,456,850

901      Erlis     Fatmir  Çelo     Gasionere        4,456,850

902      Milena Alfred Memsuri          Gasionere        4,456,850

903      Romina            Vullnetar         Braimllari        Gasionere        4,456,850

904      Eralda  Bardhyl           Çela     Gasionere        4,456,850

905      Flutura             Bashkim          Lamçe Gasionere        4,456,850

906      Elton   Guri     Maçolli            Gasionere        4,456,850

907      Florina Zenel   Hajredinaj       Gasionere        4,456,850

908      Migena            Ahmet Cina     Gasionere        4,456,850

909      Oltjana            Rexhep            Penxha            Gasionere        4,456,850

910      Elsa     Tare     Kantollari        Gasionere        4,456,850

911      Dorina Thoma Prifti    Gasionere        4,456,850

912      Stela    Thoma Sidheri Gasionere        4,456,850

913      Eneida Aleks   Çobani Gasionere        4,456,850

914      Ergi     Gezim  Mustafaj          Gasionere        4,456,850

915      Blerina Agim   Idrizi   Gasionere        4,456,850

916      Artur   Enver   Brçaj    Gasionere        4,456,850

917      Artur   Islam   Banaj   Gasionere        4,456,850

918      Erlisa   Durim  Shena  Gasionere        4,456,850

919      Albi     Jahja    Halilaj  Gasionere        4,456,850

920      Adela  Bari     Çenga  Gasionere        4,456,850

921      Sonila  Qemal  Mema  Gasionere        4,456,850

922      Renato             Kujtim Elezi    Gasionere        4,456,850

923      Emro   Lufti    Hoxhaj            Gasionere        4,456,850

924      Rena    Memo  Hasani Gasionere        4,456,850

925      Igli       Stavri   Binjaku            Gasionere        4,456,850

926      Entela  Enver   Duraj   Gasionere        4,456,850

927      Edmond          Qetsor Faqekuqi         Gasionere        4,456,850

928      Salarjona         Mexhit Ruka    Gasionere        4,456,850

929      Enid    Vladimir          Xherahu          Gasionere        4,456,850

930      Feliks   Asqeri  Hoda   Gasionere        4,456,850

931      Armand           Avzi    Hoxha Gasionere        4,456,850

932      Sara     Sefedin            Juniku  Gasionere        4,456,850

933      Marsida           Bujar   Hajdini            Gasionere        4,456,850

934      Fation Astrit   Goxhaj            Gasionere        4,456,850

935      Erli      Xhevat            Luli      Gasionere        4,456,850

936      Solita   Ylli      Xhanaj Gasionere        4,456,850

937      Gentjan           Fari      Deshati            Gasionere        4,456,850

938      Enkeleda         Kujtim Limani Gasionere        4,456,850

939      Xhensila          Saimir  Mullahi            Gasionere        4,456,850

940      Dake    Prengë             Perdedaj          Gasionere        4,456,850

941      Eugert             Braho  Isaraj   Gasionere        4,456,850

942      Blerina Kristaq            Ngjela  Gasionere        4,456,850

943      Megi Maria      Qirjako            Nikolla            Gasionere        4,456,850

944      Alda    Dashamir         Selfo    Gasionere        4,456,850

945      Hajdi   Arian   Gorica Gasionere        4,456,850

946      Elva     Gjergji Stoja    Gasionere        4,456,850

947      Erion   Gogo   Gjivogli           Gasionere        4,456,850

948      Albana Vangjel            Kërthi  Gasionere        4,456,850

949      Jorida  Aleksander      Permeti            Gasionere        4,456,850

950      Milonja            Sejdi    Sejdiu  Gasionere        4,456,850

951      Zamira Xhaferr            Hoxha Gasionere        4,456,850

952      Ergys   Lazer   Hila     Gasionere        4,456,850

953      Arlin    Arben  Morina Gasionere        4,456,850

954      Eni       Jorgo   Morava            Gasionere        4,456,850

955      Elson   Gjon    Lleshi  Gasionere        4,456,850

956      Denisa Namik Brahimllari      Gasionere        4,456,850

957      Egra     Astrit   Ibrahimi           Gasionere        4,456,850

958      Ejona   Ligor   Shkurti            Gasionere        4,456,850

959      Aida    Hamit  Baro    Gasionere        4,456,850

960      Elton   Islam   Karaj   1+1      5,348,220

961      Arjola  Xhevat            Lata     Gasionere        4,456,850

962      Erion   Stavri   Dushi   Gasionere        4,456,850

963      Bledar             Bashkim          Thomaj            Gasionere        4,456,850

964      Gurali  Nezir   Hana    Gasionere        4,456,850

965      Rajmonda        Qamil  Yryku  Gasionere        4,456,850

966      Xhoana            Bashkim          Caka    Gasionere        4,456,850

