Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, gjatë fjalës së tij për nisjen e Maratonës së Tiranës, ka treguar se nuk do të jetë vetë pjesmarrës në garë. Ai shprehet se i duhet të shkojë pranë bashkëshortes së tij në martenitet pasi siç dihet një ditë më parë ajo solli në jetë djalin e tyre.

“Shumë më kanë pyetur nëse do marr pjesë në maratonë. Edhe unë do marr pjesë në maratonë, vetëm se do vrapoj për në maternitet meqë u bëra me djalë. Herën tjetër do kthehem dyfish në garë”- tha Veliaj.







Kureshtja e të gjithëve për emrin e djalit të tyre Veliaj tha: “Këtë do ta them pas pak se dua ta konsultoj edhe mamanë. Por e sigurt që do të jetë një emër shqiptar, por edhe tirons madje”./MAPO.AL/