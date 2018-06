Janë mbyllur dhe ndeshjet e fazës së fundit në grupin D, ku Argjentina dhe Kroacia kanë arritur nga një fitore shumë të rendësishme.

Po sot janë mbyllur dhe ndeshjet e fazës së fundit në grupin C, dhe renditja përfundimtare nxori Francën në krye të grupit të ndjekur më pas nga Danimarka.







Në ndeshjet e fazës së 1/8 Argjentinës i takon të ndeshet me Francën, në një përballje të frikshme, ndërsa Kroacia do të ketë një short më të lehtë pasi do ndeshet me Danimarkën.