967      Enkeleda         Anastas           Vidhi   Gasionere        4,456,850

968      Bledi   Qebir   Isaraj   Gasionere        4,456,850

969      Enkelejd          Avdyl  Braho  Gasionere        4,456,850

970      Anxhelo          Ilir       Çepele Gasionere        4,456,850

971      Adela  Flamur Bushaj Gasionere        4,456,850

972      Rovena            Shaban            Bixi     Gasionere        4,456,850

973      Albi     Ramazan         Beka    Gasionere        4,456,850

974      Aldo    Edmond          Hysaj   Gasionere        4,456,850

975      Dorina Nesim  Kurti    Gasionere        4,456,850

976      Vojsava           Simo    Konomi           Gasionere        4,456,850

977      Sefer    Pëllumb           Loçka  Gasionere        4,456,850

978      Fation Ferik    Zane    Gasionere        4,456,850

979      Besmir             Ndriçim           Hysa    Gasionere        4,456,850

980      Ardmir            Frrok   Doda   Gasionere        4,456,850

981      Xhiljola           Valter  Alinj    1+1      5,348,220

982      Elio      Mevlan            Alikaj  Gasionere        4,456,850

983      Elisa    Vasil    Mariani            Gasionere        4,456,850

984      Rudi    Vasil    Bimbari           Gasionere        4,456,850

985      Klodiana         Ismail  Elmasi Gasionere        4,456,850

986      Ervin   Vangjel            Qirjako            Gasionere        4,456,850

987      Edlira  Bashkim          Xhemali           Gasionere        4,456,850

988      Denada            Shpetim           Miraka Gasionere        4,456,850

989      Alba    Gjergji Vodo   Gasionere        4,456,850

990      Enid    Pullumb           Luçaj   Gasionere        4,456,850

991      Armelinda       Sami    Bali      Gasionere        4,456,850

992      Alda    Embro Zholi    Gasionere        4,456,850

993      Melania           Arben  Keçi     Gasionere        4,456,850

994      Nertila             Perparim          Mitaj    Gasionere        4,456,850

995      Ergys   Sotiraq Sheqi   Gasionere        4,456,850

996      Zado    Riza     Hoxha Gasionere        4,456,850

997      Eglantina         Llambi Dhana  Gasionere        4,456,850

998      Kristi   Albert  Gusho  Gasionere        4,456,850

999      Gertian            Bujar   Bajraktari        Gasionere        4,456,850

1000    Edlira  Shuaip Zoto    Gasionere        4,456,850

1001    Kolin   Vlash   Laska   Gasionere        4,456,850

1002    Esmiralda        Gëzim  Gorovelli         Gasionere        4,456,850

1003    Nertil   Petrit   Dushku            Gasionere        4,456,850

1004    Ritano Artur   Nano   Gasionere        4,456,850

1005    Suada  Zhehad            Hawa   Gasionere        4,456,850

1006    Besnik Kirovë Rugji   Gasionere        4,456,850

1007    Ardita  Xhevat            Nerguti            Gasionere        4,456,850

1008    Mirela  Gezim  Zaçe    Gasionere        4,456,850

1009    Denardo          Gëzim  Sinanaj            Gasionere        4,456,850

1010    Jorxhilda         Pandi   Nani    Gasionere        4,456,850

1011    Anila   Dhimitër          Panajoti           Gasionere        4,456,850

1012    Besmira           Bexhet Nuredini          Gasionere        4,456,850

1013    Elisabeta          Jorgji   Çarçiu  Gasionere        4,456,850

1014    Aurora Hajdar Cekani Gasionere        4,456,850

1015    Jenisa   Agim   Habibi Gasionere        4,456,850

1016    Angjelo           Kujtim             Mezini Gasionere        4,456,850

1017    Adela  Vladimir          Kila     Gasionere        4,456,850

1018    Irma     Kiu      Paloli   Gasionere        4,456,850

1019    Martin Petrit   Beqiraj Gasionere        4,456,850

1020    Genti   Agron  Haderaj           Gasionere        4,456,850

1021    Arbër   Fatos   Bedaj   Gasionere        4,456,850

1022    Erion   Servet  Azizolli            Gasionere        4,456,850

1023    Kreshnik          Rrahman          Hallaçi Gasionere        4,456,850

1024    Elona   Hasan  Mulgeci           Gasionere        4,456,850

1025    Aurel   Ajet     Celibashi         Gasionere        4,456,850

1026    Lirela   Kastriot           Çiçi      Gasionere        4,456,850

1027    Vjonis  Nikoll  Dedja  Gasionere        4,456,850

1028    Megi    Bujar   Hodo   Gasionere        4,456,850

1029    Zamir   Fatmir  Palushi Gasionere        4,456,850

1030    Nensi   Vasil    Mitre   Gasionere        4,456,850

1031    Amaraldo        Gribos Liçaj    Gasionere        4,456,850

1032    Silver   Bep      Gargjola          Gasionere        4,456,850

1033    Dorian Ramadan         Shehu  Gasionere        4,456,850

