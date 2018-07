Kryemadhi – Ramës: Mjaftojnë 100 veta për t’iu zbythur…Por, ja si reagojnë ministrat

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi tha sot në Kuvend se ajo do të jetë në rreshtin e parë të atyre njerëzve që do të mbrojne Teatrin nga shembja.

“Unë do jem në rresht të parë përpara ruspave të Ramës, do jem aty se nuk ke parë asgjë akoma. Ti me paratë e dogës po blen median dhe prokurorinë, por gojën e shqiptarëve nuk e mbyll dot. Ti je vetëm, paraja nuk është shoku i mirë. Paraja është një shok i keq, të hedh atje ku ti nuk e pret.







Tani grabit me ligj, paratë e buxhetit, me PPP e famshme, kushedi çdo shpikë ndonjë gjë tjetër, ne sot nuk i kemi votat për ta rrëzuar ligjin, ju i keni dhe shumë mirë, por ju e dini shumë mirë që mjaftojnë 100 veta për t’iu zbythur nga krimi, e patë ca ndodhi me rrugën e Kukësit…”, paralajmëroi Kryemadhi.

Por pak të vëmendshëm kane qënë ministrat e Ramës. Ata janë parë duke biseduar me njeri tjetrin, teksa Kryemadhi ishte duke folur.