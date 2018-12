Kujdesi: Diabeti tip 2 i kthyeshëm, flet dietologia Blerina Bombaj

Një rritje e vazhdueshme e yndyrave në gjak, është e dëmshme për këto qeliza. Por jo çdo lloj yndyre, ato të ngurtat kryesisht dhe kolesteroli. Që diabeti tip 2 mund të kthehet pas një reduktimi ekstrem të ushqimit, është e njohur prej pothuaj një shekulli.

Diabeti është një sëmundje që lidhet me funksionin e qelizave “beta” të pankreasit. Në diabetin tip 2, këto qeliza nuk prodhojnë mjaftueshëm insulinë, hormonin që rregullon sheqerin në gjakun tonë. Në momentin që ne diagnostikohemi me diabet, gjysma e qelizave beta të pankreasit mund të jenë shkatërruar. Nëse bëjmë një provë, vendosim qelizat beta në një epruvetë me dhjamë, ato do ta përpijnë atë dhe do vdesin. Një rritje e vazhdueshme e yndyrave në gjak, është e dëmshme për këto qeliza. Por jo çdo lloj yndyre, ato të ngurtat kryesisht dhe kolesteroli. Një efekt i tillë nuk shihet kur qelizat beta ekspozohen në vaj ulliri apo vaj avokadoje.







Pra, çfarë e shkakton diabetin? Një dietë hiperkalorike, e pasur në yndyra shtazore, me një predispozitë gjenetike. Por sigurisht, ashtu sikurse jo çdo duhanpirës pëson kancer të mushkërive, jo çdo person që ha shumë do të shfaqë diabet, dhe sikurse duhanpirja thuhet se shkakton kancer të mushkërive, edhe dietat hiperkalorike dhe me shumë yndyrë shtazore, thuhet të shkaktojnë diabet.

Që diabeti tip 2 mund të kthehet pas një reduktimi ekstrem të ushqimit, është e njohur prej pothuaj një shekulli. Fillimisht është vënë re nga një mjek francez, i cili konstatoi se glukoza u zhduk nga urina e pacientëve të tij në periudhën e mungesës së theksuar të ushqimit, gjatë luftës franko-prusiane. Kjo është provuar edhe në eksperimente: kur i lë njerëzit në grevë urie, mund të kthesh diabetin duke normalizuar sheqerin në gjak. Në një studim të publikuar në revistën “Diabetologjia” në 2011, është vërejtur se defektet e qelizave beta të pankreasit janë normalizuar në mungesë të menjëhershme të furnizimit me kalori. Diabetologët janë koshient për faktin se personat me diabet që shfaqin vullnet të hekurt për të ulur peshën e tepërt dhe për të mbajtur regjim strikt, mund të normalizojnë metabolizmin e sheqerit. Është detyrë e mjekëve të evidentojnë këtë kategori njerëzish, të cilët janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të hequr qafe diabetin. Këta janë njerëzit e motivuar për shëndetin. Janë këta pacientë ata që mund të trajtohen vetëm me këshillim për të ulur 20% të peshës së tyre me një probabilitet të lartë për të shpëtuar nga kjo sëmundje. Në të kundërt, kur personat e prekur nuk janë të motivuar dhe të gatshëm për ndryshime në regjimin e tyre, mjekët duhet të fillojnë terapinë normale me ilaçe. Fatkeqësisht, terapia mjekësore e diabetit mund të përkeqësojë peshën trupore, duke shkaktuar një cikël vicioz me rezultat obezitetin.

A nuk ka një mënyrë më të mirë për ta zgjidhur?

Në vend që të hyni në grevë urie, po sikur të ushqeheni më mirë? Një dietë që thekson gjithë perimet jeshile, perimet pa amidon, si: speca, presh, qepë, domate, kërpudha, lakër dhe lulelakër në sasi pa limit, fasule, fruta të thatë dhe fara, drithëra integrale, 90% bimorë.

