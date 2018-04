Kush paguan më shumë taksa në Europë?

Mesatarja e një punonjësi në vendet më të pasura të botës paguan afër një të katërtën e pagës së tij për kontribute tatimore dhe shoqërore, sipas raportit të fundit të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim.

Taksapaguesit në Belgjikë mbajnë vendin e parë me barrën më të rëndë, me 40.5%, me Danimarkën dhe Gjermaninë me mbi 35%, thuhet në këtë raport.