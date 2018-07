Kroacia dhe Danimarka diskutuan mes tyre në “Nizhny Novgorod Stadium” një biletë për në çerekfinalet e Botërorit.

Koha e rregullt përfundoi 1-1, me dy gola mjaft të shpejtë nga Jorgensen (1’) dhe Mandzukic (4’).







Në shtesë, pikërisht në minutën e 113-të, Modriç humbet një penallti.

120 minutat u mbyllën 1-1, ndërsa me penallti fitoi 3-2 duke kaluar në çerekfinale, ku do të përballet me Rusinë.