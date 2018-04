LGBT nesër në Kuvend, deputeti i PD sulmon Lu dhe Vlahutin: Kush ka hall b… të shkojë në festë

Pas njoftimit të bërë ditën e sotme nga Kuvendi se do të zhvillohet një aktivitet nga Forumi i Shoqërisë Civile për personat LGBTI ka ardhur edhe reagimi i deputetit demokrat Myslim Murrizi.

Në një postim në rrjetin social “facebook” Murrizi ka ironizuar praninë e ambasadorit amerikan Donald Lu dhe ambasadores së Bashkimit Europian Romana Vlahutin.

“Nesër Donaldi dhe Romana në ‘festë” do të jenë në kryesinë e Kuvendit shumë të “gëzuar” me LGBQ”, shkruan Murrizi.

Postimi i plotë:





SOT QYTETARET NE PROTESTE

NESER DONALDI DHE ROMANA NE “ FESTE”.

Do te jene ne kryesine e Kuvendit shume te “ gezuar” me LGBQ.

Edhe kete “ FESTE” e organizon dhe paguan SORROSI, prandaj kush eshte “ puntore” i Xhorxhit dhe “ GUXIMTARE QEJFLI” mos te mungoj.

KUSH KA HALL KOKE

TE DALI NE. PROTESTE.

KUSH KA HALL BYTHE

TE SHKOJE NESER NE “ FESTE”

Kryesia e kuvendit hapet neser qysh ne oren 10:00 per

“ hallexhinjt e BY….”