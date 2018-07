Kriza ekonomike, i riu në New York udhëton i ‘varur’ pas trenit që të mos paguajë biletë

Çmenduritë e njerëzve nuk kanë fund, por ajo çfarë bën një i ri një New York është me të vertetë shokuese.

Të pranishmit në një tren që po udhëtonte nëpër New York, nuk mund t’i besonin syve kur një burrë u kap për derë dhe qëndroi ashtu deri në stacionin tjetër.

Ai u hodh sapo u mbyllën dert dhe qëndroi në pozicion të rrezikshëm, derisa nisi të ndalonte ngadalë në platformë.







Veprime të tilla për të shmangur pagesën e biletës bëhen shpesh, por zgjidhen hapësira ku qëndrimi është shumë më i lehtë.