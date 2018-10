“Lamtumirë” 1 dhe 2 cent

Monedhat 1 dhe 2 cent nuk do të prodhohen më në Itali duke filluar nga viti i ardhshëm, kur do të jetë e nevojshme edhe për të rrumbullakosur çmimet në një shumë prej 5 cent më afër, me tejkalim ose me vonesë. Përmasat janë më pak të rëndësishme në këtë rast, por po fillojnë alarmet e para.

Sipas Vincenzo Donvito, president i ADUC (Shoqata për të Drejtat e Përdoruesve dhe Konsumatorëve), grumbullimi i tepërt në tregtinë me pakicë mund të gjenerojë më shumë rreziqe. “Nëse në vitin 2016 familjet italiane shpenzuan pothuajse 11.5 miliardë euro për shpenzimet totale të ushqimit, duke filluar nga një rritje mesatare prej 0.2% e çmimeve të shkaktuar nga grumbullimi, rezulton se të njëjtat shpenzime mund të rriten rreth 23 milionë në vit”. Një shumë që është e barabartë me kursimet e marra nga shteti pa përfshirë monedhat prej 1 dhe 2 cent.







Shtrohet pyetja: A është e vlefshme të ndalosh prodhimin e tyre?

Përdorimi i parasë elektronike i lejon konsumatorët të paguajnë saktësisht, duke e shmangur kështu rrezikun e rrumbullakimit të gabuar. Por zakonisht transaksionet bëhen në para të gatshme. Kjo rezistencë ndaj inovacionit financiar dhe digjital rrezikon të bëhet pengesë për një kërcim cilësor edhe në aspektin e transparencës dhe mbrojtjes së konsumatorit. Një gjë është e sigurt: Nga 1 janari 2019, Italia nuk do të prodhojë më monedhat e vogla, të cilat do të vazhdojnë të qarkullojnë deri në shterimin e tyre, kështu që ata do të mbajnë deri në fund vlerën e tyre ligjore.

Vendimi lidhet me koston e tepruar të prodhimit, menaxhimit dhe shpërndarjes së monedhave prej 1 dhe 2 cent. Tani për tani është vetëm një pezullim. Sipas të dhënave të institucioneve përkatëse, rreth 10 milionë euro janë shpenzuar çdo vit (pa TVSH) për 350 milion nga këto monedha.