Kush është fëmija sekret i Donald Trump? Komediani Trevor Noah është i sigurt se …

“Çdo javë duket se zbulojmë se dikush ka marrë para për të mbyllur gojën rreth tradhtive të Donald Trump-it”, ka thënë drejtuesi i Daily Show . “Në këtë punë duket se vegla e tij ka ekonominë vetjake…një penis të brendshëm bruto.”

A ka dhuratë më të madhe për një komedian të orëve të vona të natës se një president me një fëmijë sekret të mundshëm? Ka mundësi se është një shansi i mirë, pavarësisht se çfarë do të dalë javën që vjen. Për tani komediani është mëse i lumtur të merret me pretendimin me gjasë të rremë por argëtues se Donald Trump dikur ka pasur një marrëdhënie jashtë martese me pastruesen e shtëpisë që ka rezultuar me një fëmijë. “Vë bast që të gjithë ata që nuk e njohin të atin tani i ka zënë paniku”, thotë Noah.





Pretendimi erdhi nga ish-portieri i Trump Dino Sajudin, i cili i pohoi CNN-it të enjten se kishte bërë marrëveshje me The National Enquirer— që raportohet se ka blerë dhe varrosur historinë — dhe se ndërsa punonte në Trump World Tower, ai ishte “udhëzuar të mos kritikonte ish-pastruesen e Trump për shkak të një marrëdhënie që kish pasur me presidentin Trump e që kishte prodhuar një fëmijë/”

Një problem me këtë pretendim? Trump thuhet se është babai i një vajze, jo një djali.

Tek The Late Shoë, Stephen Colbert ishte shumë i shqetësuar sesi presidenti mund të fshihte një fëmijë për të teorizuar se kush mund të ishte ai fëmijë. “Presidentit duhet t’i vijë turp nga ky skandal”, ka thënë komediani “duke marrë parasysh fëmijët që dëshiron t’i pretendojë të tijët. Tani ekziston një pastruese për të cilën ndihem më keq se ajo në hotelin rus”, ka përfunduar komediani