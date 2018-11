Kura të shpejta natyrale – Kundër humbjes së ndjenjave…

Rënia e papritur e nivelit të oksigjenit në tru, shkakton një humbje të përkohshme të vetëdijes ose siç e njohim të fikëtit.

Njerëzit mund të humbasin ndjenjat edhe si pasojë e një ekzaltimi të menjëhershëm, stresit, shokut, mungesës së ushqimit, dhimbjes, rënies së sheqerit apo atakut në zemër.







Humbja e ndjenjave mund të ndodhë edhe si pasojë e përdorimit të medikamenteve kundër tensionit të lartë të gjakut.

Ky problem paraprihet nga humbja e shikimit, marramendje, të vjella e të tjera.

Në këtë artikull të AgroWeb.org do të mësoni 6 kura natyrale që shmangin humbjen e ndjenjave.

Hapi më i rëndësishëm në parandalimin e këtij problemi është rritja e nivelit të oksigjenit në organizëm.

Nëse njeriu juaj i afërt ka humbur ndjenjat, shtrijeni atë në një sipërfaqe të sheshtë me këmbët pak të ngritura.

Në këtë mënyrë sigurohet furnizimi i trurit me oksigjen dhe ‘zgjimi’ i shpejtë. Në të njëjtën kohë, përpiquni të zbërtheni rrobat e ngushta që vështirësojnë frymëmarrjen,

Xhenxhefili

Xhenxhefili është një zhardhok që shërben për të përmendur njeriun që ka pësuar humbje ndjenjash.

Duke e grirë bashkë me piperin e zi, xhenxhefilin pluhur mund ta vendosni pranë flegrave të hundës për të përshpejtuar ardhjen në formë të pacientit.

Një person të cilit i ka rënë të fikët, duhet të pijë një filxhan me çaj xhenxhefili për të përmirësuar qarkullimin e gjakut.

Vaji i Nenexhikut

Mentja është efikase në qetësimin e nervave të tensionuara. Aroma freskuese e këtij vaji arrin të stimulojë menjëherë trurin.

Hidhni tre pika të këtij vaji në një shami dhe mbajeni atë pranë flegrave të hundës të personit të cilit i ka rënë të fikët. Ai ose ajo do të zgjohet menjëherë.

Qepa

Prijeni një qepë në gjysmë dhe njërën copë mbajeni pranë rrugëve të frymëmarrjes së personit që ka humbur ndjenjat.

Aroma e fortë e qepës, aktivizon nervat e trurit dhe ndihmon personin të rimëkëmbet.

Çaji i Borzilokut

Njerëzit që humbasin ndjenjat shpesh, duhet të përdorin çajin e borzilokut. Mjaftojnë tre lugë gjelle me gjethe të freskëta borziloku dhe ujë.

Ziejini së bashku për 15-20 minuta.

Përdoreni çajin disa herë gjatë ditës për të shmangur këto probleme.

Borziloku stimulon nervat dhe mbron trurin nga humbja e vetëdijes.

Uthulla e Verës Së Bardhë

Zieni tre gota me uthull vere dhe shtoni 2 lugë gjelle me mente dhe rozmarinë.

Kullojeni lëngun dhe pijeni për të parandaluar humbjen e ndjenjave.

Aroma e lëngut është qetësuese për nervat.

Uthulla e Mollës

Përzieni dy lugë gjelle me mjaltë me dy lugë gjelle me uthull molle. Shtoni 230 ml ujë dhe pijeni herë pas here.

Ky lëng pastron rrugët e frymëmarrjes dhe parandalon të fikëtin.

Shmangni Stresin

I fikëti shpesh ndodh të paraprihet nga një ndjenjë dobësie, marramendje dhe të përziera.

Shumë njerëz thonë se u erren sytë përpara se të humbasin ndjenjat.

Nëse ndieni se do të humbisni ndjenjat shpejt, përpiquni të qëndroni ulur me këmbët e mbledhura pranë kraharorit.

Mbajeni kokën pranë këmbëve dhe merrni frymë me hundë dhe nxirreni nga goja.

Sytë mbajini mbyllur.

Kur ndjesia të ketë ikur, hapini sytë dhe çohuni ngadalë. Konsumoni drithëra, ose diçka të ëmbël. Pini ujë dhe shpëlajeni fytyrën me ujë të ftohtë.

Shtrihuni në shtrat deri sa të ndiheni mirë.

E fundit por jo nga rëndësia, është që të shmangni situatat stresuese./AgroWeb.org/