“Ku shkojmë? Ose reflektohet sot ose nesër do të jetë shumë vonë”

Petrit Vasili kreu i grupit parlemantar të LSI ka reaguar në një status në Facebook për situatën politike dhe ekonomike ku ndodhet Shqipëria sot.

Kaos ekonomik dhe shkatërrimtar, koncesionet dhe pastrmi i paras kanë zabtuar ekonominë, bisneset shqiptare investojnë milona euro jashtë vendit, dialogu politik është zëvendësuar nga qeveria me mekanizimin e shitblerjeve të votave, ka shtuar ndër të tjera Vasili.







Reagimi i plotë

Ku shkojme???

Shqiperia po perballet sot me destrukturimin institucional me te rende dhe me te rrezikshem te saj gjate gjithe pluralizmit.

Dekapitimi i sistemit te drejtesise,pa gjykate kushtetuese,pa gjykate te larte dhe pa ngritjen e qeverisjes se te gjyqesorit pa KLGJ,pa KLP,pa Inspektorin e larte te drejtesise dhe pa KED.

Kaosi ekonomik eshte shkaterrimtar,sepse nuk ka model ekonomik se ku shkon vendi,sepse koncesionet dhe pastrimi i parase kane zaptuar ekonomine,sepse borxhi publik eshte teresisht jashte kontrollit,sepse investimet e huaja mungojne teresisht,ku bisneset shqiptare investojne qindra milion euro jashte vendit dhe sepse bisnesi i vogel po shkon drejt asgjesimit.

Dialogu politik eshte zevendesuar nga qeveria me mekanizmin e shitblerjes se votave qofte ne zgjedhje qofte pas tyre.

Klima sociale e grabitjes se prones dhe e te drejtave baze te qytetareve eshte bere shperthyese.

Trafiqet dhe krimi i organizuar jane sot ato qe mbajne peng integrimin europian.

Emigracioni tragjik dhe largimi masiv i shqiptareve kane marre nje dimension te frikshem, qe ka tronditur edhe identitetin kombetar te vendit.

Sistemet sociale bazike si shendetesia dhe arsimi jane bere sot nje peshe qe po ja thyen shpatullat shqiptareve ne vend se te jene amortizatore te tyre dhe te ekonomise familjare te tyre.

E sotmja dhe e ardhmja e vendit jane me te rrezikuara dhe me te tronditura se kurre me pare.

Ku shkojme?

Moshapja e negociatave per anetaresim ne BE dhe shtyrja e tyre me nje barre kushtesh, qe reflektojne kaosin politiko shoqeror te vendit dhe ne nje moment ku paqartesia e vete Europes eshte me e madhe se kurre bejne qe pyetja: Ku shkojme?, te qendrohe si shpata e Demokleut mbi koken e cdo shqiptari.

Ku shkojme?

Sot i qarte eshte vetem qorrsokaku i erret qe kemi perballe.

Zgjidhjet 24 oreshe propagandistike te qeverise per te shtyre vetem disa dite dhe jave jane vetem thellimi pa kthim drejt skenareve akoma me te erret te nje shperthimi social shkaterrimtar te paevitueshem qe nuk do te kursente kerkend.

Ku shkojme?

Ose reflektohet sot ose neser do te jete shume shume vone.