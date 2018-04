Ledri Vula do të fejohet?!…

Ledri Vula dhe jeta e tij private ngjall gjithmonë interes për fansat dhe ata që e pëlqejnë muzikën që bën këngëtari. Por si do të jetë ky vit për Ledrin? karrierën dhe jetën e tij personale?

Astrologia Meri Shehu e ftuar në emisionin “NIN” në “Klan Kosova” ka folur për horoskopin dhe të ardhmen e disa personazheve të njohur, midis të cilëve edhe Ledri Vula.





Meri ka thënë se sipas yjeve Ledri do të ketë një vit të suksesshmë në karrierën e tij, por edhe mund të fejohet. Pasi ja tha dhe horoskopi, në qoftë se Ledri e ka një gjë të tillë në planet e tij me siguri do na e zbulojë shumë shpejt.