Lista/ Dalin 1104 emrat që kanë fituar kredinë e butë nga Bashkia Tiranë

Plotë 1104 familje dhe çifte të reja çifte të reja dhe të pastreha të Tiranës, do të kenë mundësi që përmes programit të kredisë së butë të sigurojnë një shtëpi duke i dhënë zgjidhje strehimit të tyre.
Lajmin e dha kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit Bashkiak, teksa deklaroi se nuk do jetë 500 familje që do përfitojnë kredi me interesa të ulëta, por 1104 të tilla.
“Lajmi besoj më i gëzueshëm është miratimi me votën e sotme, tani më ka ardhur shifra e saktë, 1104 familje që marrin kredi të buta, falë projektit të Bashkisë së Tiranës për t’i ndihmuar familjet e reja me shtëpinë e tyre të parë”, tha kryetari i Bashkisë së Tiranës. Ai gjithashtu bëri të ditur se mes përfituesve janë edhe disa prej familjeve të zonës së Astirit që preken nga projekti i Unazës së Re.
“Mes këtyre familjeve që ne kualifikojmë sot janë edhe familjet e prekura nga projekti I Unazës së Re që I kanë besuar vizionit të Bashkisë së Tiranës edhe për të zhvilluar qytetin por edhe për t’u siguruar atyre një strehim dhe ndërkohë kemi edhe një vendim tjetër numër 13 për sistemin e familjeve në banesat sociale në Shkozë që po ashtu janë prekur nga projekti I Unazës së Re.
I kam vizituar personalisht familjet dhe i kam parë si i kishin kushtet. Ju garantoj që janë më mirë në banesat sociale se sa me kasolle, mbi kanalin dhe pusetat e ujërave të zeza aty ku ishin strehuar në 20 e ca vitet e fundit. Siç jeni dëgjuar vetë nga ata, dita me natën”, shtoi Veliaj.
Fituesit që kanë plotësuar kriteret e përcaktuar me vendim të Këshillit Bashkiak, do të përfitojnë kredi me interesa të buta për të blerë shtëpi, falë programit më ambicioz që ka aplikuar ndonjëherë Bashkia e Tiranës, duke dhënë një model realist dhe efikas për zgjidhjen e problemit të strehimit në qytetin e Tiranës.
Lista e Fituesve te Programit te “Subvencionimit te Interesave te Kredise” 2018
Nr. Emer Atesia Mbiemer Struktura Shuma qe përfiton
1 Emanuela Urim Naqellari 1+1 5,348,220
2 Blerin Astrit Lutaj 2+1 7,130,960
3 Ndriçim Zeqir Doka 1+1 5,348,220
4 Esmerin Sulo Basha 1+1 5,348,220
5 Ali Enver Kurti 1+1 5,348,220
6 Çizano Shkelqim Goli 1+1 5,348,220
7 Maltina Ismet Murati 1+1 5,348,220
8 Altin Gjin Mehmeti 1+1 5,348,220
9 Altin Simon Spirollari 1+1 5,348,220
10 Erlis Kujtim Xhaho 1+1 5,348,220
11 Zhuli Çlirim Musli 1+1 5,348,220
12 Bino Hamet Abazaj 2+1 7,130,960
13 Erald Ferit Bali 2+1 7,130,960
14 Suzana Laze Shabani 1+1 5,348,220
15 Adjona Kastriot Avdolli 1+1 5,348,220
16 Egion Luan Tela 1+1 5,348,220
17 Alsid Albert Babameto 1+1 5,348,220
18 Ervin Gëzim Lusha 1+1 5,348,220
19 Ervis Pandeli Doko 2+1 7,130,960
20 Bledar Hajredin Hysa 1+1 5,348,220
21 Blerand Fidari Kajaçka 2+1 7,130,960
22 Rosi Mustafa Mustafaj 1+1 5,348,220
23 Ermal Lavdërim Vija 1+1 5,348,220
24 Dritan Besim Mija 2+1 7,130,960
25 Besmir Pal Matoshi 2+1 7,130,960
26 Loziana Behar Prifti 1+1 5,348,220
27 Hajri Veip Abedini 1+1 5,348,220
28 Benard Ndrec Lekgegaj 2+1 7,130,960
29 Edmond Prend Frroku 2+1 7,130,960
30 Luan Ramazan Çurri 2+1 7,130,960
31 Arbiana Gavrosh Bekolli 2+1 7,130,960
32 Ismail Haki Duka 1+1 5,348,220
33 Romeo Vasillaq Gjika 1+1 5,348,220
34 Erind Tahir Sula 1+1 5,348,220
35 Sandeljana Syti Kunxhiu 1+1 5,348,220
36 Ahmet Ramiz Grrica 1+1 5,348,220
37 Vladimir Kujtim Balla 1+1 5,348,220
38 Mirfan Gjolek Mema 2+1 7,130,960
39 Fatri Xhemal Shera 1+1 5,348,220
40 Margarita Baki Laka 1+1 5,348,220
41 Angela Rxhep Stojna 1+1 5,348,220
42 Albert Bajram Kataroshi 2+1 7,130,960
43 Erjola Gjon Frroku 2+1 7,130,960
44 Edrina Xhelal Caca 1+1 5,348,220
45 Taulant Xhemal Zhupani 1+1 5,348,220
46 Gentjan Xhemal Zhurda 2+1 7,130,960
47 Melsian Bexhet Bregasi 2+1 7,130,960
48 Armand Sihat Shehu 2+1 7,130,960
49 Dashamir Ismail Masha Gasionere 4,456,850
50 Luis Hektor Ylli Gasionere 4,456,850
51 Ervin Ruzhdi Banaj Gasionere 4,456,850
52 Marjo Arjan Duqi 1+1 5,348,220
53 Geraldo Gjoni Ziaj Gasionere 4,456,850
54 Ilir Neim Dedej 1+1 5,348,220
55 Besnard Besim Ranushja 1+1 5,348,220
56 Briselda Eduard Hoxhallari 1+1 5,348,220
57 Armando Haki Canollari 1+1 5,348,220
58 Edjona Niko Dano Gasionere 4,456,850
59 Shkelzen Fiqiri Lamuça 2+1 7,130,960
60 Florjan Luan Toska Gasionere 4,456,850
61 Ilirjan Xhemali Hodaj 1+1 5,348,220
62 Redion Myrto Azisllari 1+1 5,348,220
63 Endrit Ylli Filaj 1+1 5,348,220
64 Florenc Hasan Boshnjaku Gasionere 4,456,850
65 Altjon Behar Musaj 1+1 5,348,220
66 Alsid Kastriot Lusha 2+1 7,130,960
67 Marsel Dylber Mihaj 1+1 5,348,220
68 Eugent Ramadan Bytyçi 1+1 5,348,220
69 Saimir Ibrahim Braho 1+1 5,348,220
70 Besard Shefkedin Berjolli 1+1 5,348,220
71 Ardit Bejko Sinani 1+1 5,348,220
72 Silvana Naun Kici 1+1 5,348,220
73 Gledis Uran Hoxha 1+1 5,348,220
74 Aida Ismail Nurkaj 1+1 5,348,220
75 Shkelzen Selim Osmaj 2+1 7,130,960
76 Eugent Safet Kapaj 1+1 5,348,220
77 Ervis Luan Noku 1+1 5,348,220
78 Endrit Astrit Kodra 1+1 5,348,220
79 Adiol Andrea Bushi 1+1 5,348,220
80 Elton Mark Vorfi Gasionere 4,456,850
81 Edlir Abaz Vogli 1+1 5,348,220
82 Elena Josif Goksel 1+1 5,348,220
83 Belinda Agim Meraj 1+1 5,348,220
84 Ervet Nexhdet Kaça 1+1 5,348,220
85 Gëzim Qemal Bega 2+1 7,130,960
86 Dolores Misir Behari 1+1 5,348,220
87 Çaush Simon Doçi 1+1 5,348,220
88 Ervis Hasan Beçoku 1+1 5,348,220
89 Stelia Stefan Mema 1+1 5,348,220
90 Elda Sazan Metaj 1+1 5,348,220
91 Ervis Surja Vrenjo 1+1 5,348,220
92 Ermir Partizan Petoshati 1+1 5,348,220
93 Leonora Hekuran Çapja 1+1 5,348,220
94 Andi Kristaq Marini 1+1 5,348,220
95 Vilma Fatmir Gjoni 2+1 7,130,960
96 Denis Zenel Beta 2+1 7,130,960
97 Iskra Maksim Braçe 1+1 5,348,220
98 Roland Sefer Roçi 1+1 5,348,220
99 Agrikeno Halil Muça 1+1 5,348,220
100 Klodian Gjevalin Frroku 1+1 5,348,220
101 Edmond Hasan Sakaj 2+1 7,130,960
102 Eriola Mina Petro Gasionere 4,456,850
