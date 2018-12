Kurikula e re/ Pedagogia i ankohet Ramës: Hoqët lëndë me rëndësi

Kryeministri Edi Rama vijon me takimet e tij me studentët për të dialoguar me ta lidhur me problematikat që kanë shtruar.

Sot ai është i pranishëm në Universitetin Politeknik të Tiranës, me studentë të Arkitekturës dhe Urbanistikës.







Një prej profesoreshave që merrnin pjesë në takim tha se nuk ishte dakord me faktin që vizatimi teknik është hequr nga kurrikulat e arsimimit.

Ajo tha se vijnë studentë në Universitet që nuk dinë të mbajnë vizoren por jo për faj të tyre.

“Vijnë studentët dhe nuk mbajnë dot dy vizore në tavolinë dhe jo për faj të tyre, se kanë mësuar vizatim teknik në fund. Një qytetar normal duhet të dijë të vizatojë të paktën apartamentin e tij,” tha profesoresha./BW/