1034    Bruno  Petraq  Puli      1+1      5,348,220

1035    Albert  Veledin           Merdanaj         Gasionere        4,456,850

1036    Areta   Virjon  Hysaj   Gasionere        4,456,850

1037    Devis   Bujar   Kokoli 1+1      5,348,220

1038    Krenar Zenel   Guçe    Gasionere        4,456,850

1039    Liridon            Petrit   Cala     1+1      5,348,220

1040    Laert    Ilia       Vasili   Gasionere        4,456,850

1041    Luljeta Rako    Bitri     Gasionere        4,456,850

1042    Arjan   Jonus   Hodo   Gasionere        4,456,850

1043    Blerta  Bujar   Çekiçi  Gasionere        4,456,850

1044    Fjoralba           Fatmir  Jahupi  Gasionere        4,456,850

1045    Amarildo         Refik   Ymeri  Gasionere        4,456,850

1046    Alba    Alfred Jani      Gasionere        4,456,850

1047    Endri   Vait     Musta  Gasionere        4,456,850

1048    Mia      Valter  Koka   Gasionere        4,456,850

1049    Manuela          Shkëlqim         Çuko   Gasionere        4,456,850

1050    Lorenc Bardhyl           Golemi            Gasionere        4,456,850

1051    Bruno  Sako    Koçi    Gasionere        4,456,850

1052    Mariel Kolec   Frroku Gasionere        4,456,850

1053    Silvana            Asllan  Bylyku            Gasionere        4,456,850

1054    Desantila         Mersin             Muja    Gasionere        4,456,850

1055    Gëzim  Rasim Shehu  Gasionere        4,456,850

1056    Blerina Xhemal            Kazaferi          Gasionere        4,456,850

1057    Elda     Rexhep            Çuka    Gasionere        4,456,850

1058    Renaldo           Kthim  Gaçe    Gasionere        4,456,850

1059    Dorjan Thanas Zhaka  Gasionere        4,456,850

1060    Elisa    Nazmi  Çela     Gasionere        4,456,850

1061    Anisa   Pavli    Dhimitri           Gasionere        4,456,850

1062    Klodian           Agim   Shevroja          Gasionere        4,456,850

1063    Artida  Gramoz           Hysenaj           1+1      5,348,220

1064    Edona  Fahri    Kraja   Gasionere        4,456,850

1065    Alma   Halit    Piro      Gasionere        4,456,850

1066    Alda    Besnik Qira     Gasionere        4,456,850

1067    Gjergji Hisen   Tola     Gasionere        4,456,850

1068    Markeljana      Astrit   Hamzallari       Gasionere        4,456,850

1069    Ermelinda        Fadil    Shkurti            1+1      5,348,220

1070    Andi    Fari      Deshati            Gasionere        4,456,850

1071    Enxhi   Ali       Koni    Gasionere        4,456,850

1072    Klaudio           Edmond          Peqini  1+1      5,348,220

1073    Ledia   Kujtim             Sulaj    1+1      5,348,220

1074    Artela  Veli     Gojka  Gasionere        4,456,850

1075    Ina       Agim   Toro     Gasionere        4,456,850

1076    Denisa Vladimir          Ymeraj            Gasionere        4,456,850

1077    Eranda Mondi Likaj    Gasionere        4,456,850

1078    Griselda           Vait     Musta  Gasionere        4,456,850

1079    Elisian Nevrus Bici      Gasionere        4,456,850

1080    Matilda            Dashamir         Idrizaj  Gasionere        4,456,850

1081    Lenada            Namik Muho   Gasionere        4,456,850

1082    Enejda Gëzim  Zere     Gasionere        4,456,850

1083    Jetmir  Valier  Lubonja           Gasionere        4,456,850

1084    Lediona           dashamir          Kamberi          Gasionere        4,456,850

1085    Elgerta Barjam Zaimi   Gasionere        4,456,850

1086    Erlis     Bilbil   Hereni Gasionere        4,456,850

1087    Marsida           Sotir    Lena    Gasionere        4,456,850

1088    Spartak            Ndue   Kuçaj   Gasionere        4,456,850

1089    Bard    Hektor Shyti    Gasionere        4,456,850

1090    Mateos            Llazar Gjini    1+1      5,348,220

1091    Henri   Astrit   Mërtiraj           1+1      5,348,220

1092    Ervis    Shyqyri            Gjoshi  1+1      5,348,220

1093    Aldo    Fatmir  Dafku  1+1      5,348,220

1094    Marsida           Hakil   Gjoni   1+1      5,348,220

1095    Eugena            Hamit  Dellani 1+1      5,348,220

1096    Klodjan           Shahip             Xhika  1+1      5,348,220

1097    Ambra Ilia       Caushaj           1+1      5,348,220

1098    Eniada Rrustem Preçi    2+1      7,130,960

1099    Rigest  Kastriot Lusha  2+1      7,130,960

1100    Maksim Sotir   Bogdani 1+1      5,348,220

1101    Alma   Nazif   Alcani  Gasionere        4,456,850

1102    Erjon   Gaqo   Busho 1+1      5,348,220

1103    Alda    Kadri   Demneri          1+1      5,348,220

1104    Tonin   Zef      Ndoci  1+1  5,348,220

5,934,741,460

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