103 Enkelejda Barja Hysaj 1+1 5,348,220
104 Valmir Kastriot Rodi 2+1 7,130,960
105 Dashnor Gafurr Panavija 1+1 5,348,220
106 Elmira Bedri Gjerga 2+1 7,130,960
107 Olsi Lako Brahimi 2+1 7,130,960
108 Keidi Faik Kambo 2+1 7,130,960
109 Jolanda Drini Bogdani 1+1 5,348,220
110 Mukades Shaban Sheqeri 2+1 7,130,960
111 Ardit Andrea Rrushi 1+1 5,348,220
112 Shkelqim Bukuri Bishani 1+1 5,348,220
113 Gentian Elmas Musta 1+1 5,348,220
114 Ermal Niko Radomi 1+1 5,348,220
115 Orges Hamdi Osmanlli 2+1 7,130,960
116 Armir Eqerem Çaushi 2+1 7,130,960
117 Rezarta Shefqet Hoxha 2+1 7,130,960
118 Eltino Xhezair Karafili 2+1 7,130,960
119 Eduard Latif Haka 2+1 7,130,960
120 Arbër Bashkim Meço 2+1 7,130,960
121 Evis Bilbil Mërtiri 1+1 5,348,220
122 Blerina Riza Laze 1+1 5,348,220
123 Fjoralb Edmond Levanaj 1+1 5,348,220
124 Juljan Shefqet Dogani 1+1 5,348,220
125 Edmond Neki Malaj 1+1 5,348,220
126 Nertila Lulzim Sadedinaj 1+1 5,348,220
127 Marinela Hysni Troshku 1+1 5,348,220
128 Admir Imer Kraja 2+1 7,130,960
129 Sokol Rrok Rrihna 2+1 7,130,960
130 Gerhard Ethem Baka 2+1 7,130,960
131 Robert Besim Dogjani 2+1 7,130,960
132 Eduart Esat Spahiu 2+1 7,130,960
133 Roland Mahmud Karami 2+1 7,130,960
134 Oligert Ymerzan Likollari 2+1 7,130,960
135 Alfred Nikoll Çupi 1+1 5,348,220
136 Xhaferr Agim Çelniku 1+1 5,348,220
137 Klaudio Sami Thartori Gasionere 4,456,850
138 Elton Hysni Balla 1+1 5,348,220
139 Albina Bardhyl Ymeraj Gasionere 4,456,850
140 Ernest Sokrat Mema Gasionere 4,456,850
141 Gjon Nikolin Përpepaj 1+1 5,348,220
142 Krenar Xhevair Jaupaj 1+1 5,348,220
143 Oltjon Agron Basha Gasionere 4,456,850
144 Ledio Arben Mero 1+1 5,348,220
145 Helion Luan Aliaj 2+1 7,130,960
146 Xhemile Sali Vukaj 1+1 5,348,220
147 Hazis Dino Idrizaj 1+1 5,348,220
148 Marjus Gramos Karafilaj 1+1 5,348,220
149 Ylli Shezai Muçaj 1+1 5,348,220
150 Julian Lutfi Uzeir 1+1 5,348,220
151 Neritan Maksim Hysenj Gasionere 4,456,850
152 Alket Barjam Sejati 1+1 5,348,220
153 Mirjan Dashnor Aliko 1+1 5,348,220
154 Oltion Ali Salillari 1+1 5,348,220
155 Rafael Flamur Brami Gasionere 4,456,850
156 Novruz Jake Duro Gasionere 4,456,850
157 Erlis Veledin Beqiraj Gasionere 4,456,850
158 Ardi Qemal Hasko 1+1 5,348,220
159 Enea Shaban Demollari 1+1 5,348,220
160 Lutina Ilir Hysko 1+1 5,348,220
161 Gentian Mark Gjonaj 1+1 5,348,220
162 Rrapo Bexhet Mehmetaj 1+1 5,348,220
163 Denisa Tefik Ruzi 1+1 5,348,220
164 Erblend Mexhit Shehu 2+1 7,130,960
165 Klajdi Agim Kurti Gasionere 4,456,850
166 Besmir Gani Çajka 1+1 5,348,220
167 Etleva Zylyftar Shabani 1+1 5,348,220
168 Mario Islam Sejdo 1+1 5,348,220
169 Albi Skënder Alikaj 1+1 5,348,220
170 Dritan Tefik Qefalia 1+1 5,348,220
171 Ardino Pullumb Halimi 1+1 5,348,220
172 Rizjon Sami Grumira 1+1 5,348,220
173 Enea Lulzim Ahmetllari 1+1 5,348,220
174 Albert Banush Shkalla 1+1 5,348,220
175 Dorian Meriton Hazizaj 1+1 5,348,220
176 Atland Igli Topallaj 1+1 5,348,220
177 Rezmi Beqo Mirtaj 1+1 5,348,220
178 Nikolla Vasil Heqimi 1+1 5,348,220
179 Erjon Islam Demushi 1+1 5,348,220
180 Florian Dhimitër Vero 1+1 5,348,220
181 Eri Bedri Istrefi 1+1 5,348,220
182 Xhafer Bujar Beqiri 1+1 5,348,220
183 Bledjan Robert Hasko Malindi 1+1 5,348,220
184 Eklind Lulzim Vejsiu 1+1 5,348,220
185 Bukurosh Sabri Picrri 1+1 5,348,220
186 Thimi Roland Samarxhiu 2+1 7,130,960
187 Alfred Ismail Ismaili 1+1 5,348,220
188 Florianc Besnik Kurti 1+1 5,348,220
189 Irena Pellumb Lybeshari 1+1 5,348,220
190 Etnor Niko Duka 1+1 5,348,220
191 Visar Besnik Thikaxhija 1+1 5,348,220
192 Nertil Beliman Mango 2+1 7,130,960
193 Leonarda Dilaver Varfi(Muha) 1+1 5,348,220
194 Dorina Osman Gjini 1+1 5,348,220
195 Brikena Vladimir Koprencka 1+1 5,348,220
196 Fllanxa Hysen Tarja 1+1 5,348,220
197 Ermond Qemal Jahja 1+1 5,348,220
198 Sokol Petrit Prendi 1+1 5,348,220
199 Arjan Sulejman Çeka 1+1 5,348,220
200 Zerina Adriatik Kaloshi 1+1 5,348,220
201 Alban Zamir Canaj 2+1 7,130,960
202 Eraldo Arjan Çaushllari Gasionere 4,456,850
203 Marjus Agim Buzi 1+1 5,348,220
204 Kastriot Batjar Qëndro 2+1 7,130,960
205 Elton Shefqet Karaj 2+1 7,130,960
206 Zhani Stefan Lule 1+1 5,348,220
207 Anduela Ylli Zeka 1+1 5,348,220
208 Eriban Bashkim Muka 1+1 5,348,220
209 Julian Faik Braho 1+1 5,348,220
210 Edvin Petraq Çina 1+1 5,348,220
211 Ermir Vesel Balla 1+1 5,348,220
212 Gjergji Kristaq Dano 3+1 8,913,700
213 Ermir Flamur Hysenllari 1+1 5,348,220
214 Marenglen Kudret Dervishi 2+1 7,130,960
215 Gani Hekur Çekrezi 1+1 5,348,220
216 Genc Faik Qoka Gasionere 4,456,850
217 Almira Rushit Heqimi 1+1 5,348,220
218 Flogerta Faris Koçi 1+1 5,348,220
219 Ardit Dylber Baci 2+1 7,130,960
220 Naustika Nok Marena 1+1 5,348,220
221 Lindita Ferrik Lalaj 1+1 5,348,220
222 Eliona Çesk Peci 1+1 5,348,220
223 Raimonda Halil Duki 1+1 5,348,220
224 Fatbardha Xhavit Muda 1+1 5,348,220
225 Lumturie Isa Bisheva 1+1 5,348,220
226 Dorina Ilmi Koçi 1+1 5,348,220
227 Fatmir Haziz Dani 1+1 5,348,220
228 Edvin Qamil Bregasi 1+1 5,348,220
229 Julind Bezat Haka 2+1 7,130,960
230 Fatmir Xhavit Daka 2+1 7,130,960
231 Arjan Avni Çollaku 2+1 7,130,960
232 Mirand Ruzhdi Stafa 1+1 5,348,220
233 Mariglen Adriatik Beka 1+1 5,348,220
234 Ervin Baftjar Hida 1+1 5,348,220
235 Jetmir Zyber Koçi 1+1 5,348,220
236 Majlinda Nevrus Tarko 1+1 5,348,220
237 Kristi Leonard Mihalçka 1+1 5,348,220
238 Ahmet Xhemal Jazi 1+1 5,348,220
239 Marsel Xhelil Mesiti 1+1 5,348,220
240 Eduard Fatmir Rama 1+1 5,348,220
241 Eralda Gjovalin Prendi 1+1 5,348,220
242 Erjon Dervish Xhoku 1+1 5,348,220
243 Ardiol Erdinand Hoxha 1+1 5,348,220
244 Kadri Muhamet Manaj 1+1 5,348,220
245 Orgest Mersin Maknori 1+1 5,348,220
246 Arlinda Behari Sinamataj 1+1 5,348,220
247 Endrit Medi Kalemi 1+1 5,348,220
248 Robert Shpetim Alizoti 1+1 5,348,220
249 Klaudio Trifon Malaj 1+1 5,348,220
250 Fatos Nazmi Poçi 1+1 5,348,220
251 Dardan Rakip Dema 1+1 5,348,220
