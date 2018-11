“Kompromis me krimin nuk mund të bëjmë”, tha kryetari i opozites, Lulzim Basha gjatë një takimi të zhvilluar në Berat.

Sipas tij, kthim ne kuvend me politikanë të lidhur me krimin nuk ka e nuk do të ketë.







Kryetari i PD-së shtoi se nuk ka për të pasur zgjidhje politike pa ndëshkimin e krimit politik.

Tre janë shtyllat ku do të fokusohet PD; Pastrimi i politikës nga krimi; 2) dekriminalizimi i zgjedhjeve; 3) platforma kundër korrupsionit dhe oligarkisë.