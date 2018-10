Laçi pa frena, Kastrioti del pa pikë dhe nga Durrësi

Laçi dhe rezultatet pozitive në këtë sezon janë një binom i pandashëm, me kurbinasit që kanë regjistruar takimin e 8-të ka humbje në këtë sezon të Kategorisë Superiore, pasi kanë marrë pikë të plota nga transferta e “Selman Stërmasin” ndaj Tiranës me rezultatin 1-0. Goli i vetëm i takimit mban firmën e Edison Xhixha, me mesfushorin që shënoi një gol mjaft të bukur kur po kronometrohej minuta e 50-të.

Me këtë fitore Laçi mbetet e pathyeshme në kampionat, duke regjistruar 4 fitore dhe 4 barazime, dhe ngjitet momentalisht në vendin e 3-të me 16 pikë, ndërsa Tirana i rikthehet rezultateve negative. Kjo është humbja e katërt në 8 javë kampionat. Bardheblutë mbajnë vendin e 7-të me 8 pikë. Një disfatë që zhyt në krizë Tiranën e Ze Marias, me teknikun brazilian që mund të rrëzikojë shkarkimin.







Ndërkohë Kastrioti nuk ka mundur të marrë pikë as nga transferta e Durrësit, me krutanët që janë dorëzuar përballë Teutës, me rezultatin 2-0. Dopieta e Amadu i dha 3 pikë mjaft të rëndësishme bregdetarëve që regjistrojnë fitoren e tretë në kampionat dhe mbajnë pozitën e 6-të me 11 pikë, ndërsa kriza e Kastriotit thellohet akoma më tej, pasi kjo është humbja e 6-të në 8 javë, dhe pozicionohet e fundit me vetëm katër pikë.