Kupa e Botës/ Publikohen formacionet zyrtare të Rusi-Kroaci, nuk ia del Dzagoev

Kush do të sfidojë Anglinë në gjysmëfinalen e Kupës së Botës? Është kjo dilema e mbrëmjes së sotme, me vendin pritës Rusinë që do të tentoj të shkruaj historinë kundër Kroacisë në Soçi.

Rusia, e cilësuar si skuadra më e dobët e këtij turneu ka arritur të bëj mirë, duke eliminuar skuadra si Arabia Saudite, Egjipti dhe çështë më e rëndësishmja, Spanjën.







Nga ana tjetër, Kroacia kishte nevojë që të ekzekutoheshin penalltitë për të vendosur fituesin kundër Danimarkës.

Ballkanasit kanë qenë një nga skuadrat më mbresëlënëse të turneut dhe tani janë vetëm dy ndeshje nga finalja e parë e Kupës së Botës.

Ndërkohë dy teknikët kanë bërë zyrtare dhe lojtarët që do hedhin në fushë.

Formacionet zyrtare: