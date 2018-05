Kryemadhi: Jo koalicion me socialistët në zgjedhjet lokale, më mirë ikim në shtëpi

Kryetarja e Lëvizjës Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, të enjten, ka shuar të gjitha dilemat nëse forca që ajo drejton do të jetë pjesë e një koalicioni me socialistët në zgjedhjet lokale.

Në një lidhje direkte në emisionin “Të Paekspozuarit” të gazetarit Ylli Rakipi, Kryemadhi u pyet rreth zërave që po qarkullojnë se LSI do që t’a braktisë marrëveshjen me opozitën, “do jeni me PD këtë pjesën që vjen apo me PS?, ajo u shpreh: Ne jemi në front kundër krimit të organizuar që ka përfaqësuesin e tij Ramën dhe Rama përfaqëson çdo segment…më mirë të ikim në shpi, kush të ka thënë ty që ne do jemi me Erion Veliajn? Ca duke blerë këshilltarët e LSI dhe tani janë bërë pishman se i ka lënë në mes të rrugëve.







Ndërsa ka renditur edhe bashkitë që pritet të humbasë PS, sepse në zgjedhjet e fundit i ka fituar bashke me LSI.

Kryemadhi kërkoi bashkimin e të gjitha forcave politike opozitare kundër Ramës.

“Legalistë, ballistë, republikanë, komunistë që të gjithë duhet të bëhemi bashkë sepse është një betejë kundër krimit”, deklaroi Kryemadhi.

Më tej, kryetarja e LSI-së u shpreh e bindur se negociatat nuk do të hapen dhe se ndër kushtet edhe vëna është e reforma zgjedhore.