252 Eriseld Arben Fetahaj 1+1 5,348,220
253 Suela Ndriçim Cfarku 1+1 5,348,220
254 Albion Femi Murja 1+1 5,348,220
255 Atnand Dylejman Lata 1+1 5,348,220
256 Marjus Afron Braculla 1+1 5,348,220
257 Erzen Qerim Carja 1+1 5,348,220
258 Lorenc Vasillaq Gjika 1+1 5,348,220
259 Donald Bektash Muhamuçi 1+1 5,348,220
260 Merlin Skënder Trimi 1+1 5,348,220
261 Ervis Gëzim Çela 1+1 5,348,220
262 Bora Urim Mustafaraj 1+1 5,348,220
263 Alban Mentor Feti 1+1 5,348,220
264 Aldi Ismet Zani 1+1 5,348,220
265 Gerind Ndue Gjaci 1+1 5,348,220
266 Elvis Thanas Doni 1+1 5,348,220
267 Ylmi Jemin Fejza 1+1 5,348,220
268 Elvis Mustafa Saraçi 1+1 5,348,220
269 Keli Fatmir Mustafaraj/Muhametaj 1+1 5,348,220
270 Anxhela Xhevdet Buhali 1+1 5,348,220
271 Ledion Arjan Azuni 1+1 5,348,220
272 Taqo Gore Kole 1+1 5,348,220
273 Jona Albert Meçollari 1+1 5,348,220
274 Denaldo Flamur Taçe 1+1 5,348,220
275 Emiljan Shaban Gjura 1+1 5,348,220
276 Lisjon Shefqet Bejko 1+1 5,348,220
277 Franci Andon Dema 1+1 5,348,220
278 Kreshnik Ndokë Malaj 1+1 5,348,220
279 Erjol Mustafa Haxhiu 1+1 5,348,220
280 Gledja Agron Selimllari 1+1 5,348,220
281 Gerti Stefan Sqapi 1+1 5,348,220
282 Indrit Fiqiri Cengu 1+1 5,348,220
283 Klodian Hysni Cenko 1+1 5,348,220
284 Jetnor Rexhep Shira 1+1 5,348,220
285 Ilir Pjetër Ndoj 1+1 5,348,220
286 Albip Hatem Bramo 1+1 5,348,220
287 Erald Xhevdet Hadaj 1+1 5,348,220
288 Egland Fatmir Hoxhallari 1+1 5,348,220
289 Dorian Ferit Osmani 1+1 5,348,220
290 Emanuel Ndue Gjonaj 1+1 5,348,220
291 Bilbil Asim Kapllanaj 1+1 5,348,220
292 Armand Faik Dorzi 1+1 5,348,220
293 Endrit Kastriot Veli 1+1 5,348,220
294 Iliada Milo Kule 1+1 5,348,220
295 Elidon Dule Shehu 1+1 5,348,220
296 Alfred Feimi Çiko 1+1 5,348,220
297 Olsi Alfredi Teneqexhi 1+1 5,348,220
298 Enida Gëzim Dika 1+1 5,348,220
299 Arjan Xhemil Dalipaj 1+1 5,348,220
300 Aurel Bezat Çako 1+1 5,348,220
301 Matilda Emin Pellumbi 1+1 5,348,220
302 Albano Arqile Dine 1+1 5,348,220
303 Lorela Arqile Rrodhe 1+1 5,348,220
304 Vjola Ilija Kadiu 1+1 5,348,220
305 Xhevahir Skënder Qevani 1+1 5,348,220
306 Suela Vangjel Shtëmbari 1+1 5,348,220
307 Ardit Jashar Gjoka 1+1 5,348,220
308 Dylber Hasan Balla 1+1 5,348,220
309 Olti Suat Xhihani 1+1 5,348,220
310 Afërdita Sotir Dinaku 1+1 5,348,220
311 Alban Albert Gusho 1+1 5,348,220
312 Kreshnik Isuf Delibashi 1+1 5,348,220
313 Olsi Pellumb Lamçellari 1+1 5,348,220
314 Morena Viljon Muka 1+1 5,348,220
315 Ergent Ibrahim Rrahmani 1+1 5,348,220
316 Denis Naun Bllamo 1+1 5,348,220
317 Kreshnik Ded Moriseni 1+1 5,348,220
318 Isa Qemal Disha 1+1 5,348,220
319 Prizren Lit Ismalaj 1+1 5,348,220
320 Jetjon Besnik Xhaferaj 1+1 5,348,220
321 Ervin Gezim Zekollari 1+1 5,348,220
322 Klodiana Shefqet Bici 1+1 5,348,220
323 Erind Pëllumb Meletaj 1+1 5,348,220
324 Julian Pandeli Ceroni 1+1 5,348,220
325 Aldi Fatmir Toska 1+1 5,348,220
326 Besmira Ismail Duro 1+1 5,348,220
327 Oraldo Ajet Pajo 1+1 5,348,220
328 Marlin Rustem Braçellari 1+1 5,348,220
329 Jeton Haki Dapi 1+1 5,348,220
330 Albana Bujar Mingaj 1+1 5,348,220
331 Eneorado Petrit Hoxha 1+1 5,348,220
332 Vilson Ferdi Troka 1+1 5,348,220
333 Silva Theodhor Gjeçaj 1+1 5,348,220
334 Nertil Ramadan Ramolli 1+1 5,348,220
335 Albano Sotiraq Pina 1+1 5,348,220
336 Jonida Meriman Lleshi 2+1 7,130,960
337 Ermir Zenel Xama 1+1 5,348,220
338 Dashamir Hajdar Isufi 1+1 5,348,220
339 Ermal Besim Hodaj 1+1 5,348,220
340 Leonard Shahip Hajdaraj 1+1 5,348,220
341 Erlin Jorgo Milo 1+1 5,348,220
342 Taulant Reshat Nikaj 1+1 5,348,220
343 Arbër Milto Kule 2+1 7,130,960
344 Bjolanda Hasan Cuku 2+1 7,130,960
345 Angelo Shaban Milushi 1+1 5,348,220
346 Valbona Shaqir Qarri 1+1 5,348,220
347 Eraldo Llazar Vrushaj 1+1 5,348,220
348 Madaela Dasho Dashaj 1+1 5,348,220
349 Sokol Selman Ibraj 1+1 5,348,220
350 Georgjios Kristo Macoli 1+1 5,348,220
351 Oltjon Spiro Andoni 1+1 5,348,220
352 Martin Muhamet Zade 2+1 7,130,960
353 Najada Astrit Balliu 2+1 7,130,960
354 Selami Sabri Hila 1+1 5,348,220
355 Marjola Haki Hodaj 1+1 5,348,220
356 Gizdar Mustafa Xhaferi 1+1 5,348,220
357 Albiona Maliq Hoxha 1+1 5,348,220
358 Marjana Mihal Balliu 1+1 5,348,220
359 Erjon Besnik Milori 1+1 5,348,220
360 Alban Agim Sako 1+1 5,348,220
361 Fatjon Sadedin Beqiri 1+1 5,348,220
362 Valmir Shkelzen Gjoka 2+1 7,130,960
363 Genti Dhimitraq Kana 1+1 5,348,220
364 Ledian Leksi Semeu 1+1 5,348,220
365 Gazmir Sadik Islami 1+1 5,348,220
366 Endrit Halit Cengu 1+1 5,348,220
367 Malvina Sadik Bregasi 1+1 5,348,220
368 Nevil Mark Prenga 1+1 5,348,220
369 Edlir Spartak Memaj 1+1 5,348,220
370 Gerond Bestar Saliasi 2+1 7,130,960
371 Bledar Dhoskë Ilia 1+1 5,348,220
372 Arisela Xhabir Hebovija 1+1 5,348,220
373 Anduel Pandeli Cauli 1+1 5,348,220
374 Bledar Kujtim Shehu 1+1 5,348,220
375 Amarildo Dashamir Isaraj 1+1 5,348,220
376 Julian Bilbil Xhako 1+1 5,348,220
377 Ronald Fatmir Bushi 2+1 7,130,960
378 Valbona Simon Durmishi 1+1 5,348,220
379 Matilda Qemal Sulaj 1+1 5,348,220
380 Artemisa Arben Stefani 1+1 5,348,220
381 Emiljan Muharem Hoxha 1+1 5,348,220
382 Olsi Genc Xhelili 1+1 5,348,220
383 Vasil Llukan Kristo 2+1 7,130,960
384 Saimir Zejnel Tershalla 2+1 7,130,960
385 Leonidha Jorgo Rroshi 1+1 5,348,220
386 Elona Ylli Alika 1+1 5,348,220
387 Granil Islam Ukperaj 2+1 7,130,960
388 Miranda Qazim Alibehaj 1+1 5,348,220
389 Gentjan Hajri Ahmetaj 1+1 5,348,220
390 Ermelinda Bashkim Durmishi 1+1 5,348,220
391 Bledar Sabri Lami 2+1 7,130,960
392 Festim Mehmet Sylshabanaj 2+1 7,130,960
393 Amanda Sotir Dako Gasionere 4,456,850
394 Altina Elmas Mollanji Gasionere 4,456,850
395 Mirjeta Lin Shahinaj Gasionere 4,456,850
396 Aleziana Fadil Hitaj Gasionere 4,456,850
397 Entela Asllan Lami Gasionere 4,456,850
398 Ilda Dhimitrov Qëndro Gasionere 4,456,850
399 Dorina Reshit Bedhia Gasionere 4,456,850
400 Arjeta Skender Hajdaraj Gasionere 4,456,850
