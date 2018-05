Kush është Ermali dhe ‘Toto qorri’ në audiopërgjimin e Agron Xhafajt?

“Ne videopergjim përmendet një Ermali, Ermali, mua më thanë që ku është shef policie, por s’jam i sigurte, duhet ta konfirmoje Klodiana Lala”.

Keshtu tha sot ne emisionin “Studio e Hapur” analisti Fatos Lubonja, teksa gazetarja Klodiana Lala tha se nuk kishte dijeni per kete emer, por qe shefa policie te quajtur Ermal ka pasur por kane sherbyer ne Lezhe dhe Tirane.







“Ka pasur në Lezhë në fakt shefa policie me emrin Ermali, por nga cfarë kam verifikuar personi qe permendet me një nofkë aty konfimoj që bëhet fjalë për lokalin e një biznesmeni të njohur në lzonen e Lungomares ku është bërë dhe përgjimi që me rezulton pa precedentë penale, pavaresisht pasurise qe ka.

Ermalin s’ka një isntitucion të më thotë kush është ky person konkret.

Sa i përket Ermalit shef policie ka qenë në zonën e Lezhës në fakt, ka shërbyer edhe në Tiranë, por nuk e di nese kane sherbyer per periudha te shkurtra edhe ne Vlore.

Do duhej që Xhafaj të kishte dhënë tani dorëheqjen, për ta lënë prokurorinë të hetojë.

Mua nuk më rezulton që oficerë të policise gjyqësore të shkojnë te PD për të bërë sekuestrimin e videokasetës”.