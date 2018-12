Kryegjyqtari që mori ‘Honoris Causa’ nga UET: Kush është juristi që mori në dorë Brexit-in

Universiteti Europian i Tiranës, ka nderuar me titullin “Doctor Honoris Causa” Presidentitin e Gjykatës Europiane të Drejtësisë, Z. Koen Lenaerts në një ceremoni solemne të zhvilluar me praninë e shumë personaliteteve të njohura.

Ky është një titull që i akordohet nisur nga meritat e mëdha të Z. Koen Lenaerts në fushat akademike, studimore e administrative të sferës së ligjit.







Po kush është Koen Lenaerts?

Belgu ka një CV shumë të pasur në fushën e ligjit dhe vetëm dy muaj më parë ka marrë një mandat të dytë për të drejtuar gjykatën e rëndësishme. E quajnë të fiksuar pas librave, ndërsa ka shqyrtuar disa çështje të nxehta.

Tre ditë para se të vinte në Tiranë, gjykata e tij mori një vendim historik në kuadër të debatit për daljen e Britanisë nga BE. Vetë Koen Lenaerts e kishte parashikuar se çështja do vinte në duart e tyre.

Dhe gjykata ka vendosur se Britania mund të anulojë Brexit-in në mënyrë të njëanshme pa marrë mendimin e vendeve të BE.

‘Tërmeti’ që provokoi vendimi ishte i madh. Për disa ekspertë, tani është më e lehtë që Britania të mbajë një referendum që do anulonte daljen nga BE. A do ndodhë kjo? Mbetet të shihet.