401 Vilma Fiqiri Didati Gasionere 4,456,850
402 Elira Piro Shyti Gasionere 4,456,850
403 Aseda Luan Osmanaj Gasionere 4,456,850
404 Jetmira Përparim Malaj Gasionere 4,456,850
405 Aida Pal Prenga Gasionere 4,456,850
406 Angjelina Sokrat Veraj Gasionere 4,456,850
407 Arjola Afrim Guhaçaj Gasionere 4,456,850
408 Alketa Qenam Guri 1+1 5,348,220
409 Armanda Nehim Stërniqi 1+1 5,348,220
410 Marjana Xhoxhi Mita 1+1 5,348,220
411 Klodeta Kreshnik Dervishi 1+1 5,348,220
412 Geranda Pjeter Gjeta 1+1 5,348,220
413 Miranda Gani Allkja 1+1 5,348,220
414 Vilma Vesel Myftaraj 1+1 5,348,220
415 Holta Maksim Çopani 1+1 5,348,220
416 Anila Ajet Kostreni 2+1 7,130,960
417 Ervis Ferat Drago 2+1 7,130,960
418 Valentina Muhamet Fejzaj 2+1 7,130,960
419 Mirela Sako Lleshi Gasionere 4,456,850
420 Florensa Enver Rryta 2+1 7,130,960
421 Xhevahir Jakup Kamberi 2+1 7,130,960
422 Sokol Mark Kolndreu 3+1 8,913,700
423 Ervin Abdulla Daja 1+1 5,348,220
424 Bekim Eqerem Vranezi 1+1 5,348,220
425 Artur Mustafa Pirraçi 1+1 5,348,220
426 Gert Roland Sulaj 1+1 5,348,220
427 Drinalda Vani Asllani 1+1 5,348,220
428 Denis Arben Leskoviku 1+1 5,348,220
429 Mondi Çelnik Jaçellari 2+1 7,130,960
430 Elton Mitat Bramo 2+1 7,130,960
431 Gentiana Qemal Rrapaj 1+1 5,348,220
432 Florenc Xhavit Shaphasa 1+1 5,348,220
433 Gentjan Asllan Deda 1+1 5,348,220
434 Silvana Cel Kasmi 1+1 5,348,220
435 Suela Besnik Lika 1+1 5,348,220
436 Edmond Hekuran Fejzaj 1+1 5,348,220
437 Vilma Xhafer Sula 1+1 5,348,220
438 Juljan Zarif Bufi 2+1 7,130,960
439 Astrit Muharem Xhallari 1+1 5,348,220
440 Klodiana Kujtim Mborja 1+1 5,348,220
441 Klement Luman Muçollari 1+1 5,348,220
442 Guxim Mustaf Mekshiqi 1+1 5,348,220
443 Ferdinand Izet Çela 1+1 5,348,220
444 Edmond Hysen Berberi 1+1 5,348,220
445 Donald Robert Bushati 2+1 7,130,960
446 Admir Pellumb Flamuraj 1+1 5,348,220
447 Ilirjan Fejzi Hoxha 1+1 5,348,220
448 Genci Nazmi Rexhepi 2+1 7,130,960
449 Kimete Xhavit Zeneli 2+1 7,130,960
450 Arjan Mehdi Brama 1+1 5,348,220
451 Rabihan Shefki Shane 1+1 5,348,220
452 Majlinda Preng Pervataj 2+1 7,130,960
453 Ulvi Hamedan Isaku 2+1 7,130,960
454 Ajet Astrit Dako 1+1 5,348,220
455 Andi Batjar Qëndro 2+1 7,130,960
456 Engjellushe Defrim Bakiu 1+1 5,348,220
457 Arben Selim Ibrahimi 1+1 5,348,220
458 Ejgi Hektor Çabeli 1+1 5,348,220
459 Marsela Viktor Shatra 1+1 5,348,220
460 Olson Xhevdet Hadaj 1+1 5,348,220
461 Sokol Sami Dardha 2+1 7,130,960
462 Klementin Frang Syla 1+1 5,348,220
463 Kreshnik Bari Hodaj 2+1 7,130,960
464 Erjola Agim Veizaj 1+1 5,348,220
465 Taulant Ramazan Kullolli 1+1 5,348,220
466 Albana Isuf Dama 1+1 5,348,220
467 Teuta Demir Bushi 1+1 5,348,220
468 Aurela Ahmet Hoxha Gasoniere 4,456,850
469 Rakela Kujtim Mulita Gasoniere 4,456,850
470 Irida Vladimir Muca 2+1 7,130,960
471 Gladiola Agur Cela 1+1 5,348,220
472 Arjan Agur Cela 1+1 5,348,220
473 Bledar Gezim Xhebexhija 2+1 7,130,960
474 Erjon Luan Caslli 1+1 5,348,220
475 Mustafa Xhelal Vodha 1+1 5,348,220
476 Anjola Fatmir Kuliçi 1+1 5,348,220
477 Ermal Ramadan Malo 1+1 5,348,220
478 Elidon Gësim Buçpapaj 1+1 5,348,220
479 Asllan Mustafa Brahja 1+1 5,348,220
480 Albina Jani Tarifaj 1+1 5,348,220
481 Blerina Sure Moka 1+1 5,348,220
482 Ardian Hasan Peka 2+1 7,130,960
483 Ferdinant Haki Hala 1+1 5,348,220
484 Denis Skënder Xhaja Gasoniere 4,456,850
485 Ledian Kasem Troka 1+1 5,348,220
486 Elton Sami Spaho 1+1 5,348,220
487 Bedri Hamdi Omuri 2+1 7,130,960
488 Kristian Tonin Gjini 1+1 5,348,220
489 Alban Xhevat Haxhillari 2+1 7,130,960
490 Gentian Robert Balliu Gasoniere 4,456,850
491 Erald Lytfi Çoçka 1+1 5,348,220
492 Ajet Veli Shehaj 1+1 5,348,220
493 Orlando Kasem Nako 1+1 5,348,220
494 Alberina Veli Methohoxha Gasoniere 4,456,850
495 Aida Xhavit Sula Gasoniere 4,456,850
496 Ermelinda Xhevit Kalemaj 2+1 7,130,960
497 Ervis Agron Hita 1+1 5,348,220
498 Erida Thoma Mita 1+1 5,348,220
499 Altin Bashkim Hazizaj 2+1 7,130,960
500 Marjan Nikoll Meta 1+1 5,348,220
501 Valbona Ditar Zekaj 2+1 7,130,960
502 Mentor Osman Kurti 1+1 5,348,220
503 Besmir Aleksander Skenderi 1+1 5,348,220
504 Fatmir Qani Allkaj 1+1 5,348,220
505 Enxo Flamue Ruçaj 1+1 5,348,220
506 Xhana Kujtim Shqypi 2+1 7,130,960
507 Doloreza Esat Fekaj 1+1 5,348,220
508 Adela Kujtim Boriçi Gasoniere 4,456,850
509 Dhimer Janaq Vllahu 1+1 5,348,220
510 Leonard Kostandin Ndrio 2+1 7,130,960
511 Ardit Brahim Dashi 1+1 5,348,220
512 Ramadan Ali Kamberi 2+1 7,130,960
513 Besiana Nexhat Hasani Gasoniere 4,456,850
514 Sandër Prënd Qehaja Gasoniere 4,456,850
515 Elis Nazmi Hoxha Gasoniere 4,456,850
516 Vjola Arshin Ismailaj 2+1 7,130,960
517 Klajdi Foti Bakiasi 1+1 5,348,220
518 Bashkim Nuri Allushi 1+1 5,348,220
519 Lorena Kujtim Xhezairi 1+1 5,348,220
520 Eralo Lutfi Cocka 1+1 5,348,220
521 Elberta Kujtim Spaho Gasoniere 4,456,850
522 Drinola Osman Osmani 1+1 5,348,220
523 Enkelejda Kujtim Lusha 1+1 5,348,220
524 Florenc Manol Kotolloshi 1+1 5,348,220
525 Loren Nazmi Senja 1+1 5,348,220
526 Bemira Ramiz Pelushaj 2+1 7,130,960
527 Vjollca Halil Hasanpapaj 1+1 5,348,220
528 Gresiana Trifon Sejko 1+1 5,348,220
529 Enkelejda Kadri Bashkalliu Gasoniere 4,456,850
530 Ilirjan Mustafa Xhafa 2+1 7,130,960
531 Borana Hysen Merjemaj 1+1 5,348,220
532 Eni Kujtim Kumerxhi Gasoniere 4,456,850
533 Ilir Rizvan Rizvani 2+1 7,130,960
534 Rudi Kastriot Xhoxhaj 1+1 5,348,220
535 Pullumb Ibrahim Caca 1+1 5,348,220
536 Barsela Petrit Goga Gasionere 4,456,850
537 Elda Besim Rami 1+1 5,348,220
538 Emiljan Myqerem Kaçeli 1+1 5,348,220
539 Alida Sokol Bushgjoka Gasoniere 4,456,850
540 Anila Rifat Miluka 1+1 5,348,220
541 Krenar Beqir Mane 1+1 5,348,220
542 Lorenc Xhevdet Shkurti 1+1 5,348,220
543 Adrian Agron Bixheku 1+1 5,348,220
544 Irfan Sheme Toçaj 1+1 5,348,220
545 Armando Gjergji Belloruda Gasoniere 4,456,850
546 Esmeralda Ramazan Brati 1+1 5,348,220
