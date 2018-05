Rama kujton “tepsinë”: S’e morëm për vete, por për ta çuar për skrap!

Takimet që i quan “Llogaridhënie para qytetarëve”, Kryeministri Edi Rama i nisi nga Tirana. Përpara pjesëmarrësve, Rama kujtoi “tepsinë”.

“Kemi marrë votën jo për të marrë të gjithë tepsinë për vete, por për ta çuar tepsinë për krap”,- tha ai ndër të tjerë.







Kryeministri shtoi se, nuk duhet të ketë vend në administratën shtetërore për njerëzit e korruptuar, pavarësisht nëse janë edhe të Partisë Socialiste.

Pa “tepsinë” në duart e PS-së, thotë Rama, nuk do të ishte realizuar reforma në drejtësi dhe as procesi i vettingut, e për rrjedhojë vendi nuk do të kishte as rekomandimin për hapjen e bisedimeve me BE.

“Nuk do të ishte bërë vettingu dhe nuk do ishin tundur të gjitha kollonat që mbanin në këmbë pallatin e korruptuar të drejtësisë nëse Partia Socialiste nuk do të ishte sot e vetme në pushtet”,- u shpreh Rama.

Llogari para drejtësisë së re duhet të japin edhe politikanët.

“Nga më i gjati deri tek më i shkurtri, do të duhet që të mos mjaftohet më që unë jam i ndershëm dhe ai është hajdut, por të provohet si i tillë në varësi se kush paraqitet dhe kush jo, kur gjykatat dhe prokuroria të jenë pastruar nga i gjithë llumi i një çerekshekull”,- u shpreh ai.

Teksa fliste para qytetarëve të Tiranës tek Amfiteatri i Liqenit Atrificial, kreu i qeveri tha se, kundërshtari më i madh i PS është vet vetja, ndërsa tregoi bindshëm se askush tjetër nuk e mund partinë e tij.

“Falënderoj dhe përgëzoj Bashkinë e Tiranës për këtë transformim të domosdoshëm të këtij anfiteatri që po merr formën që ka merituar dhe meritojnë të gjithë qytetarët qe frekuentojnë këtë park.

Ne do bëjmë llogaridhënien qeverisëse që do të fusë në ‘sitë’ të gjithë administratën dhe ku do të përfshihen edhe ministrat.

Këto që dolën para meje, ishin 4 zv/ministra në dikastere të rëndësishme. Të gjithë e kanë votuar PS por askush prej tyre ska pasur rol drejtues në PS. Janë njerëz që vijnë nga ajo pjesë e shoqërisë që është e gatshme të kontribuojnë për ndryshimin.

Ne kemi marrë votën jo për të marrë tepsinë për vete, por për ta çuar atë për skrap. Hallet dhe problemet e qytetarëve duhet ti heqim për t’u bërë bashkë.

Kemi ardhur këtu për t’ju thënë se ka plot gjëra që s’janë në rregull. Duke nisur gjithmonë nga vetja. Nga vetja sepse problemi më i madh, dhe kundërshtari më i madh i PS është vetja.

S’na mund dot askush tjetër kjo dihet. Por që ne të bëjmë realitet gjera të cilat mund t’i bëjmë realitet, duhet të jemi vetëkritik dhe të nxjerrim më të mirën nga vetja”,- tha Rama.