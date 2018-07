KPK shkarkon Tom Ndrecen, gjyqtari i Gjykatës së Lartë nuk kalon vetingun, sot vendimi edhe per Thanzen

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkon nga detyra anëtarin e Gjykatës së Lartë, gjyqtarinTom Ndreca.

Vendimi iu komunikua avokates së tij, Mine Progonati, pasi gjyqtari nuk ishte i pranishëm në seancë.







Sipas KPK, gjatë analizës së pasurisë rezulton një diference te pambuluar në vlerën 1 milion e 300 mije lekeve. Gjithashtu sipas KPK , Ndreca nuk ka deklaruar një procedim për kunatit për prodhim dhe shitje narkotikësh.

Vetë gjyqtari deklaron një apartament 120 m2 e garazh 18 m2 në rr. “Muhamet Gjollesha” të blerë në 2003 me vlerën e 2 milion e 400 mijë lekë, burim për të cilin është bërë shitja e një apartament në Rrëshen.

Më pas ka blerë një apartament në Golem blerë në 2009 me vlerë 31 mijë euro, një apartament tjetër me vlerën e 6 milion lekëve me sipërfaqe 92.6 m2 i blerë me kursimet nga paga e bashkëshortes. Në emër të bashkëshortes së tij rezulton një automjet dhe një llogari bankare me vlerën e 3 milion lekëve.

Sipas KPK-së, Ndreca s’ka deklaruar likunditet e gruas dhe fëmijëve në vlerën e 1.3 milion lekë nga 2009 deri ne 2016.