547 Lediana Resul Miri 1+1 5,348,220
548 Drini Flamur Kodra 1+1 5,348,220
549 Arjan Luigj Tushaj Gasionere 4,456,850
550 Johan Dino Seitaj Gasionere 4,456,850
551 Genti Kristo Koti 1+1 5,348,220
552 Justina Zef Jaku Gasionere 4,456,850
553 Besian Ragip Selimaj 1+1 5,348,220
554 Zhisketa Fatosh Birçaj 1+1 5,348,220
555 Sabri Sefedin Kasemi 1+1 5,348,220
556 Altin Novrus Liço 1+1 5,348,220
557 Elton Selim Lumani 1+1 5,348,220
558 Gentian Nexhip Caca 1+1 5,348,220
559 Rozalin Harilla Ymeri 1+1 5,348,220
560 Irena Mdin Andoni 1+1 5,348,220
561 Shkelqim Maxhun Bardhoshi 2+1 7,130,960
562 Amarilda Pandeli Gjata 2+1 7,130,960
563 Florand Nezir Neziri 2+1 7,130,960
564 Arjana Sami Pitarka 2+1 7,130,960
565 Astrit Halil Abazi 1+1 5,348,220
566 Brunilda Nosi Peqini 2+1 7,130,960
567 Arjan Neshet Pajo 1+1 5,348,220
568 Halit Demir Dusha 1+1 5,348,220
569 Mimoza Rifat Çoku 1+1 5,348,220
570 Ylber Nezir Shahini 2+1 7,130,960
571 Arben Gani Koçiu 1+1 5,348,220
572 Markelian Ymerli Hoxha 1+1 5,348,220
573 Shkëlqim Sherif Tila 1+1 5,348,220
574 Ilir Gani Xheka 1+1 5,348,220
575 Romeo Lefter Çiçolli 2+1 7,130,960
576 Fatbardha Bajram Osmani 2+1 7,130,960
577 Petrit Shkurt Çullhaj 1+1 5,348,220
578 Rexhep Myslim Muja 2+1 7,130,960
579 Lorin Lulëzim Juniku 1+1 5,348,220
580 Andi Lavdimir Bejo 2+1 7,130,960
581 Orald Skënder Karapici 2+1 7,130,960
582 Redona Dashnor Shehaj 2+1 7,130,960
583 Denajda Fatlli Xhaferaj 2+1 7,130,960
584 Arjana Besim Çoço 1+1 5,348,220
585 Edvina Lutfi Kalleshi 1+1 5,348,220
586 Artur Xhezo Dollani 1+1 5,348,220
587 Arben Foti Konomi 2+1 7,130,960
588 Arben Fadil Demrozi 1+1 5,348,220
589 Martin Pëllump Jano 2+1 7,130,960
590 Donika Vasil Nikollofski Gasionere 4,456,850
591 Yllka Hasan Demollari Gasionere 4,456,850
592 Fidane Faslli Zhuri Gasionere 4,456,850
593 Dorina Bashkim Binaj Gasionere 4,456,850
594 Florinda Islam Dreni Gasionere 4,456,850
595 Erta Stavri Nakuçi Gasionere 4,456,850
596 Nevila Fredi Bullari Gasionere 4,456,850
597 Mirjeta Gjin Mema Gasionere 4,456,850
598 Eriola Agim Canga Gasionere 4,456,850
599 Nensi Artan Hoxha Gasionere 4,456,850
600 Kamela Kristofor Papa Gasionere 4,456,850
601 Maljueda Rexhep Lleshi Gasionere 4,456,850
602 Fatmira Ramazan Zeqiri Gasionere 4,456,850
603 Ermelinda Kujtim Milingu Gasionere 4,456,850
604 Ada Shaqir Qarri 1+1 5,348,220
605 Fatjola Agron Zelia 1+1 5,348,220
606 Griselda Selim Begaj 1+1 5,348,220
607 Bora Fatmir Lako 1+1 5,348,220
608 Valbona Nuri Hoxhaj 1+1 5,348,220
609 Valentina Abaz Tafa 1+1 5,348,220
610 Ledja Ilir Sulaj 1+1 5,348,220
611 Anxhela Qamil Hoxha 1+1 5,348,220
612 Orsjola Flamur Memaj 1+1 5,348,220
613 Oligerta Jani Ylli 1+1 5,348,220
614 Brixhida Andrea Xhuti 1+1 5,348,220
615 Anxhelina Kristaq Kano 1+1 5,348,220
616 Xhuljana Viktor Pëto 1+1 5,348,220
617 Eriona Astrit Gjonaj 1+1 5,348,220
618 Blerina Sofokli Muçollari 1+1 5,348,220
619 Alketa Bashkim Arapi 1+1 5,348,220
620 Orkela Fejzi Braho 1+1 5,348,220
621 Zana Azem Vata 1+1 5,348,220
622 Anila Kujtim Rama 1+1 5,348,220
623 Adelina Kadri Tema 1+1 5,348,220
624 Jonuz Rahmi Kasi 1+1 5,348,220
625 Dashnor Banush Matuka 2+1 7,130,960
626 Mariglen Muhamet Mema 1+1 5,348,220
627 Olsi Rexhep Alla 1+1 5,348,220
628 Bardhyl Jonuz Misku 2+1 7,130,960
629 Elton Gjergji Goga 2+1 7,130,960
630 Ervin Beqir Ndrukaj 2+1 7,130,960
631 Llambi Kristaq Simsija 2+1 7,130,960
632 Majlinda Thoma Dafa 1+1 5,348,220
633 Venetik Vasil Zoto 2+1 7,130,960
634 Marenglen Riza Bala 2+1 7,130,960
635 Andon Jani Qemali 1+1 5,348,220
636 Eduart Besim Dibra 1+1 5,348,220
637 Etmond Mustafa Salliu 2+1 7,130,960
638 Rigelta Vilson Koçi 2+1 7,130,960
639 Bujar Murat Spahiu 1+1 5,348,220
640 Altin Dilaver Zharri 2+1 7,130,960
641 Manjola Gëzim Qazimi 2+1 7,130,960
642 Eva Qemo Çelaj 1+1 5,348,220
643 Adela Preng Zhivanaj 2+1 7,130,960
644 Aldo Pashk Shkurti 2+1 7,130,960
645 Ardian Fatmir Kurti 2+1 7,130,960
646 Artur Sami Xhixha 2+1 7,130,960
647 Artan Tafil Velaj 2+1 7,130,960
648 Johan Pavllo Katro 2+1 7,130,960
649 Alma Vasil Kurti 2+1 7,130,960
650 Rolandi Seit Malaj 2+1 7,130,960
651 Niko Qerim Nuka 2+1 7,130,960
652 Aleksander Musa Xhafa 1+1 5,348,220
653 Albana Shaban Morina 2+1 7,130,960
654 Luljeta Tosun Caka 2+1 7,130,960
655 Selam Shyqo Rukia 2+1 7,130,960
656 Gëzim Sami Tafa 2+1 7,130,960
657 Valbona Reis Hasa 2+1 7,130,960
658 Aleks Sadik Hoxhaj 2+1 7,130,960
659 Lindita Hysen Ogreni 2+1 7,130,960
660 Gjon Mark Preçi 1+1 5,348,220
661 Sabahet Shemsi Salillari 1+1 5,348,220
662 Jurger Luan Shazivari 1+1 5,348,220
663 Rezart Pilo Marko 1+1 5,348,220
664 Hario Astrit Reçka 2+1 7,130,960
665 Franc Albert Zhurda 2+1 7,130,960
666 Rijana Veli Keçi 2+1 7,130,960
667 Shkelqim Avni Çollaku 2+1 7,130,960
668 Erjon Agim Kënga 1+1 5,348,220
669 Elida Muhamet Maloçali 2+1 7,130,960
670 Zhaneta Hamza Shutina 2+1 7,130,960
671 Elton Zeni Jaupi 2+1 7,130,960
672 Glesilda Gjergji Limka 1+1 5,348,220
673 Migena Qamil Avdia 1+1 5,348,220
674 Ergys Vasil Dako 1+1 5,348,220
675 Rudina Ibrahim Sejdini 1+1 5,348,220
676 Teuta Isa Guri 1+1 5,348,220
677 Ariola Xhevit Nurja 1+1 5,348,220
678 Manjola Spiro Kristo 1+1 5,348,220
679 Bardha Shefqet Mara 1+1 5,348,220
680 Anisa Ferit Caka 1+1 5,348,220
681 Elina Sabri Mukaj 1+1 5,348,220
682 Juliana Merqez Gaxha 1+1 5,348,220
683 Alba Arben Zhori 1+1 5,348,220
684 Nentorjada Ferdi Kasëmi 1+1 5,348,220
685 Oliana Rajmondi Gjergjefi 1+1 5,348,220
686 Adelina Razmi Qasolli 1+1 5,348,220
687 Joana Mehmet Çelaj 1+1 5,348,220
688 Elca Rexhep Kurti 1+1 5,348,220
689 Armela Ylli Mitku 1+1 5,348,220
690 Beneta Besim Gjeta 1+1 5,348,220
691 Ornela Ismet Ruçi 1+1 5,348,220
692 Eliverta Luan Ferati 1+1 5,348,220
693 Anisa Leonard Bika 1+1 5,348,220
694 Entela Ajet Zhula 1+1 5,348,220
695 Edvin Besnik Zhupa 1+1 5,348,220
696 Sonila Petrit Hoxha 1+1 5,348,220
697 Elona Sotir Papa 1+1 5,348,220
