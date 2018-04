Kryeparlamentari Ruçi me rregullore të hekurt, “rekordmeni” i përjashtimeve

Kur u zgjodh si Kryetar Kuvendi, kundrejt çdo pritshmërie, Gramoz Ruçi nuk siguroi vetëm votat e mazhorancës, por arriti të gjejë “mbështetje” edhe nga tre deputetë të PD-së, që nuk u zbulua kurrë se cilët ishin. Me 80 vota pro, Ruçi më 9 shtator të vitit të kaluar u betua se do të zbatonte me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet e vendit. Pa kaluar gjatë, “kushtetuta” kryesore u bë rregullorja e parlamentit. Së pari e kapi me orarin. Fiks në atë orë që lajmëronte më parë niste seanca dhe u deshën disa kohë që deputetët të mësoheshin edhe me orarin ekzakt. Por kaq nuk mjaftonte dhe nisi të shfletojë sërish rregulloren parlamentare, duke kaluar në pikën dy, jo pak të rëndësishme. Kohën që shpenzojnë diskutantët jashtë rregullores. I pamësuar me idenë e ndërprerjes së fjalës, pasi me marrëveshje “xhentëllmenësh” ish-kryeparlamentari Meta ia linte kohën Berishës pa limit, situata ndryshoi për liderin historik të së djathtës. Ai që e shkeli i pari minutazhin e së folurës, ishte ish-kryeministri Sali Berisha, por janë po aq “epike” fjalët e Ruçit: “Ulu zoti Berisha, koha përfundoi”… Një herë bie gongu që paralajmëron se minutave të diskutimit po i vjen fundi dhe më pas ndërpritet fjala nga kryetari Ruçi, pa asnjë kompromis…

Nëse rregullorja për gjera teknike është vënë në zbatim, ajo që merr debat është fenomeni i përjashtimeve të deputetëve për fyerje, apo shkelje etike. Që nga shtatori i vitit të kaluar dhe deri më tani, ai që e ka pësuar më shumë, duke qëndruar për disa kohë jashtë parlamentit është deputeti i PD-së Flamur Noka. Ai mban rekordin me gjashtë përjashtime nga punët e kuvendit, ose në komisionet parlamentare. Të njëjtin fat më të, por disi më rrallë kanë edhe deputetët Ervin Salianji, Edmond Spaho, Edi Paloka, Endri Hasa, Bardh Spahia dhe në një rast edhe Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Shijen e përjashtimeve nga salla e Kuvendit e kanë përjetuar edhe deputetët e LSI-së si Monika Kryemadhi, Endrit Braimllari, dhe Kejdi Mehmetaj.





Por rregullorja “ndryshon” dhe interpretohet kur vjen momenti për të dënuar me përjashtim nga punimet e kuvendit deputetët e PS-së. Në Byronë e Kuvendit, dy javë më parë mbërriti një kërkesë e deputetëve të opozitës që kërkonin përjashtimin e Ramës nga Kuvendi me arsyetimin se kishte fyer shqiptarët dhe deputetët e opozitës, duke i konsideruar si “organ gjenital mashkullor”. Mbledhja u mbajt, por ashtu sikurse pritej, Rama nuk u përjashtua, pasi sicialistët kanë shumicë votash në komisionin e byrosë. Rama nuk u përjashtua, ndërsa “argumenti” i deputeteve të PS-së ishte se kryeministri kishte recituar vetëm një poezi…

“Byroja e Kuvendit ndjek dhe vendos për çështjet administrative, si dhe funksionimin e brendshëm të Kuvendit dhe të organeve të tij. Byroja e Kuvendit përbëhet nga Kryetari i Kuvendit, zëvendëskryetarët, 2 sekretarë për buxhetin e 4 sekretarë dhe drejtohet nga Kryetari i Kuvendit”-thuhet në faqen zyrtare të Kuvendit, në lidhje me kompetencat e byrosë. Ky institucion u mblodh sërish sot dhe vendosi të përjashtojë për dhjetë ditë nga punimet e kuvendit gjashtë deputetët e opozitës Edi Paloka, Flamur Noka, Klevis Balliu, Ervin Salianji, Kejdi Mehmetaj dhe Endrit Brahimllari, ndërsa për të “thyer rregullin” u përjashtua po dhjetë ditë edhe Ministri Ditmir Bushati, pas incidentit që pati në Parlament kur lagu me ujë deputetët e opozitës.