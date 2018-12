Kryemadhi: Rama erdhi me antiplumb, është peng i spaçatorëve…

Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, deklaroi në Kuvend se vetingu politik duhet të përfshijë edhe analizat e drogës.

“Edi Rama nuk ka 40 milionë euro për studentët, por ka 300 milionë euro për 5 oligarkë. Kjo është ajo që përfaqëson kjo qeveri. Si mund ta pranojë vetting-un politik Rama kur ka problem me vëllain e tij dhe kur nuk dihen ku shkojnë koncesionet miliarda lekë”, deklaroi Kryemadhi, e cila kishte disa propozime të tjera për vetingun në politikë.







“Vetingut politik duhet t’i shtojmë analizën e drogës. Një kryeministër që drogohet, është peng i mallit që i shesin dhe është peng i spaçatorëve”, deklaroi Kryemadhi.

“Si mund të pranojë Rama vetingun kur problemin e parë e ka më gruan që drejton një bankë offshore, kur problemin ka me vëllanë, kur koncesionet me miliarda lekë që u vidhen shqiptarëve nuk dihet se ku shkojnë e shërbejnë për pastrimin e parave të drogës. Ai është gijotina e parë e SPAK dhe BKH, t’i masin analizën e gjakut se një kryeministër që drogohet, dje na kishte ardhë me antiplumb, ai është peng i mallit që i shesin, varet ça malli i shesin. Të shikojmë kartelën shëndetësore, i është fshehur kartela nga Mira Rakacolli, nuk po them për burrin e saj, që e kuron nga astma dhe i them mos pi drogë, se i bën keq për astmën”, tha ajo.