698 Alba Albert Gjoshi 1+1 5,348,220
699 Enkeleda Shyqyri Pepa 1+1 5,348,220
700 Sani Nezir Islamaj 1+1 5,348,220
701 Blerina Dashamir Zaimi 1+1 5,348,220
702 Anila Gafur Gishti 1+1 5,348,220
703 Elsa Estref Ibrushi 1+1 5,348,220
704 Marsela Vasil Biqiku 1+1 5,348,220
705 Klodiana Pali Deçe 1+1 5,348,220
706 Fatjona Arjanit Muho 1+1 5,348,220
707 Eglantina Enver Zaimaj 1+1 5,348,220
708 Iliriana Shqipjon Topulli 1+1 5,348,220
709 Elida Jorgo Gaqi 1+1 5,348,220
710 Edasarela Bashkim Mustafaraj 1+1 5,348,220
711 Artemis Gerald Kito 1+1 5,348,220
712 Alba Franklin Malo 1+1 5,348,220
713 Nevin Latif Bilali 1+1 5,348,220
714 Blerina Llukan Toslluku 1+1 5,348,220
715 Marinela Ardian Gjoka 1+1 5,348,220
716 Sonila Robert Jashari 1+1 5,348,220
717 Albana Ismail Velianj 1+1 5,348,220
718 Jonida Islam Tusha 1+1 5,348,220
719 Valmira Fatmir Arapi Gasionere 4,456,850
720 Eralda Shkëlqim Lamçe Gasionere 4,456,850
721 Briken Lulzim Alushi 1+1 5,348,220
722 Edon Nikolla Simaku 2+1 7,130,960
723 Eduart Musa Pulake Gasionere 4,456,850
724 Endrid Sezai Kofina 2+1 7,130,960
725 Dorjan Vangjel Kushi 2+1 7,130,960
726 Arben Mahmut Meçi 2+1 7,130,960
727 Gentian Ali Balliu 2+1 7,130,960
728 Eduart Xhezmi Blacëri 2+1 7,130,960
729 Leonard Agim Lile 2+1 7,130,960
730 Florian Mihal Koraqe 2+1 7,130,960
731 Edison Fatmir Kollarja 2+1 7,130,960
732 Jolka Aleksandër Papuçiu 1+1 5,348,220
733 Leonard Kosta Haxhiu 1+1 5,348,220
734 Brixhilda Ymer Daja 1+1 5,348,220
735 Florian Llukman Hoxha 1+1 5,348,220
736 Eraldo Vasil Stopani 2+1 7,130,960
737 Raimonda Vezir Toska 2+1 7,130,960
738 Dritan Luan Barhani 2+1 7,130,960
739 Altin Sefedin Shehu 2+1 7,130,960
740 Adrian Viron Bizhga 1+1 5,348,220
741 Besnik Sadri Elezaj 2+1 7,130,960
742 Igli Çuman Muçaj 2+1 7,130,960
743 Kreshnik Muhamet Çobo 2+1 7,130,960
744 Ergys Fatmir Likaj 2+1 7,130,960
745 Edmond Sadik Muja 2+1 7,130,960
746 Luan Haxhi Haxhi 2+1 7,130,960
747 Naum Vasil Nikolla 2+1 7,130,960
748 Gjergji Thanas Zoto 2+1 7,130,960
749 Armando Refat Kosova 2+1 7,130,960
750 Altin Agim Koçi 2+1 7,130,960
751 Artur Xhezmi Duro 1+1 5,348,220
752 Sulejman Avdulla Tanushi 2+1 7,130,960
753 Enrjeta Isuf Nurellari 2+1 7,130,960
754 Gëzim Mehmet Mefaja 2+1 7,130,960
755 Destemon Mane Pazaj 2+1 7,130,960
756 Gjergj Kol Bushi 1+1 5,348,220
757 Mexhit Qeram Izetaj 1+1 5,348,220
758 Besnik Mynyr Arapi 1+1 5,348,220
759 Ina Arben Jakupaj Gasionere 4,456,850
760 Anisa Naim Skënderi 1+1 5,348,220
761 Vitiona Vlash Dervishaj 1+1 5,348,220
762 Armando Vangjel Naska 1+1 5,348,220
763 Sara Halil Kosova 1+1 5,348,220
764 Endrit Ylli Bami 1+1 5,348,220
765 Albina Zef Vocaj 1+1 5,348,220
766 Emiljano Neim Lame 2+1 7,130,960
767 Luljeta Neki Çela 2+1 7,130,960
768 Klajdi Ndriçim Duka 2+1 7,130,960
769 Marvin Agim Zyberli 2+1 7,130,960
770 Brikena Përparim Muçaj 2+1 7,130,960
771 Besmir Fatmir Agalliu 2+1 7,130,960
772 Artur Sami Guzina 2+1 7,130,960
773 Artan Bashkim Duva 2+1 7,130,960
774 Aurora Agron Isallari 1+1 5,348,220
775 Ramadan Selam Ajasllari 1+1 5,348,220
776 Hair Beqir Beqo 2+1 7,130,960
777 Sevasti Llazar Diamanti 2+1 7,130,960
778 Ermelinda Albert velo 1+1 5,348,220
779 Aurora Rafail Bushi 1+1 5,348,220
780 Eduard Mirash Mrishaj 1+1 5,348,220
781 Nertila Ridvan Mulla 1+1 5,348,220
782 Antiola Andon Zotaj 1+1 5,348,220
783 Joana Afrim Mullara 2+1 7,130,960
784 Jurgen Petrit Muka 2+1 7,130,960
785 Kledion Nevruz Çullaj 1+1 5,348,220
786 Benard Ali Meneri 2+1 7,130,960
787 Viljand Valjer Peshkëpia 1+1 5,348,220
788 Esmeralda Xhevair Starova 2+1 7,130,960
789 Leonard Zeqir Lalaj 2+1 7,130,960
790 Junilda Meçan Tice 2+1 7,130,960
791 Eljona Lavdosh Pulaj 1+1 5,348,220
792 Violeta Salih Paçuku 1+1 5,348,220
793 Albana Enver Kongjoni 2+1 7,130,960
794 Shpresa Fejzi Dyrmishi 1+1 5,348,220
795 Edmond Abdulla Çoku 1+1 5,348,220
796 Pranvera Ali Golemi 1+1 5,348,220
797 Faik Ali Bitri 1+1 5,348,220
798 Xhevahire Selim Sinani 2+1 7,130,960
799 Klodiana Haki Danaj Gasionere 4,456,850
800 Senada Sparti Jaho Gasionere 4,456,850
801 Erleda Gaqi Xharo Gasionere 4,456,850
802 Miranda Mehmet Goçi Gasionere 4,456,850
803 Enkelana Bashkim Shala Gasionere 4,456,850
804 Marsela Vladimir Çibukaj Gasionere 4,456,850
805 Zegjine Faredin Kurti Gasionere 4,456,850
806 Alma Përparim Tola Gasionere 4,456,850
807 Erlin Qatip Myrtaj Gasionere 4,456,850
808 Mariglen Agron Mushgjata Gasionere 4,456,850
809 Granit Dalip Sulko Gasionere 4,456,850
810 Petrit Shpëtim Berati Gasionere 4,456,850
811 Florida Avni Vasjari Gasionere 4,456,850
812 Xheni Bashkim Tresa Gasionere 4,456,850
813 Bledjan Haxhi Neli Gasionere 4,456,850
814 Elsava Sali Dedja Gasionere 4,456,850
815 Ana Zija Shkreta Gasionere 4,456,850
816 Sokol Myslym Qaja Gasionere 4,456,850
817 Amarilda Arshin Braho Gasionere 4,456,850
818 Iva Esat Balla Gasionere 4,456,850
819 Dorina Bujar Begolli Gasionere 4,456,850
820 Ornel piro Tola Gasionere 4,456,850
821 Brikena Gjon Çoku Gasionere 4,456,850
822 Edlira Xhemal Midha Gasionere 4,456,850
823 Erjon Rrahim Alliu Gasionere 4,456,850
824 Eralda Perparim Hoxha Gasionere 4,456,850
825 Eriona Agim Goxha Gasionere 4,456,850
826 Enkeleida Zenjel Fejzo Gasionere 4,456,850
827 Desara Vladimir Qose Gasionere 4,456,850
828 Ardit Sazan Miraçi Gasionere 4,456,850
829 Anila Bexhet Dukaj Gasionere 4,456,850
830 Todi Noikollaq Karoli Gasionere 4,456,850
831 Abedin Bukurosh Uka Gasionere 4,456,850
832 Ulpiana Flamur Aliaj Gasionere 4,456,850
833 Ezoarta Gjergj Vasiaj Gasionere 4,456,850
834 Florenc Kujtim Çekrezi Gasionere 4,456,850
835 Entela Vangjel Shano Gasionere 4,456,850
836 Altjon Virjon Lacaj Gasionere 4,456,850
837 Enea Agim Kusaraj Gasionere 4,456,850
838 Marin Abdulla Çeça Gasionere 4,456,850
839 Amanda Gjergji Bellovoda Gasionere 4,456,850
840 Matilda Sul Hidri Gasionere 4,456,850