Regjimi që normalizon sheqerin në gjak:

1 sallatë e madhe në ditë, të paktën 500gr perime të freskëta, të pagatuara

1 supë me fasule dhe perime

Një dorë fara dhe fruta të thatë

3-4 fruta në ditë, në mes vakteve

1 racion të bollshëm perime të ziera, me kërpudha, qepë ose perime të tjera pa amidon

Vetëm 1 racion perime me amidon ose drithëra: kungull të verdhë, oriz të egër, tërshërë, kuinoa, hikërror

Evitimi i çdo yndyre përveç vajit të ullirit, evitimi i ëmbëlsirave dhe çdo produkti me miell të bardhë

Kufizimi i produkteve shtazore në më pak se 350gr /jave, përfshirë edhe peshkun.

Studimi

13 pacientë me diabet që ndoqën një dietë të tillë për 6 muaj, patën një rezultat mbresëlënës në treguesin më të mirë të kontrollit të diabetit – hemoglobinën e glukozuar, e cila duhet të jetë nën 7%. Pacientët kishin rreth 7 vite me diabet. Më pas ata filluan një dietë si kjo që përshkruam, në muajin e 4-t, të gjithë e ulën hemoglobinën e glukozuar poshtë 7-s! Pas 7 muajsh, ata arritën shifrën normale të 5,8% që tregon një person pa diabet. Edhe pse, ky studim ishte pilot, pa një grup kontrolli, pak pjesëmarrës, një studim retrospektiv i cili hyn në studimet e dobëta, magnituda e rezultatit të kësaj diete, e cila është quajtur – Dieta e Lartë në Dendësi Ushqyese, tregon se ky regjim ushqimor mundet vërtet të jetë shumë efektiv për disa pacientë.

Të dhënat e reja

Vetëm pak muaj më parë, revista mjekësore “The Lancet” ka publikuar të dhënat e para të studimit DiRect (Diabetes Remission Diet Clinical Trial), i cili vlerësoi efektin e regjimit ushqimor në kthimin e Diabetit Tip 2, të cilat vijnë nga 306 pacientë të ndjekur në 44 qendra shëndetësore në Angli dhe Skoci. Këto të dhëna konfirmojnë rezultatet entuziaste të sipërpërmendura. Dieta dhe rënia në peshë, mund të bëjnë shumë më tepër se sa është menduar deri më sot, pa asnjë efekt anësor.

Pirja e duhanit

Pirja e duhanit zmadhon rrezikun nga sëmundjet kardiovaskulare (mos të theksojmë edhe rrezikun e kancerit). Nëse ndaloni pirjen e duhanit, ju zvogëloni shanset që të merrni sulm në zemër për 50%.

Menaxhimi i diabetit

Aktiviteti fizik për çdo ditë zvogëlon glukozën në gjak, tensionin e gjakut, kolesterolin dhe ndihmon në humbjen e peshës.

Çdo ditë ecni së paku gjysmë ore ose merruni me sport 2- 3 herë në javë. Mbani mend se puna e përditshme në shtëpi nuk është mjaft, pa marrë parasysh sa e vështirë është.

Për të ruajtur enët e gjakut sa më të shëndetshme, duhet të hani ushqim të shëndoshë dhe rregullisht të merreni me aktivitet fizik. Medikamentet mund të ndihmojnë, por nuk mjaftojnë.

Diabeti mund të shkaktojë probleme në shputa. Ngushtimi i enëve të gjakut, si edhe dëmtimi i nervave, luajnë rol në shfaqjen e dëmtimeve ose infeksioneve në shputë.

Nervat e dëmtuar i bëjnë shputat më pak të ndejshme. Nëse nuk ndiheni dhimbje, jo gjithmonë mund të vëreni një çarje të vogël, e cila mund të çojë deri në infeksion.

Diabeti mund të përkeqësojë qarkullimin e gjakut. Për këtë shkak infeksionet dhe plagët nuk shërohen lehtë. Atëherë është i nevojshëm kujdes i veçantë i shputave, për të parandaluar amputimin.

Asnjëherë mos shëtisni me këmbë të zbathur. Do të jetë e arsyeshme, nëse vishni çorape pambuku dhe këpucë të rehatshme që ju janë të sakta. Këpuca me takë të lartë mund të jetë katastrofë.

Burimi: Blerina Bombaj, dietologe klinike