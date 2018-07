Kosova pa viza? Ja cilat janë shtetet ku mund të udhëtohet pas liberalizimit

Komisioni Evropian ka publikuar sot një raport lidhur me rekomandimin pozitiv që i është dhënë Kosovës për heqjen e vizave, në të cilin është specifikuar se kosovarët mund të udhëtojnë në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, dhe po ashtu në katër shtete të tjera që janë pjesë e Zonës Schengen.

Katër shtetet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian: Zvicra, Islanda, Lihtenshtajni dhe Norvegjia janë pjesë e Zonës Schengen dhe kosovarët mund të udhëtojnë në këto shtete me pasaporta biometrike, në rast se liberalizohen vizat.







“Pasi që propozimi legjislativ të miratohet nga Parlamenti dhe Këshilli i Evropës, populli i Kosovës me pasaporta biometrike nuk mund të lëvizë pa viza për qëndrime më të shkurtra se 90 ditë në të gjitha shtetet anëtare të BE përveç Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe mund të lëvizë pa viza në katër vendet e lidhura me Zonën Shengen (Islandën, Lihtenshtajnin, Norvegjin[ dhe Zvicrën)”, thuhet në njoftimin për media të Komisionit Evropian.