841 Harrjan Edmond Lila Gasionere 4,456,850
842 Xhovan Mihal Kote Gasionere 4,456,850
843 Vilma Qemal Dashja Gasionere 4,456,850
844 Doned Fatmir Hënaj Gasionere 4,456,850
845 Ardita Feriz Avdiaj Gasionere 4,456,850
846 Eliana Qemal Tara Gasionere 4,456,850
847 Halil Ditar Hodaj Gasionere 4,456,850
848 Denisa Thoma Mihali Gasionere 4,456,850
849 Armand Iljas Dervishi Gasionere 4,456,850
850 Suela Skënder Rrapaj Gasionere 4,456,850
851 Zamira Caf Kodra Gasionere 4,456,850
852 Klaudjana Foto Soko Gasionere 4,456,850
853 Olti Petrit Nakaj Gasionere 4,456,850
854 Viola Shefqet Softa Gasionere 4,456,850
855 Elvira Pullumb Skenduli Gasionere 4,456,850
856 Trendelina Qerim Hasanaj Gasionere 4,456,850
857 Bledar Ymer Xhizdari Gasionere 4,456,850
858 Sonilda Luan Barjamaj Gasionere 4,456,850
859 Kevin Sherif Kopani Gasionere 4,456,850
860 Besmira Hektor Hoxhaj Gasionere 4,456,850
861 Blerta Mitat Cake Gasionere 4,456,850
862 Vait Hariz Koshi Gasionere 4,456,850
863 Neritan Vangjel Gjergo Gasionere 4,456,850
864 Donald Festim Bajrami Gasionere 4,456,850
865 Rezarta Safet Brahimi Gasionere 4,456,850
866 Avushe Sadik Zhuka Gasionere 4,456,850
867 Gert Josif Dajko Gasionere 4,456,850
868 Kliton Zamir Sulejmani Gasionere 4,456,850
869 Salion Shuaip Duka Gasionere 4,456,850
870 Jetmir Gani Kallollari Gasionere 4,456,850
871 Oltjon Hilmi Balliu Gasionere 4,456,850
872 Dorjan Xhevdet Doka Gasionere 4,456,850
873 Klejdi Shpëtim Guga Gasionere 4,456,850
874 Erjona Bajram Balliu Gasionere 4,456,850
875 Rediana Xhaferr Kalemi Gasionere 4,456,850
876 Dhimitrulla Petro Jorgo Gasionere 4,456,850
877 Deivis Hekuran Veliu Gasionere 4,456,850
878 Erjeta Xheladin Koçi Gasionere 4,456,850
879 Erjona Isa Pemaj Gasionere 4,456,850
880 Arsen Astrit Shehi Gasionere 4,456,850
881 Irma Fatmir Nazari Gasionere 4,456,850
882 Nevila Kujtim Roshi Gasionere 4,456,850
883 Esmeralda Përparim Shehu Gasionere 4,456,850
884 Njazi Riza Sita Gasionere 4,456,850
885 Ardit Ali Hajdari Gasionere 4,456,850
886 Egerin Ilir Braçe Gasionere 4,456,850
887 Erion Beslim Barxhani Gasionere 4,456,850
888 Ermira Ylli Zaçe Gasionere 4,456,850
889 Herald Vasil Hida Gasionere 4,456,850
890 Elvira Raif Bardhi Gasionere 4,456,850
891 Alban Nazmi Veis Gasionere 4,456,850
892 Besmir Medin Karaj Gasionere 4,456,850
893 Oltjan Avdyl Hamza Gasionere 4,456,850
894 Redi Ymer Ademaj Gasionere 4,456,850
895 Andi Rebani Kordha Gasionere 4,456,850
896 Olta Bilbil Hadushaj Gasionere 4,456,850
897 Luneda Hajri Lamaj Gasionere 4,456,850
898 Nada Arian Zaimi Gasionere 4,456,850
899 Elda Shefqet Ahmetaj Gasionere 4,456,850
900 Jonida Novruz Halili Gasionere 4,456,850
901 Erlis Fatmir Çelo Gasionere 4,456,850
902 Milena Alfred Memsuri Gasionere 4,456,850
903 Romina Vullnetar Braimllari Gasionere 4,456,850
904 Eralda Bardhyl Çela Gasionere 4,456,850
905 Flutura Bashkim Lamçe Gasionere 4,456,850
906 Elton Guri Maçolli Gasionere 4,456,850
907 Florina Zenel Hajredinaj Gasionere 4,456,850
908 Migena Ahmet Cina Gasionere 4,456,850
909 Oltjana Rexhep Penxha Gasionere 4,456,850
910 Elsa Tare Kantollari Gasionere 4,456,850
911 Dorina Thoma Prifti Gasionere 4,456,850
912 Stela Thoma Sidheri Gasionere 4,456,850
913 Eneida Aleks Çobani Gasionere 4,456,850
914 Ergi Gezim Mustafaj Gasionere 4,456,850
915 Blerina Agim Idrizi Gasionere 4,456,850
916 Artur Enver Brçaj Gasionere 4,456,850
917 Artur Islam Banaj Gasionere 4,456,850
918 Erlisa Durim Shena Gasionere 4,456,850
919 Albi Jahja Halilaj Gasionere 4,456,850
920 Adela Bari Çenga Gasionere 4,456,850
921 Sonila Qemal Mema Gasionere 4,456,850
922 Renato Kujtim Elezi Gasionere 4,456,850
923 Emro Lufti Hoxhaj Gasionere 4,456,850
924 Rena Memo Hasani Gasionere 4,456,850
925 Igli Stavri Binjaku Gasionere 4,456,850
926 Entela Enver Duraj Gasionere 4,456,850
927 Edmond Qetsor Faqekuqi Gasionere 4,456,850
928 Salarjona Mexhit Ruka Gasionere 4,456,850
929 Enid Vladimir Xherahu Gasionere 4,456,850
930 Feliks Asqeri Hoda Gasionere 4,456,850
931 Armand Avzi Hoxha Gasionere 4,456,850
932 Sara Sefedin Juniku Gasionere 4,456,850
933 Marsida Bujar Hajdini Gasionere 4,456,850
934 Fation Astrit Goxhaj Gasionere 4,456,850
935 Erli Xhevat Luli Gasionere 4,456,850
936 Solita Ylli Xhanaj Gasionere 4,456,850
937 Gentjan Fari Deshati Gasionere 4,456,850
938 Enkeleda Kujtim Limani Gasionere 4,456,850
939 Xhensila Saimir Mullahi Gasionere 4,456,850
940 Dake Prengë Perdedaj Gasionere 4,456,850
941 Eugert Braho Isaraj Gasionere 4,456,850
942 Blerina Kristaq Ngjela Gasionere 4,456,850
943 Megi Maria Qirjako Nikolla Gasionere 4,456,850
944 Alda Dashamir Selfo Gasionere 4,456,850
945 Hajdi Arian Gorica Gasionere 4,456,850
946 Elva Gjergji Stoja Gasionere 4,456,850
947 Erion Gogo Gjivogli Gasionere 4,456,850
948 Albana Vangjel Kërthi Gasionere 4,456,850
949 Jorida Aleksander Permeti Gasionere 4,456,850
950 Milonja Sejdi Sejdiu Gasionere 4,456,850
951 Zamira Xhaferr Hoxha Gasionere 4,456,850
952 Ergys Lazer Hila Gasionere 4,456,850
953 Arlin Arben Morina Gasionere 4,456,850
954 Eni Jorgo Morava Gasionere 4,456,850
955 Elson Gjon Lleshi Gasionere 4,456,850
956 Denisa Namik Brahimllari Gasionere 4,456,850
957 Egra Astrit Ibrahimi Gasionere 4,456,850
958 Ejona Ligor Shkurti Gasionere 4,456,850
959 Aida Hamit Baro Gasionere 4,456,850
960 Elton Islam Karaj 1+1 5,348,220
961 Arjola Xhevat Lata Gasionere 4,456,850
962 Erion Stavri Dushi Gasionere 4,456,850
963 Bledar Bashkim Thomaj Gasionere 4,456,850
964 Gurali Nezir Hana Gasionere 4,456,850
965 Rajmonda Qamil Yryku Gasionere 4,456,850
966 Xhoana Bashkim Caka Gasionere 4,456,850
967 Enkeleda Anastas Vidhi Gasionere 4,456,850
968 Bledi Qebir Isaraj Gasionere 4,456,850
969 Enkelejd Avdyl Braho Gasionere 4,456,850
970 Anxhelo Ilir Çepele Gasionere 4,456,850
971 Adela Flamur Bushaj Gasionere 4,456,850
972 Rovena Shaban Bixi Gasionere 4,456,850
