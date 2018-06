Kostot e dështimit në Botëror/ ‘ADIDAS’ ul çmimin e fanelave të Gjermanisë

Teksa gjysma e 32 ekipeve që filluan turneun do të nisen për në shtëpi pas ndeshjeve të grupeve, ADIDAS-i ka vendosur të ofrojë një ulje të veçantë të fanellave të eliminuara.

Gjithsesi, tifozët do të jenë në gjendje të shfrytëzojnë uljen për vetëm 48 orë pas eliminimit nga turneu.







Me një listë të gjatë të skuadrave partnere të ADIDAS-it, do të jetë Gjermania skuadra e parë që do të mund t’i blini fanellën me ofertë.

Duke përdorur kodin GMNY30, tifozët e interesuar mund të kursejnë 30% nga fanellat e brenda dhe jashtë shtëpie të Gjermanisë, pantallonat, shajet, topat, aksesorë në stërvitjes dhe më shumë.