Krijimi i qendrës për ish-ushtarët e ISIS/ Harasani ironizon qeverinë: Hapen procedurat për PPP…

Ish-deputeti socialist, Andis Harasani, ka ironizuar vendimin për krijimin e qendrës së koordinimit për ish-luftëtarët e ISIS.

Përmes një postimi në Faceook, Harasani shkruan se janë hapur proceduarat për PPP për kamin e azilantëve.







Sipas tij nëse nuk mbushen kampet e azilantëve, konçensionari nuk ka pse shqetësohet pasi ai do të paguhet me kapacitet të plotë ashtu siç u bë me check-upin.

Ja postimi i Harasanit:

“Hapen procedurat per PPP per kampin e azilanteve. Kapaciteti 600,000! Nese Europa nuk sjell 600 mije, drejtesia e re ka per detyre ti mbushi. Nese nuk arrihet prape koncesionari paguhet per kapacitet te plote. Si me check-upin”.