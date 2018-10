Polarizimi nuk ndihmon në forcimin e institucioneve të shteti dhe institucioneve të drejtësie, por përkundrazi dëmton besueshmërinë e kësaj lufte dhe në këtë mënyrë nuk ndihmohet në forcimin e shtetit, tha Presidenti Ilir Meta në një intervistë në emisionin “5 pyetjet” me gazetarin Ilir Babarmao në Report Tv.

Pyetje- Po përtej promovimit, unë do të doja që biseda jonë të fokussohej kryesisht te zhvillimet më të fundit politike në vend, te debatet që zhvillohen jo vetëm në Tiranë, por edhe tek ato që zhvillohen në Prishtinë. Sot kemi një fjalim që ka mbajtur kryeministri i vendit, zoti Edi Rama me strukturat drejtuese të Ministrisë së Brendshme, ku ai, me tone tejet të ashpra kundër opozitës dhe kundër medieve gjithashtu, u shpreh për një ofensivë politiko-mediatike, e cila kërkon që të nxijë realitetin shqiptar dhe, gjithnjë sipas kryeministrit, të krijojë një perceptim se Shqipëria po dominohet nga kriminaliteti dhe kriminaliteti, gjithnjë sipas kryeministrit, është në shifra shumë më të ulëta se sa ato të 4-5 viteve më parë. Për ju si kryetar shteti, cili është perceptimi për kriminalitetin aktualisht?







Përgjigje: Natyrisht që kriminaliteti është një fenomen, i cili ekziston në çdo shoqëri, por ka shumë rëndësi raporti i tij me shtetin dhe me funksionimin e shtetit të së drejtës. Pra, dallimi midis një vendi tërësisht demokratik apo ligjor është që krimi përpiqet të bëjë punën e tij, pra punën e krimit, por shteti gjithmonë është në goditje, është në parandalim, është në ofensivë. Pra, gjithmonë ka iniciativën dhe kjo do të thotë që siguria publike, aq më tepër siguria kombëtare nuk janë të cenueshme. Kështu që është tepër e rëndësishme të theksojmë se kjo është një betejë jo e thjeshtë dhe sigurisht që polarizimi edhe i këtij fenomeni nuk ndihmon në forcimin e institucioneve të shtetit, në forcimin e pavarësisë së institucioneve të drejtësisë dhe ligjzbatuese por, përkundrazi, ai në vend që të përqendrojë energjinë pozitive të të gjithëve, pra qoftë të mazhorancës, qoftë të qeverisë, qoftë të opozitës si një institucion në lokalizimin dhe goditjen serioze të krimit, për shkak të polarizimit dëmton besueshmërinë e kësaj lufte dhe në këtë mënyrë nuk ndihmojnë në forcimin e autoritetit as të shtetit as të ligjit. Është tepër e rëndësishme gjithashtu që të funksionojë shteti i së drejtës dhe është shumë e rëndësishme që të ketë reagime të shpejta, transparente, për çdo ngjarje, e cila mund të sjellë dyshime për ndikim të politikës ndaj institucioneve ligjzbatuese apo të drejtësisë dhe, njëkohësisht, për sa i takon ndikimit të politikës në këto institucione, pasi përndryshe mungesa e reagimeve të shpejta, padyshim që çon në tejzgjatje të këtyre debateve, të cilat nuk ndihmojnë qytetarët në radhë të parë. Sidoqoftë, më e rëndësishme është ajo që mendojnë qytetarët dhe për këtë, kuptohet që na duhet shumë punë për të pasur një besim edhe më të fortë tek institucionet ligjzbatuese, pasi nuk është një gjë e re që në zona të caktuara të vendit ndihet shqetësimi i qytetarëve apo i sipërmarrësve për sa i takon garancisë te funksionimi i shtetit ligjor në raport me të fortët apo me njerëzit e krimit.