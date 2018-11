Kunati i Kostandin Kacifas, Vangjel Saqelaraqis, mbrëmjen e së premtes ishte i pari anëtar i familjes që u prononcua për mediet shqiptare.

Ai tha se familja kërkon të marrë trupin e të ndjerit për ta varrosur, ndërsa Prokuroria nuk ka thënë as “po” dhe as “jo”, e ende nuk po marrin asnjë përgjigje.







Saqelaraqis, që njihet edhe si një prej miqve të ngushtë të Kaçifas, tha se familja nuk dëshiron më tepër zvarritje, ndërsa ishte shumë kritik ndaj të dyja qeverive, që po e përdorin këtë ngjarje për motive politike.

“Siç na ishte kërkuar, shkuam në Tiranë të takojmë prokurorin, bashkë me avokatin tonë për këtë çështje, por prokurori priti vetëm xha Janin, pa praninë e avokatit, dhe e pyeti për më shumë se 3 orë. Kjo çështje ka ngecur, nuk e dimë përse. Ne kërkuam të marrim Kostandinin për ta varrosur, por nuk na e dhanë trupin. Unë dua t’i drejtohem kryeministrit tonë Tsipras dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama të merren vesh mes tyre për ta zgjidhur çështjen. Nëse të duash flamurin, të flasësh gjuhën tënde dhe të besh kryqin është ekstremizëm, atëherë ne jemi ekstremistë, përfshi edhe mua, të dashur vëllezër. Këta që rrinë në karrige dhe marrin vendime për ne nuk janë ekstremistë? Ne duam të varrosim të vdekurin tonë. Nuk jam dakord, as unë, as familja, me ata që thonë se do të vijnë në turma me flamuj, protesta e tambure. Nuk i donte këto gjëra Kostandini. Politika duhet të marrë masa që gjëra të tilla mos përsëriten”, tha Vangjel Saqelaraqis.

Familja duket se nuk ngre pretendime të tjera mbi ekspertizën mjekoligjore të viktimës. Ata tani kërkojnë trupin për të kryer ceremoninë mortore.