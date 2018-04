Largimi i tij në SHBA bëri bujë, Saraçi rikthehet pas 8 muajsh

Shpëtim Saraçi ishte ndër kompozitorët e parë shqiptarë që arriti të sillte një frymë të re emancipimi në muzikë pas viteve ’90. Pas një karriere të gjatë e të suksesshme, në gusht të vitit të kaluar kompozitori vendosi të largohej nga Shqipëria.

“Di që edhe pse punova me shpirt e pasion për rreth 30 vite në Shqipëri, prapë se prapë përfundova duke mbrojtur të drejtën time nëpër gjyqe”, – është shprehur Saraçi pas largimit të tij. Por ai ka thënë se nuk mund të mos respektojë vendin dhe shqiptarët e ndoshta kjo ka qenë një ndër arsyet që e ka shtyrë për t’u rikthyer pas 8 muajsh në Shqipëri.





Ditën e djeshme kompozitori i shquar shqiptar është fotografuar nga revistawho.com në rrugët e Tiranës. Ai është shfaqur përkrah kompozitorit dhe dirigjentit të njohur, Alfred Kaçinari.

Saraçi dhe Kaçinari kanë punuar së bashku në RTSH, por pas shkrirjes së departamentit rrugët e tyre u ndanë. Tashmë nuk dihet nëse ky rikthim i Saraçit dhe takimi me Kaçinarin është thjesht një takim miqësor apo një bashkëpunim i ri, prandaj na duhet të shohim ditët në vijim se çfarë do të ndodhë me qëndrimin e kompozitorit në Shqipëri.