973 Albi Ramazan Beka Gasionere 4,456,850
974 Aldo Edmond Hysaj Gasionere 4,456,850
975 Dorina Nesim Kurti Gasionere 4,456,850
976 Vojsava Simo Konomi Gasionere 4,456,850
977 Sefer Pëllumb Loçka Gasionere 4,456,850
978 Fation Ferik Zane Gasionere 4,456,850
979 Besmir Ndriçim Hysa Gasionere 4,456,850
980 Ardmir Frrok Doda Gasionere 4,456,850
981 Xhiljola Valter Alinj 1+1 5,348,220
982 Elio Mevlan Alikaj Gasionere 4,456,850
983 Elisa Vasil Mariani Gasionere 4,456,850
984 Rudi Vasil Bimbari Gasionere 4,456,850
985 Klodiana Ismail Elmasi Gasionere 4,456,850
986 Ervin Vangjel Qirjako Gasionere 4,456,850
987 Edlira Bashkim Xhemali Gasionere 4,456,850
988 Denada Shpetim Miraka Gasionere 4,456,850
989 Alba Gjergji Vodo Gasionere 4,456,850
990 Enid Pullumb Luçaj Gasionere 4,456,850
991 Armelinda Sami Bali Gasionere 4,456,850
992 Alda Embro Zholi Gasionere 4,456,850
993 Melania Arben Keçi Gasionere 4,456,850
994 Nertila Perparim Mitaj Gasionere 4,456,850
995 Ergys Sotiraq Sheqi Gasionere 4,456,850
996 Zado Riza Hoxha Gasionere 4,456,850
997 Eglantina Llambi Dhana Gasionere 4,456,850
998 Kristi Albert Gusho Gasionere 4,456,850
999 Gertian Bujar Bajraktari Gasionere 4,456,850
1000 Edlira Shuaip Zoto Gasionere 4,456,850
1001 Kolin Vlash Laska Gasionere 4,456,850
1002 Esmiralda Gëzim Gorovelli Gasionere 4,456,850
1003 Nertil Petrit Dushku Gasionere 4,456,850
1004 Ritano Artur Nano Gasionere 4,456,850
1005 Suada Zhehad Hawa Gasionere 4,456,850
1006 Besnik Kirovë Rugji Gasionere 4,456,850
1007 Ardita Xhevat Nerguti Gasionere 4,456,850
1008 Mirela Gezim Zaçe Gasionere 4,456,850
1009 Denardo Gëzim Sinanaj Gasionere 4,456,850
1010 Jorxhilda Pandi Nani Gasionere 4,456,850
1011 Anila Dhimitër Panajoti Gasionere 4,456,850
1012 Besmira Bexhet Nuredini Gasionere 4,456,850
1013 Elisabeta Jorgji Çarçiu Gasionere 4,456,850
1014 Aurora Hajdar Cekani Gasionere 4,456,850
1015 Jenisa Agim Habibi Gasionere 4,456,850
1016 Angjelo Kujtim Mezini Gasionere 4,456,850
1017 Adela Vladimir Kila Gasionere 4,456,850
1018 Irma Kiu Paloli Gasionere 4,456,850
1019 Martin Petrit Beqiraj Gasionere 4,456,850
1020 Genti Agron Haderaj Gasionere 4,456,850
1021 Arbër Fatos Bedaj Gasionere 4,456,850
1022 Erion Servet Azizolli Gasionere 4,456,850
1023 Kreshnik Rrahman Hallaçi Gasionere 4,456,850
1024 Elona Hasan Mulgeci Gasionere 4,456,850
1025 Aurel Ajet Celibashi Gasionere 4,456,850
1026 Lirela Kastriot Çiçi Gasionere 4,456,850
1027 Vjonis Nikoll Dedja Gasionere 4,456,850
1028 Megi Bujar Hodo Gasionere 4,456,850
1029 Zamir Fatmir Palushi Gasionere 4,456,850
1030 Nensi Vasil Mitre Gasionere 4,456,850
1031 Amaraldo Gribos Liçaj Gasionere 4,456,850
1032 Silver Bep Gargjola Gasionere 4,456,850
1033 Dorian Ramadan Shehu Gasionere 4,456,850
1034 Bruno Petraq Puli 1+1 5,348,220
1035 Albert Veledin Merdanaj Gasionere 4,456,850
1036 Areta Virjon Hysaj Gasionere 4,456,850
1037 Devis Bujar Kokoli 1+1 5,348,220
1038 Krenar Zenel Guçe Gasionere 4,456,850
1039 Liridon Petrit Cala 1+1 5,348,220
1040 Laert Ilia Vasili Gasionere 4,456,850
1041 Luljeta Rako Bitri Gasionere 4,456,850
1042 Arjan Jonus Hodo Gasionere 4,456,850
1043 Blerta Bujar Çekiçi Gasionere 4,456,850
1044 Fjoralba Fatmir Jahupi Gasionere 4,456,850
1045 Amarildo Refik Ymeri Gasionere 4,456,850
1046 Alba Alfred Jani Gasionere 4,456,850
1047 Endri Vait Musta Gasionere 4,456,850
1048 Mia Valter Koka Gasionere 4,456,850
1049 Manuela Shkëlqim Çuko Gasionere 4,456,850
1050 Lorenc Bardhyl Golemi Gasionere 4,456,850
1051 Bruno Sako Koçi Gasionere 4,456,850
1052 Mariel Kolec Frroku Gasionere 4,456,850
1053 Silvana Asllan Bylyku Gasionere 4,456,850
1054 Desantila Mersin Muja Gasionere 4,456,850
1055 Gëzim Rasim Shehu Gasionere 4,456,850
1056 Blerina Xhemal Kazaferi Gasionere 4,456,850
1057 Elda Rexhep Çuka Gasionere 4,456,850
1058 Renaldo Kthim Gaçe Gasionere 4,456,850
1059 Dorjan Thanas Zhaka Gasionere 4,456,850
1060 Elisa Nazmi Çela Gasionere 4,456,850
1061 Anisa Pavli Dhimitri Gasionere 4,456,850
1062 Klodian Agim Shevroja Gasionere 4,456,850
1063 Artida Gramoz Hysenaj 1+1 5,348,220
1064 Edona Fahri Kraja Gasionere 4,456,850
1065 Alma Halit Piro Gasionere 4,456,850
1066 Alda Besnik Qira Gasionere 4,456,850
1067 Gjergji Hisen Tola Gasionere 4,456,850
1068 Markeljana Astrit Hamzallari Gasionere 4,456,850
1069 Ermelinda Fadil Shkurti 1+1 5,348,220
1070 Andi Fari Deshati Gasionere 4,456,850
1071 Enxhi Ali Koni Gasionere 4,456,850
1072 Klaudio Edmond Peqini 1+1 5,348,220
1073 Ledia Kujtim Sulaj 1+1 5,348,220
1074 Artela Veli Gojka Gasionere 4,456,850
1075 Ina Agim Toro Gasionere 4,456,850
1076 Denisa Vladimir Ymeraj Gasionere 4,456,850
1077 Eranda Mondi Likaj Gasionere 4,456,850
1078 Griselda Vait Musta Gasionere 4,456,850
1079 Elisian Nevrus Bici Gasionere 4,456,850
1080 Matilda Dashamir Idrizaj Gasionere 4,456,850
1081 Lenada Namik Muho Gasionere 4,456,850
1082 Enejda Gëzim Zere Gasionere 4,456,850
1083 Jetmir Valier Lubonja Gasionere 4,456,850
1084 Lediona dashamir Kamberi Gasionere 4,456,850
1085 Elgerta Barjam Zaimi Gasionere 4,456,850
1086 Erlis Bilbil Hereni Gasionere 4,456,850
1087 Marsida Sotir Lena Gasionere 4,456,850
1088 Spartak Ndue Kuçaj Gasionere 4,456,850
1089 Bard Hektor Shyti Gasionere 4,456,850
1090 Mateos Llazar Gjini 1+1 5,348,220
1091 Henri Astrit Mërtiraj 1+1 5,348,220
1092 Ervis Shyqyri Gjoshi 1+1 5,348,220
1093 Aldo Fatmir Dafku 1+1 5,348,220
1094 Marsida Hakil Gjoni 1+1 5,348,220
1095 Eugena Hamit Dellani 1+1 5,348,220
1096 Klodjan Shahip Xhika 1+1 5,348,220
1097 Ambra Ilia Caushaj 1+1 5,348,220
1098 Eniada Rrustem Preçi 2+1 7,130,960
1099 Rigest Kastriot Lusha 2+1 7,130,960
1100 Maksim Sotir Bogdani 1+1 5,348,220
1101 Alma Nazif Alcani Gasionere 4,456,850
1102 Erjon Gaqo Busho 1+1 5,348,220
1103 Alda Kadri Demneri 1+1 5,348,220
1104 Tonin Zef Ndoci 1+1 5,348,220
5,934,741,460