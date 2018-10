Gjiganti i shitjeve “online”, “Amazon” po rrit pagat për qindra e mijëra punonjës në SHBA dhe Britaninë e Madhe.

Punonjësi amerikan më pak i paguar i “Amazon” do të marrë 15 dollarë në orë. Në Britaninë e Madhe, paga minimale do të rritet nga 8.2 paund ora në Londër në 10.5 paund, ndërsa jashtë Londrës rritja do të jetë nga 8 në 9.5 paund.







Nga lëvizja do të përfitojnë 250 mijë punonjës në SHBA, 17 mijë në Britaninë e Madhe dhe dhjetëra e mijëra punonjës sezonalë.

“Amazon” është një nga kompanitë më të mëdha në botë, me vlerë rreth 1 trilion dollarë. Sidoqoftë, ajo është kritikuar nga shumëkush, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump, për sasinë e taksave që paguan.

Kompania është kritikuar edhe për praktikat e saj të punësimit, me ankesa për kushtet e punës në ambientet e saj. Themeluesi i “Amazon”, Jeff Bezos është njeriu më i pasur i globit, me një pasuri që vlerësohet se shkon në rreth 165 miliardë dollarë.

“Ne dëgjuam kritikat, u menduam shumë për atë që do të bënim dhe vendosëm se duam të kryesojmë”,- tha ai.

“Jemi të gëzuar për këtë ndryshim dhe inkurajojmë konkurrentët tanë dhe punëdhënës të tjerë të mëdhenj të na bashkohen”.

Pagat e reja do të hyjnë në fuqi nga 1 nëntori dhe do të jenë të aplikueshme për të gjithë stafin, me kohë të plotë apo të pjesshme, punonjës të përkohshëm apo sezonalë.

Paga aktuale minimale e punonjësve të “Amazon” në Britani është 8 paund ora, ndërsa në SHBA 11 dollarë në orë.

Kjo koinçidon me një lëvizje mbaramerikane të sindikatave për rritjen e pagave në një minimum prej 15 dollarësh në orë. Shitës të tjerë rivalë të “Amazon” i kanë rritur po ashtu pagat.