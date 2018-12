Kurative dhe speciale, ja magjia e vajit të bajames së ëmbël…

if (!window.Mas){

Vaji i bajames së ëmbël është një nga vajrat më të kërkuar dhe më të përdorur në produktet kozmetike, në receta natyrale bukurie dhe për shëndetin.

Vaji i bajames së ëmbël është një hidratues i shkëlqyer. Ai rigjeneron çdo lloj lëkure, veçanërisht lëkurat e thata. Ai parandalon tharjen e lëkurës dhe njëkohësisht, lëkurat e thata i zbut dhe i hidraton. Gjithashtu vaji i bajames së ëmbël përmban vitaminë E, e cila është një nga antioksidantët më të fuqishëm.







Vaji i bajames së ëmbël është veçanërisht i pasur me proteina, dhe mund të sigurojë aminoacidet e nevojshme për formimin e kolagjenit.

Ai rekomandohet të përdorët në çdo pjesë të fytyrës, në zonën e syve, madje edhe për heqjen e makiazhit.

Rekomandohet për lëkurat e thata, të ashpra dhe pa shkëlqim, gjatë stinës së ftohtë, të përdoret rregullisht vaj i bajames së ëmbël. Ky trajtim do të eliminojë plotësisht problemet me tharjen dhe lëkura do të rigjenerohet tërësisht.