Kryemadhi lavdëron Veliajn, ish-ministri i LSI: Ai nuk e ka votën time

Çifti Meta-Kryemadhi duket se vazhdojnë të ruajnë vlerësime për kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj.

“Veliaj nuk është i përfshirë me kriminelë. Përveç teatrit dhe Unazës së madhe që po e detyron Rama, për Veliajn nuk mund të thuash që nuk ka punuar. Erion Veliaj me këta kriminelët nuk përfshihet. Edi Rama është nën presion nga këta kriminelë”, tha Monika Kryemadhi në “Zonë e Lirë”.







Por ish-ministri i Drejtësisë i LSI, Ylli Manjani nuk ndan këtë mendim.

STATUSI I YLLI MANJANIT

Vijoj të mendoj se Erion Veliaj nuk e meriton dot më mbështetjen dhe votën time. Llogjikshëm edhe të gjithë atyre si unë,që e votuam në 2015-ën. Erioni nuk punoi për të mbajtur premtimet me të cilat na mori votën, por improvizoi punë të prapambetura të Bashës, por me vizatimet e Ramës. Erioni na mashtroi paq kur tha se nuk do lejonte kulla, por do bënte parqe. Madje do bënte rrugë që të lidheshin liqenet e Tiranës. Në fakt firmosi leje kullash nga më të lartat e mundshme.